4 đôi mắt đẹp động trời Cbiz: Trương Lăng Hách có xuất sắc bằng "nam thần thị giác"?

Visual của mỹ nam Cbiz không chỉ nằm ở gương mặt mà còn được quyết định bởi những đôi mắt mang dấu ấn riêng.

Có người nổi tiếng nhờ sống mũi, có người nhờ đường hàm, nhưng với nhiều nam thần Cbiz, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là đủ hiểu vì sao họ luôn được xem là đỉnh lưu visual. Mỗi người sở hữu một dáng mắt khác nhau, tạo nên khí chất riêng biệt: người ôn nhu như nam chính ngôn tình, người lạnh lùng đầy xa cách, người lại chỉ cần cười nhẹ cũng khiến khán giả đổ gục. Theo một blogger phân tích thẩm mỹ đang gây chú ý trên Xiaohongshu, đằng sau mỗi kiểu đẹp trai đều là cả một hệ thẩm mỹ về dáng mắt. Và đây là 4 đại diện tiêu biểu nhất:

Tiêu Chiến: Đôi mắt hiếm có làm nên "nam thần thị giác"

Nếu phải chọn một đôi mắt đại diện cho hình tượng "quân tử như ngọc" của Cbiz, rất nhiều người sẽ gọi tên Tiêu Chiến.

Anh sở hữu Thụy Phượng Nhãn - một dáng mắt khá hiếm trong giới giải trí. Đuôi mắt chỉ nhếch lên rất nhẹ, không sắc cũng không quá mềm, trong khi nếp mí bắt đầu từ khóe mắt với độ rộng vừa đủ, giúp ánh nhìn luôn có cảm giác tập trung và có chiều sâu.

Cấu trúc này khiến Tiêu Chiến trở thành đại diện tiêu biểu cho kiểu mỹ nam ôn nhu như ngọc. Dù là Ngụy Vô Tiện hay Thời Ảnh, đôi mắt của anh luôn mang cảm giác bình tĩnh, dịu dàng nhưng vẫn đủ sức giữ người xem ở lại trong từng khung hình. Đây cũng là lý do Tiêu Chiến được nhiều người xem là "nam thần thị giác" đúng nghĩa.

Tống Uy Long: Đôi mắt lạnh lùng mang vẻ đẹp trưởng thành

Trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến, sức hút của Tống Uy Long lại đến từ ánh nhìn lạnh và có phần bất cần. Kiểu mắt của nam diễn viên thường được gọi là "yếm thế nhãn" Độ mở vừa phải, khóe mắt sắc cùng ánh nhìn hơi lười tạo nên cảm giác trưởng thành, bí ẩn và rất điện ảnh. Không cần biểu cảm quá nhiều, Tống Uy Long vẫn luôn giữ được khí chất cool boy đặc trưng chỉ bằng đôi mắt.

Trương Lăng Hách: Sách mẫu về đôi mắt đào hoa

Nếu nhắc đến kiểu mắt biết "thả thính", Trương Lăng Hách chắc chắn là một trong những đại diện nổi bật nhất. Đôi đào hoa nhãn của anh có phần khóe mắt trong nhọn, đuôi mắt hơi hất nhẹ và nếp mí song song khá rõ. Điều khiến kiểu mắt này được yêu thích là khả năng thay đổi thần thái rất linh hoạt.

Khi không cười, Trương Lăng Hách mang vẻ thanh lạnh đúng chuẩn nam thần cổ trang. Nhưng chỉ cần khóe môi nhếch lên, cả ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng và đầy tình cảm. Sự đối lập này giúp anh liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng visual của thế hệ diễn viên trẻ.

Dương Dương: Chuẩn mực của mỹ nam phương Đông

Nếu ba cái tên trên đại diện cho những kiểu đẹp hiện đại thì Dương Dương lại là ví dụ điển hình cho chuẩn mỹ nam phương Đông.

Anh sở hữu Đan Phượng Nhãn với mí mắt dạng mở quạt, khóe mắt giữ nét đặc trưng của người phương Đông và phần đuôi gần như nằm ngang, không quá hất lên cũng không cụp xuống. Nhờ đó, ánh nhìn của Dương Dương luôn toát lên vẻ điềm đạm, chính trực và sang trọng. Đây cũng là một trong những lý do giúp anh duy trì hình tượng "nam thần quốc dân" suốt hơn một thập kỷ.

Nhìn vào 4 gương mặt này mới thấy, đôi mắt không chỉ quyết định vẻ đẹp mà còn tạo nên cả một "thương hiệu visual". Có người khiến khán giả rung động bằng ánh nhìn ôn nhu, có người chinh phục nhờ vẻ lạnh lùng hay đôi mắt đa tình. Trong cuộc đua nhan sắc của Cbiz, không phải ai có đôi mắt to nhất sẽ đẹp nhất, mà là người sở hữu dáng mắt đủ đặc trưng để chỉ cần nhìn một lần cũng có thể nhận ra ngay.