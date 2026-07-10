Điêu đứng trước "nữ thần độc nhãn" sinh ra ở thánh địa mỹ nhân

Phải che kín một mắt do dị ứng, mỹ nhân Tân Cương vẫn đẹp điêu đứng.

Vào ngày 9/7, Cổ Lực Na Trát trở thành tâm điểm của truyền thông xứ trung khi xuất hiện tại sự kiện "Fashion China Night" (Đêm Thời trang Trung Quốc). Khán giả và ống kính phóng viên không khỏi bất ngờ khi thấy Cổ Lực Na Trát bước lên thảm đỏ với một miếng gạc trắng che kín mắt phải.

Trên sân khấu, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng do lịch trình làm việc với cường độ quá cao trong thời gian dài, hệ miễn dịch của cô bị suy giảm mạnh dẫn đến tình trạng dị ứng và nổi mụn ở mắt. Dù thể trạng không ở mức tốt nhất, Na Trát vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao độ khi cố gắng hoàn thành phần nhận giải của mình, nhưng hạn chế các hoạt động quay chụp, tham gia thảm đỏ nhằm bảo vệ mắt khỏi ánh đèn flash.

Cổ Lực Na Trát nhận giải trên sân khấu Fashion China Night với một bên mặt đang gặp sự cố (Clip: Weibo).

Sự cố bất khả kháng lần này không thể hạ gục đẳng cấp của mỹ nhân Tân Cương, mặt khác, tạo hình "độc nhãn" lại vô tình tạo nên một cơn sốt bùng nổ. Diện bộ suit đen tối giản mà cao cấp, kết hợp cùng layout trang điểm mắt khói ma mị, chiếc băng gạc trắng vô tình trở thành món phụ kiện nâng tầm khí chất bí ẩn, quyền lực và đầy gai góc cho Na Trát.

Netizen xứ Trung đồng loạt ngả mũ tán dương, ví von tạo hình của cô với vẻ đẹp đầy mê hoặc của các vị thần trong thần thoại Ai Cập. Từ khóa "bị che một mắt vẫn đẹp điên đảo" liên tục bạo đỏ trên các nền tảng mạng xã hội. Dù là ảnh chụp vội hay khung hình chưa qua chỉnh sửa, đường xương quai xanh thanh tú, bờ vai cực phẩm cùng khung xương mặt sắc sảo của cô vẫn thách thức mọi góc nhìn, xứng danh là "kiệt tác tốt nghiệp của Nữ Oa".

Sinh ra tại Tân Cương - nơi vốn được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, Cổ Lực Na Trát từ lâu đã vững vàng trong hàng ngũ Tứ đại mỹ nhân Tân Cương bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Mạch Địch Na và Đồng Lệ Á. Giữa cuộc cạnh tranh nhan sắc và danh tiếng khốc liệt, Na Trát luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những ai yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, mềm mại nhưng không kém phần kiêu kỳ.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cùng thần thái sang chảnh, cô là thỏi nam châm ma lực tại mọi sự kiện thời trang lớn nhỏ. Ngay cả vị đạo diễn nổi tiếng khó tính Vu Chính - người từng làm việc và nâng đỡ cho nhiều đại mỹ nhân Cbiz - cũng từng không tiếc lời ca ngợi Na Trát: "Cô ấy là đỉnh cao nhan sắc trong lòng tôi. Cô ấy thực sự quá đẹp, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được".

Nhờ tài nguyên ngoại hình thuộc hàng vô địch thiên hạ, Cổ Lực Na Trát hiện đang đứng trong hàng ngũ đại sứ của Coach và Tom Ford Beauty, với những khoảnh khắc thảm đỏ đẹp đến nghẹt thở. Tuy nhiên, đằng sau những màn "phong thần" ấy lại là một câu chuyện đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe của ngôi sao sinh năm 1992. Sự cố dị ứng mắt do suy giảm miễn dịch lần này như một giọt nước tràn ly, khiến người hâm mộ lật lại những hình ảnh đáng báo động về vóc dáng của cô suốt những năm qua.

Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần khiến netizen đứng ngồi không yên khi xuất hiện tại các sự kiện hay show truyền hình với thân hình gầy rộc đến trơ xương, tay chân khẳng khiu lộ rõ vẻ thiếu sức sống. Với chiều cao 1m72, truyền thông tiết lộ có thời điểm cân nặng của Na Trát chạm đáy khi chỉ còn hơn 40kg.

Nhiều người suy đoán, việc nữ diễn viên cố tình siết cân ngặt nghèo như vậy là để đáp ứng thị hiếu "mình hạc xương mai" cực đoan đang thịnh hành ở Cbiz. Việc ép cân quá đà vô tình làm vơi bớt đi nét đẹp rạng rỡ vốn có của Na Trát, đồng thời đẩy cơ thể vào tình trạng suy nhược trầm trọng.

Dưới bài đăng của sự kiện, bên cạnh những lời khen cánh cánh cho visual "vô thực", đông đảo người hâm mộ đã để lại những bình luận nhắc nhở nữ thần Tân Cương nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi thay vì để cơ thể rơi vào tình trạng báo động đỏ như hiện tại.

Ảnh: Weibo, X, IGNV