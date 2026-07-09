Olivia Wilde trở thành biểu tượng mặc đẹp mùa hè nơi phố thị: Chỉ vài món đồ cơ bản vẫn đủ sang và cuốn hút

Olivia Wilde đang có một trong những giai đoạn mặc đẹp được giới thời trang đánh giá cao nhất. Trong thời gian quảng bá bộ phim mới The Invite, nữ diễn viên kiêm đạo diễn liên tục xuất hiện với những bộ trang phục tối giản nhưng đầy tinh tế, dưới sự tư vấn của stylist Karla Welch.

Điểm đặc biệt là toàn bộ phong cách của cô đều xoay quanh những món đồ cơ bản có sẵn trong tủ quần áo, tạo nên công thức mặc đẹp rất dễ áp dụng cho mùa hè ở thành phố.

Bí quyết nằm ở những món đồ kinh điển

Thay vì chạy theo xu hướng, Olivia Wilde xây dựng tủ đồ từ những món đồ thiết yếu như: Áo phông rộng. Quần âu ống suông xếp ly. Giày loafers da mềm. Áo blazer oversized. Túi xách tối giản. Cô gần như chỉ sử dụng bảng màu trung tính với hai gam chủ đạo là đen và trắng , giúp việc phối đồ trở nên linh hoạt hơn.

Một chiếc áo phông trắng kết hợp quần âu xếp ly, thêm thắt lưng da và túi xách không logo là đủ tạo nên bộ trang phục phù hợp từ văn phòng đến bữa tối sau giờ làm. Nếu thay giày loafers bằng dép xỏ ngón và thêm mũ lưỡi trai, bộ đồ lập tức trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cuối tuần.

Trung thành với những thương hiệu mang tinh thần tối giản

Olivia Wilde đặc biệt yêu thích những thương hiệu có phong cách tinh giản. Trong nhiều tuần gần đây, cô liên tục sử dụng chiếc túi Cecily Mini Tote của The Row , đồng thời diện áo sơ mi lụa kẻ sọc Parave và quần Galileo của thương hiệu này.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn gây chú ý khi mặc chiếc váy yếm màu đen của Calvin Klein Collection . Thiết kế được xem là phiên bản gợi cảm hơn của chiếc "Little Black Dress" kinh điển và rất phù hợp cho những bữa tiệc mùa hè hoặc đám cưới ngoài trời.

Điểm thú vị trong phong cách của Olivia Wilde là cô không chỉ lựa chọn các thương hiệu cao cấp. Trong một lần xuất hiện tại London, cô phối chân váy vải của Frankie Shop cùng áo nỉ cổ tròn màu xám và giày loafers. Sự kết hợp giữa yếu tố thể thao và thời trang tối giản tạo nên vẻ ngoài hiện đại nhưng không quá cầu kỳ.

Theo các chuyên gia, chính những sự đối lập được tính toán này giúp phong cách của Olivia luôn giữ được sức hút vượt thời gian.

6 công thức mặc đẹp đáng học theo từ Olivia Wilde

1. Công thức "đồng phục" mùa hè

Đây là bộ trang phục Olivia diện nhiều nhất trong thời gian gần đây: Áo phông rộng. Quần âu cạp trễ xếp ly. Giày loafers màu đen. Cô hoàn thiện bằng túi canvas và kính râm Wayfarer cổ điển. Đây là công thức vừa thoải mái vừa phù hợp với môi trường công sở.

2. Phong cách thể thao thanh lịch

Thay vì mặc đồ thể thao từ đầu đến chân, Olivia chỉ thêm một chút cảm hứng sporty bằng: Chân váy vải kỹ thuật. Áo nỉ màu xám. Giày loafers. Kính mắt mèo, ví cầm tay da và trang sức vàng giúp tổng thể vẫn giữ được vẻ sang trọng.

3. Chiếc váy đen kinh điển

Little Black Dress luôn là món đồ không thể thiếu. Olivia chọn phiên bản ôm nhẹ của Calvin Klein Collection để tham dự buổi công chiếu phim tại Anh. Cô phối cùng giày bệt, trang sức vàng nhỏ và kính gọng đen, tạo nên diện mạo vừa thanh lịch vừa hiện đại. Đây cũng là gợi ý lý tưởng cho tiệc cưới hoặc những buổi tiệc tối mùa hè.

4. Những món đồ cơ bản nhưng có điểm nhấn

Tại New York, Olivia tiếp tục chọn áo phông và quần ống rộng quen thuộc. Lần này cô khoác thêm blazer oversized, đi dép xỏ ngón, đội mũ lưỡi trai màu đỏ rượu vang và mang túi mini của The Row. Bộ trang phục đủ lịch sự để đi làm nhưng cũng dễ dàng chuyển sang những buổi gặp gỡ sau giờ làm.

5. Phối ren tinh tế

Trong một buổi chiếu phim tại New York, Olivia diện nguyên cây trắng. Điểm nhấn nằm ở: Áo sơ mi hơi xuyên thấu. Chân váy slip viền ren. Cô kết hợp cùng phụ kiện màu đen để tạo sự tương phản, giúp bộ đồ vừa mềm mại vừa cá tính.

6. "Đen toàn tập" nhưng không hề nhàm chán

Khi không biết mặc gì, Olivia thường quay về công thức quen thuộc: Áo phông đen oversized. Quần âu xếp ly màu đen. Thắt lưng da. Túi da lộn. Giày loafers. Kính râm đen. Nhờ sự khác biệt về chất liệu và phom dáng, tổng thể vẫn rất cuốn hút dù chỉ sử dụng một màu sắc.

Phong cách của Olivia Wilde cho thấy không cần sở hữu quá nhiều quần áo mới vẫn có thể mặc đẹp mỗi ngày . Chỉ với những món đồ cơ bản, bảng màu trung tính và một vài phụ kiện chất lượng, người mặc hoàn toàn có thể tạo ra nhiều cách phối khác nhau, phù hợp từ công sở, dạo phố đến các buổi gặp gỡ bạn bè.

Chính triết lý "ít nhưng chất" này đã giúp Olivia Wilde trở thành một trong những biểu tượng thời trang đường phố đáng tham khảo nhất của mùa hè 2026.