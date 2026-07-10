Nàng Mơ được so sánh với Lisa

Tỷ lệ vóc dáng của Nàng Mơ đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Kể từ khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp, khả năng catwalk và vóc dáng của Nàng Mơ cũng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, dễ dàng nhận thấy hình thể của cô ngày càng sắc nét với đôi chân thon dài, vòng eo gọn gàng và tỷ lệ cơ thể cân đối, nhiều tiềm năng đáng chờ đợi trong tương lai.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, mới đây, một bài đăng trên Threads lại bất ngờ thu hút sự chú ý khi cho rằng Nàng Mơ sở hữu vóc dáng rất đẹp, thậm chí có phần gợi nhớ đến Lisa. Quan điểm này nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác, tiếp tục đưa ngoại hình của Nàng Mơ trở thành chủ đề được cộng đồng mạng sôi nổi bàn luận.

Bài đăng trên Threads so sánh vóc dáng của Nàng Mơ với Lisa.

Cụ thể, bài đăng này được chú ý khi phản biện quan điểm cho rằng tỷ lệ cơ thể của Nàng Mơ chưa thực sự lý tưởng vì phần thân trên, đặc biệt là lưng, có phần dài hơn so với đôi chân. Theo chủ bài viết, đây không phải là khuyết điểm quá lớn như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí với tỷ lệ lưng dài chân dài còn khiến vòng eo trở nên hút mắt hơn.

Để làm rõ quan điểm, người này còn đặt Nàng Mơ cạnh Lisa và chỉ ra rằng nữ idol đình đám cũng sở hữu phần lưng khá dài. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng mặc đẹp hay thần thái thời trang của thành viên BLACKPINK. Thậm chí, Lisa còn được xem là một trong những "thánh body" của Kpop nhờ biết cách tận dụng lợi thế hình thể, lựa chọn trang phục phù hợp và trông tổng thể vóc dáng vẫn vô cùng cân đối, cuốn hút.

Vóc dáng tại 1 show diễn gần đây của Nàng Mơ thu hút sự chú ý.

Body đỉnh cao của Lisa cho thấy việc lưng dài không hề ảnh hưởng nếu những tỷ lệ khác vẫn chuẩn đẹp như eo thon, chân dài.