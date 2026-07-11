Binz thế nào cũng là do Châu Bùi

Châu Bùi có vui không khi vô hình trung là người gánh trách nhiệm hình ảnh của bạn trai trong mọi phiên bản?

Sau khi hình ảnh Binz với ngoại hình có phần phát tướng trên sân khấu tại Las Vegas (Mỹ) lan truyền khắp mạng xã hội Việt Nam, nam rapper tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả. Xen giữa hàng loạt bình luận bông đùa về phiên bản Binz "thừa chất" hiện tại, đâu đó vẫn có những phản ứng tiếc nuối dành cho một trong những nam rapper từng đại diện rõ nét nhất cho hình tượng bad boy phong trần của Vbiz.

Nhưng bên cạnh đó, thay vì đồng loạt nhắn nhủ Binz nên sớm quay lại phòng gym hay chú ý quản lý vóc dáng, một cái tên khác lại bất ngờ được réo gọi, không ai khác ngoài Châu Bùi.

"Châu Bùi chắc nấu ăn ngon lắm", "Chăm người yêu kỹ quá rồi", hay "Từ ngày Châu Bùi làm vlog nấu ăn, anh tôi ra thế này"... là những cách cư dân mạng nói giảm nói tránh đầy hài hước về màn thay đổi ngoại hình của Binz.

Những bình luận "đổ tại" Châu Bùi chăm khéo để Binz phát tướng khó nhận ra.

Trái với giao diện "thừa chất" hiện tại, ngược dòng thời gian đúng một năm trước, câu chuyện đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binz liên tục gây ấn tượng với diện mạo được xem là một trong những giai đoạn phong độ nhất của anh vài năm trở lại đây.

Vẫn là phong cách lịch lãm, tối giản quen thuộc nhưng thân hình thon gọn, cân đối khi ấy giúp nam rapper thoải mái thử nghiệm nhiều kiểu trang phục hơn. Binz thậm chí không ngại diện những thiết kế sơ mi xuyên thấu, để lộ phần eo và vóc dáng gọn gàng phía sau lớp vải mỏng.

Mới 1 năm trước, Châu Bùi cũng được réo tên nhiệt tình nhờ màn lên hương nhan sắc của Binz.

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "đảo ngói" với kiểu tóc Ivy League. So với mái tóc Slick Back vuốt ngược từng gắn bó với Binz trong thời gian dài, kiểu tóc mới khiến gương mặt nam rapper trông trẻ trung và sáng hơn đáng kể. Slick back từng rất hợp với hình tượng trưởng thành, ăn chơi và có phần bất cần của Binz, nhưng đồng thời cũng dễ làm lộ phần trán cao và đường chân tóc chữ M. Ivy League với phần tóc phía trước được xử lý mềm mại hơn đã giúp tổng thể gương mặt cân đối, mang đến một Binz trẻ trung nhưng vẫn giữ được chất riêng.

Loạt ảnh trên sân khấu ATVNCG của Binz từng gây sốt, mỗi layout đều thấy sự thăng hạng thấy rõ so với chính anh của trước kia.

Cùng với làn da được chăm sóc kỹ càng, bóng khỏe, Binz lúc ấy nhận về cơn mưa lời khen cho màn thăng hạng nhan sắc đáng kể. Và tất nhiên, cái tên Châu Bùi lại chiếm sóng, người khen cô chăm bạn trai quá khéo, người cảm thán Châu Bùi thật may mắn. Khi có một nửa là một fashionista đình đám kiêm bà chủ một brand mỹ phẩm, Châu Bùi vô hình trung đã "gánh" luôn trách nhiệm định hình hình ảnh cho Binz lúc nào không hay.

Có sẵn 1 "dân chuyên" trong nhà, phần hình ảnh của Binz từ lúc nào đều đã được quy trách nhiệm về phía Châu Bùi.

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn vào hành trình 6 năm gắn bó bên nhau của cặp đôi, ai cũng đều phải công nhận Châu Bùi chính là người có công lớn trong việc mang đến những khía cạnh đầy mới mẻ của Binz đến với công chúng.

Trước đây, nhắc đến Binz, người ta thường nghĩ ngay đến một rapper cá tính, những bộ cánh màu hồng, kính râm, trang sức và hình tượng bad boy bất cần. Âm nhạc là nơi Binz thể hiện rõ nhất con người mình, trong khi đời sống và những khía cạnh khác của nam rapper tương đối kín đáo. Sự xuất hiện của Châu Bùi đã phần nào mở thêm một cánh cửa khác.

Những hình ảnh đáng yêu của Binz như thế này chỉ có thể xuất hiện từ khi có Châu Bùi.

Thông qua thế giới thời trang và hình ảnh vốn nhiều màu sắc của nữ fashionista, khán giả được nhìn thấy một Binz biến hóa đa dạng hơn. Cả hai từng gây sốt với những bộ ảnh street style cá tính, nơi chất nổi loạn của Binz hòa vào sự sáng tạo của Châu Bùi một cách tự nhiên.

Chuyến du lịch giữa khung cảnh tuyết trắng tại Iceland từng tạo nên hàng loạt khung hình ấn tượng. Không cần xuất hiện theo công thức cặp đôi ngọt ngào quen thuộc, Binz và Châu Bùi vẫn khiến người xem cảm nhận được sự đồng điệu chỉ qua cách ăn mặc và năng lượng trong từng bức ảnh.

Hay liên tiếp nhiều năm, cứ đến mùa Halloween, dân tình lại chờ xem năm nay Châu Bùi sẽ tung ra concept gì và quan trọng không kém: Binz sẽ xuất hiện với phiên bản hài hước, kỳ quặc hay đáng yêu ra sao.

Khi có thêm không gian để thể hiện bản thân, Binz cho thấy anh có thể chất chơi, có thể gần gũi, cũng có lúc rất đời thường và chẳng quá bận tâm đến việc phải duy trì vẻ "trai hư" mọi lúc. Vì thế, riêng chuyện cân nặng lần này thì có lẽ vẫn nên trả lại đúng cho chính chủ thì hơn!

Một Binz quá nhiều layout và biểu cảm khi qua tay "nóc nhà".

Ảnh: FBNV