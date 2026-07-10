Nàng Mơ được so sánh với Lisa
Tỷ lệ vóc dáng của Nàng Mơ đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.
Kể từ khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp, khả năng catwalk và vóc dáng của Nàng Mơ cũng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, dễ dàng nhận thấy hình thể của cô ngày càng sắc nét với đôi chân thon dài, vòng eo gọn gàng và tỷ lệ cơ thể cân đối, nhiều tiềm năng đáng chờ đợi trong tương lai.
Bên cạnh những ý kiến trái chiều, mới đây, một bài đăng trên Threads lại bất ngờ thu hút sự chú ý khi cho rằng Nàng Mơ sở hữu vóc dáng rất đẹp, thậm chí có phần gợi nhớ đến Lisa. Quan điểm này nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác, tiếp tục đưa ngoại hình của Nàng Mơ trở thành chủ đề được cộng đồng mạng sôi nổi bàn luận.
Cụ thể, bài đăng này được chú ý khi phản biện quan điểm cho rằng tỷ lệ cơ thể của Nàng Mơ chưa thực sự lý tưởng vì phần thân trên, đặc biệt là lưng, có phần dài hơn so với đôi chân. Theo chủ bài viết, đây không phải là khuyết điểm quá lớn như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí với tỷ lệ lưng dài chân dài còn khiến vòng eo trở nên hút mắt hơn.
Để làm rõ quan điểm, người này còn đặt Nàng Mơ cạnh Lisa và chỉ ra rằng nữ idol đình đám cũng sở hữu phần lưng khá dài. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng mặc đẹp hay thần thái thời trang của thành viên BLACKPINK. Thậm chí, Lisa còn được xem là một trong những "thánh body" của Kpop nhờ biết cách tận dụng lợi thế hình thể, lựa chọn trang phục phù hợp và trông tổng thể vóc dáng vẫn vô cùng cân đối, cuốn hút.
Sở hữu chiều cao khoảng 1m68 cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, Nàng Mơ được đánh giá là gương mặt có nhiều lợi thế khi theo đuổi lĩnh vực người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 2006 gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ và khung xương thanh thoát – những yếu tố phù hợp với tinh thần của các sàn diễn thời trang hiện đại.
Dù mới lấn sân sang mảng người mẫu nhưng Nàng Mơ đã nhận được nhiều lời khen với vẻ đẹp cùng thần thái high fashion, thân hình "mình dây" giúp cô nàng dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Nàng Mơ hiện còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng catwalk ngày càng tự tin, hút mắt. Từ cách kiểm soát biểu cảm, bước đi đến khả năng làm chủ ống kính đều ngày càng chuyên nghiệp, giúp Nàng Mơ dần khẳng định dấu ấn cá nhân, được kỳ vọng sẽ còn tiến xa và trở thành một gương mặt đáng chú ý của làng mốt Việt trong thời gian tới.