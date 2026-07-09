Nhiều gái xinh khoe nail chấm bi bắt trend 2026, lên tay màu nào cũng xinh yêu như nữ chính phim Hàn

Xu hướng nail chấm bi 2026 chinh phục hội mê làm đẹp bằng những thiết kế thanh lịch, trẻ trung và dễ ứng dụng.

Không còn là họa tiết chỉ gắn với phong cách vintage, nail chấm bi đang trở thành xu hướng làm đẹp nổi bật của năm 2026. Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, hàng loạt nail artist liên tục biến tấu những chấm bi nhỏ thành các thiết kế hiện đại, tinh tế và thời thượng hơn hẳn. Kết hợp cùng màu sơn sữa, họa tiết kẻ caro hay hình vẽ trái cây, kiểu nail này vừa giúp đôi tay trông sáng da hơn, vừa tạo cảm giác thanh mảnh và nữ tính. Dù theo đuổi phong cách tối giản hay ngọt ngào, bạn cũng dễ dàng tìm thấy một phiên bản phù hợp.

French nail chấm bi: Đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

Nếu lần đầu thử nail chấm bi, kiểu French kết hợp họa tiết chấm nhỏ là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng nhất.

Nền móng được phủ lớp sơn hồng nude trong suốt, đầu móng sơn trắng theo kiểu French cổ điển rồi điểm thêm những chấm bi đỏ nhỏ xinh. Cuối cùng, lớp sơn bóng hiệu ứng glazed giúp bộ móng trông căng mướt và sang hơn.

Đây là mẫu nail không kén màu da, phù hợp từ môi trường công sở, tiệc cưới cho đến những buổi hẹn hò. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ những chi tiết nhỏ, kiểu nail này được xem là thiết kế "kinh điển" rất khó chán.

Nail chấm bi xanh - nâu: Bảng màu lạ mắt đang được Hàn Quốc lăng xê

Xanh và nâu tưởng như khó kết hợp nhưng lại đang là một trong những cặp màu được yêu thích nhất tại các salon nail Hàn Quốc.

Thay vì sử dụng những gam màu rực rỡ, các chuyên gia lựa chọn xanh xám nhạt kết hợp cùng nâu chocolate trầm, sau đó nhấn thêm những chấm bi trắng hoặc họa tiết ngôi sao nhỏ. Tổng thể vừa mang nét retro đáng yêu, vừa giữ được cảm giác hiện đại và thời trang.

Mỗi ngón tay được thiết kế khác nhau nhưng vẫn đồng nhất về bảng màu, tạo cảm giác sinh động mà không rối mắt. Đây là lựa chọn rất phù hợp với những cô nàng yêu phong cách Hàn Quốc, Y2K hoặc thích những bộ móng có cá tính riêng.

Nail chấm bi kết hợp trái cây: Mang cả mùa hè lên đầu ngón tay

Họa tiết trái cây luôn là "ngôi sao" của mỗi mùa xuân hè và năm nay cũng không ngoại lệ. Phiên bản đang được yêu thích sử dụng tông màu kem, trắng sữa và beige làm nền, kết hợp cùng những quả cam được vẽ tay và các chấm bi lớn nhỏ đan xen. Thiết kế mang lại cảm giác tươi vui, nhẹ nhàng như một khu vườn trái cây thu nhỏ trên đầu ngón tay.

So với những gam cam rực, sắc cam pastel hoặc cam đất giúp bộ móng trông dịu mắt hơn, cũng dễ phối cùng nhiều phong cách trang phục. Từ những chuyến du lịch, picnic cho đến các buổi cà phê cuối tuần, mẫu nail này đều mang đến cảm giác trẻ trung và đầy sức sống.

Nail chấm bi mocha sữa: Thanh lịch và cực tôn da

Những gam màu mocha và latte tiếp tục thống trị xu hướng làm đẹp năm 2026, không chỉ ở thời trang mà còn lan sang cả lĩnh vực nail.

Tông nâu chocolate kết hợp cùng màu nude sữa tạo nên bảng màu vừa sang trọng vừa dễ ứng dụng. Những chấm bi trắng nhỏ được thêm vào như điểm nhấn, giúp bộ móng không còn đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Đây cũng là kiểu nail được nhiều cô gái châu Á yêu thích vì có khả năng làm sáng da tay rất tốt. Dù đi làm, đi học hay phối cùng những bộ đồ mùa thu đông, thiết kế này đều mang đến cảm giác chỉn chu và thanh lịch.

Nail chấm bi phong cách học đường: Ngọt ngào nhưng vẫn đầy khí chất

Nếu yêu thích hình ảnh nữ chính phim Hàn với phong cách cổ điển, thanh lịch, bạn có thể thử kiểu nail lấy cảm hứng từ thời trang học đường. Các họa tiết caro xám, nền nude sữa, chấm bi đen trắng và đường viền French ren được kết hợp trên cùng một bộ móng, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa có chiều sâu.

Mỗi ngón tay mang một thiết kế riêng nhưng nhờ sử dụng chung bảng màu nên tổng thể vẫn rất hài hòa. Khi kết hợp cùng áo len, blazer hay những set đồ balletcore đang thịnh hành, bộ móng càng trở nên nổi bật mà không hề phô trương.

Không ngạc nhiên khi đây cũng là một trong những mẫu nail được hỏi nhiều nhất tại các salon Hàn Quốc thời gian gần đây.

Từ những chấm bi nhỏ tưởng chừng đơn giản, các nail artist đã tạo nên hàng loạt thiết kế mang nhiều sắc thái khác nhau, từ tối giản, thanh lịch đến trẻ trung, đáng yêu. Sự linh hoạt giúp nail chấm bi trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất năm 2026. Chỉ cần thay đổi màu sắc hoặc thêm vài chi tiết nhỏ, bạn đã có ngay một bộ móng vừa hợp xu hướng, vừa đủ tinh tế để đồng hành cùng mọi phong cách mỗi ngày.