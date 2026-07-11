Thứ khiến Uyển Ân giống một mỹ nhân sang chảnh bậc nhất Hàn Quốc

Uyển Ân mang đến diện mạo đầy mới lạ với màu tóc mới.

Sau màn giảm cân ấn tượng, Uyển Ân ngày càng nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc thăng hạng rõ rệt, thậm chí được không ít khán giả xếp vào nhóm mỹ nhân trẻ nổi bật của Vbiz. Gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh thoát cùng thần thái ngày càng tự tin giúp em gái Trấn Thành liên tục gây chú ý mỗi lần xuất hiện.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi bất ngờ "đảo ngói", tạm biệt mái tóc nhuộm nâu quen thuộc để trở về với màu đen truyền thống. Mái tóc mới khiến tổng thể gương mặt mỹ nhân sinh năm 1999 trở nên nền nã, trưởng thành hơn, đồng thời tôn lên làn da trắng cùng những đường nét gương mặt hài hòa. Sự thay đổi này cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội rằng Uyển Ân đang chuẩn bị tham gia một dự án phim mới nên quyết định làm mới hình ảnh để phù hợp với vai diễn. Nhiều khán giả còn so sánh diện mạo mới của Uyển Ân với nhiều người đẹp như Krystal (mỹ nhân nổi tiếng với vẻ đẹp sang chảnh trong showbiz Hàn) và Văn Mai Hương.

Uyển Ân đăng tải giao diện với màu tóc mới.

Màu tóc trầm giúp gương mặt vốn đã nhỏ nhắn của Uyển Ân càng thêm thanh thoát, đồng thời tôn lên làn da trắng mịn và những đường nét mềm mại. Kiểu tóc dài uốn gợn bồng bềnh khiến gương mặt trở nên thon gọn hơn.

Khác với những layout trong trẻo thường thấy, lần này nữ diễn viên chọn phong cách trang điểm khá đậm, tập trung tạo chiều sâu cho gương mặt. Lớp nền lì mịn với kỹ thuật tạo khối rõ ở sống mũi, gò má và viền hàm giúp các đường nét trở nên thanh thoát hơn. Đôi mắt là điểm nhấn nổi bật với eyeliner kéo dài ở đuôi, mí dưới được nhấn nhẹ tạo hiệu ứng mắt to tròn nhưng vẫn có nét lạnh lùng. Phần bầu mắt phủ tông nâu khói kết hợp mi cong dày khiến ánh nhìn thêm sắc nét, trong khi đôi môi được tô màu hồng đất pha nude cùng lớp bóng nhẹ mang đến cảm giác căng đầy. Thậm chí, em gái Trấn Thành còn "ưng" layout này đến mức không muốn ai book makeup artist để mình hoàn toàn chiếm hữu.

Nữ diễn viên hài hước không muốn ai book makeup artist vì không muốn chia sẻ.

Dân tình dành nhiều lời khen cho màu tóc mới của Uyển Ân.

Nhiều netizen so sánh diện mạo mới của Uyển Ân với Krystal và Văn Mai Hương.

Trước khi trở lại với mái tóc đen, Uyển Ân có một thời gian dài gắn bó với những gam nâu, từ nâu chocolate trầm, nâu hạt dẻ đến các tông nâu đỏ, nâu cam sáng thời thượng. Đây cũng là màu tóc xuất hiện xuyên suốt trong nhiều sự kiện, bộ ảnh và các dự án gần đây của nữ diễn viên. Những sắc nâu giúp tổng thể gương mặt trở nên rạng rỡ, tươi tắn hơn, đồng thời tôn làn da trắng và mang đến vẻ trẻ trung, ngọt ngào. Kết hợp cùng lối trang điểm trong veo, mái tóc nâu từng trở thành "thương hiệu" của Uyển Ân, góp phần tạo nên vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa dễ mến.

Màu tóc nâu được Uyển Ân chuộng trong suốt 1 thời gian dài.

Ảnh: IGNV.