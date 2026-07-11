Xu hướng 2026 là sơn móng tay đơn giản nhất có thể: 5 màu nude hội công sở phải biết

Xu hướng Soap Nail lên ngôi năm 2026 với những gam nude tinh tế, giúp đôi tay công sở luôn thanh lịch và sang trọng.

Sau nhiều mùa lên ngôi của nail đính đá, vẽ nổi hay họa tiết cầu kỳ, năm 2026 chứng kiến màn trở lại mạnh mẽ của một xu hướng tối giản mang tên Soap Nail. Đúng như tên gọi, kiểu sơn này hướng đến cảm giác trong trẻo như vừa rửa tay sạch với xà phòng: móng bóng nhẹ, màu sắc tự nhiên và khỏe khoắn như móng thật. Đây cũng là một trong những biểu tượng của phong cách Clean Girl đang được các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc, Nhật Bản và phương Tây đặc biệt yêu thích.

Điểm đặc trưng của Soap Nail nằm ở những gam màu nude có độ trong như trắng sữa, hồng phấn, be kem hay hồng nude kết hợp cùng lớp top coat bóng gương. Khi hoàn thiện, bộ móng không quá nổi bật nhưng lại khiến đôi tay trông sáng hơn, thanh lịch hơn và phù hợp với gần như mọi hoàn cảnh, từ đi làm, đi hẹn hò cho tới dự tiệc. Nếu muốn bắt kịp xu hướng này, bạn cũng không nhất thiết phải làm nail gel ngoài tiệm, bởi nhiều dòng sơn móng hiện nay đã có thể tái hiện hiệu ứng tương tự ngay tại nhà.

RMK - gam hồng sữa trong trẻo đúng tinh thần Soap Nail

Mùa xuân năm nay, RMK giới thiệu dòng sơn móng Nail Lacquer với công thức khô nhanh, màu sắc trong trẻo và bề mặt bóng nhẹ như phủ sương. Chất sơn mỏng, dễ tán đều nên ngay cả người ít sơn móng cũng có thể sử dụng mà không bị lem hay vón cục. Chỉ cần sơn một lớp đã đủ tạo cảm giác tự nhiên, còn nếu chồng thêm hai đến ba lớp sẽ tăng độ bóng và chiều sâu nhưng vẫn giữ được vẻ trong suốt đặc trưng.

Trong bảng màu, 01 Porcelain Dream là lựa chọn nổi bật nhất cho xu hướng Soap Nail. Tông hồng sữa pha trắng mang đến cảm giác như màu móng thật nhưng khỏe và sáng hơn. Đây là màu gần như không kén tông da, phù hợp cả môi trường công sở lẫn những dịp cần vẻ ngoài tinh tế.

Nếu thích đôi tay có thêm chút sức sống, 02 Nosekiss Pink cũng rất đáng thử. Màu hồng ngọc trai pha ánh cam nhẹ tạo hiệu ứng bắt sáng vừa đủ, giúp đôi tay trông mềm mại mà không quá nổi bật.

Uka - lớp nền dưỡng móng cũng đủ đẹp

Thương hiệu salon nổi tiếng của Nhật Bản Uka lại tiếp cận xu hướng này theo hướng chăm sóc móng. Dòng Color Base Coat Zero vốn là lớp sơn nền nhưng có màu nhẹ, chứa thành phần dưỡng ẩm và protein thực vật giúp móng khỏe hơn trong quá trình sử dụng. Chất sơn mỏng, thoáng và có thể sơn chồng nhiều lớp để tạo hiệu ứng căng bóng giống như nail gel.

Màu bán chạy nhất là 02 Healthy Pink, một sắc hồng ấm rất nhẹ giúp trung hòa sắc móng xỉn màu, khiến đôi tay trông hồng hào và trắng hơn. Đây cũng là màu nude kinh điển được nhiều phụ nữ Nhật Bản sử dụng suốt nhiều năm.

Trong khi đó, 09 Lavender lại mang sắc tím oải hương trong suốt. Tông màu lạnh này giúp làn da tay sáng hơn và tạo cảm giác dịu dàng đúng tinh thần các bộ móng Hàn Quốc đang thịnh hành.

Chanel - màu nude sang trọng dành cho người thích sự tối giản

Dòng Le Vernis của Chanel vốn nổi tiếng nhờ khả năng giữ màu lâu và bề mặt bóng như gương. Công thức chứa sắc tố đậm đặc kết hợp thành phần có nguồn gốc thực vật giúp lớp sơn lên màu đều, đồng thời hạn chế tình trạng móng bị khô sau nhiều lần sử dụng.

Trong bộ sưu tập này, 111 Ballerina luôn nằm trong nhóm màu được yêu thích nhất. Sắc hồng ballet pha trắng với độ trong vừa phải mang lại hiệu ứng tự nhiên như móng thật nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo cảm giác chỉn chu. Đây cũng là gam màu thường xuyên xuất hiện trong những bộ móng phong cách Pháp tối giản.

Dior - màu nude giúp đôi tay sáng hơn

Lấy cảm hứng từ bảng màu của các bộ sưu tập haute couture, Dior Vernis mang đến nhiều gam màu thanh lịch nhưng vẫn có chiều sâu. Công thức bổ sung chiết xuất hoa mẫu đơn và hạt dẻ cười giúp chăm sóc bề mặt móng trong khi đầu cọ dẹt hỗ trợ sơn đều và mượt hơn.

Nếu yêu thích Soap Nail, 108 Muguet là màu không nên bỏ qua. Sắc nude pha sữa có độ trong nhẹ, không quá trắng cũng không quá be nên rất dễ dùng hằng ngày. Khi lên tay, màu sơn giúp da trông sáng hơn, đồng thời mang đến vẻ tinh tế mà không tạo cảm giác quá cầu kỳ.

Hermès - nude hồng cao cấp nhưng vẫn rất tự nhiên

Dòng sơn Les Mains Hermès được phát triển từ cảm hứng màu sắc của những chiếc khăn lụa và đồ da biểu tượng của nhà mốt Pháp. Công thức chứa tới 71% thành phần có nguồn gốc tự nhiên, cho lớp màu đều, bóng và bám tốt chỉ sau một đến hai lớp sơn.

Màu 03 Rose Coquille là lựa chọn nổi tiếng nhất của dòng này. Gam hồng nude lấy cảm hứng từ lớp men sứ và vỏ trứng, mang sắc hồng rất nhẹ cùng độ bóng tinh tế. Khi hoàn thiện, bộ móng gần như không tạo cảm giác đang sơn màu mà giống một lớp "filter" giúp móng khỏe, sáng và sang hơn. Đây cũng là một trong những màu bán chạy nhất của Hermès dành cho những ai theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài thật chỉn chu.