Loạt hình xăm của Messi: Mỗi nét mực mỗi chương cuộc đời, một lá bài may mắn yểm trên ống đồng

Mỗi hình xăm trên cơ thể Messi đều cất giấu câu chuyện riêng, từ gia đình, đức tin đến lá bài may mắn.

Nếu Cristiano Ronaldo kiên quyết nói không với hình xăm thì Lionel Messi lại chọn cách ghi dấu cả cuộc đời mình lên cơ thể. Từ người mẹ, người vợ, ba cậu con trai cho đến Barcelona, World Cup hay đức tin Công giáo, gần như mọi cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của siêu sao Argentina đều được lưu giữ bằng những hình xăm mang ý nghĩa rất riêng.

Hình xăm đầu tiên dành cho người phụ nữ quan trọng nhất

Không phải World Cup, cũng không phải Barcelona, người đầu tiên xuất hiện trên cơ thể Messi lại chính là mẹ anh. Năm 2011, Messi thực hiện hình xăm đầu tiên trong đời là chân dung mẹ mình, bà Celia, trên bả vai trái. Đây được xem là lời tri ân dành cho người luôn đồng hành cùng anh từ những ngày còn là cậu bé mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng cho đến khi trở thành siêu sao bóng đá.

Đến hiện tại, bà Celia vẫn trực tiếp điều hành Quỹ Leo Messi Foundation - tổ chức từ thiện do Messi sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới.

Tình yêu dành cho gia đình nhỏ

Nếu nhìn kỹ những hình xăm của Messi, dễ nhận ra chủ đề lớn nhất luôn là gia đình. Ở bắp tay phải là hình một đôi mắt được cho là lấy cảm hứng từ Antonela Roccuzzo - người bạn thanh mai trúc mã, cũng là người vợ gắn bó với anh suốt nhiều năm. Ngay bên cạnh là hình chiếc vương miện của nhà vua. Antonela cũng sở hữu hình xăm chiếc vương miện nữ hoàng ở vị trí tương tự, tạo thành cặp hình xăm đôi đầy ý nghĩa.

Trên phần hông trái, Messi còn xăm một đôi môi đỏ nhỏ nhắn - một chi tiết được cho là tượng trưng cho nụ hôn của Antonela.

Ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro cũng đều có vị trí riêng trên cơ thể bố. Ở bắp chân trái là dấu bàn tay cùng tên của Thiago - con trai đầu lòng. Trong khi đó, phía trên mắt cá chân phải là tên và ngày sinh của cả ba người con được khắc vĩnh viễn lên da như lời khẳng định gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Cánh tay phải là nơi kể câu chuyện về đức tin

Khác với nhiều cầu thủ chọn những hình xăm mang tính trang trí, phần sleeve ở cánh tay phải của Messi giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh. Ngay phần vai là chân dung Chúa Jesus đội mão gai, thể hiện đức tin Công giáo rất sâu sắc của anh.

Xuống phía khuỷu tay là họa tiết cửa sổ hoa hồng, được cho là lấy cảm hứng từ nhà thờ Santa Maria del Pi nổi tiếng tại Barcelona - thành phố gắn bó với Messi hơn 20 năm sự nghiệp. Đan xen trong toàn bộ cánh tay là chuỗi tràng hạt, những bông hoa hồng, hoa sen màu hồng cùng chiếc đồng hồ quả quýt và hệ thống bánh răng cơ khí.

Chiếc đồng hồ thường được lý giải như lời nhắc nhở về thời gian - thứ không chờ đợi bất kỳ ai, kể cả một huyền thoại bóng đá. Trong khi đó, hoa sen tượng trưng cho sức mạnh và sự vươn lên, còn chuỗi tràng hạt tiếp tục nhấn mạnh niềm tin tôn giáo luôn đồng hành cùng Messi trong suốt cuộc đời.

Đôi chân lưu giữ sự nghiệp bóng đá

Nếu cánh tay nói về con người Messi thì đôi chân lại kể câu chuyện của cầu thủ Messi. Phần chân trái hiện được phủ bởi một mảng blackout màu đen rất lớn. Đây thực chất là lớp mực mới dùng để che đi những hình xăm cũ như thanh kiếm, đôi cánh thiên thần và bông hồng đỏ mà anh từng thực hiện trong giai đoạn đầu.

Giữa nền đen ấy vẫn nổi bật những biểu tượng quan trọng nhất. Đó là số áo 10 gắn liền với Barcelona và đội tuyển Argentina suốt nhiều năm. Là trái bóng đá - biểu tượng của cả cuộc đời anh. Và đặc biệt là logo Barcelona được xăm ngay phần ống chân như lời tri ân dành cho CLB đã nuôi dưỡng Messi từ khi mới 13 tuổi.

Hình xăm bí ẩn nhất: Lá bài Five of Cups

Sau chức vô địch World Cup 2022, nhiều người từng nghĩ Messi sẽ xăm chiếc cúp vàng lên cơ thể. Nhưng anh lại không làm điều đó. Thay vào đó, Messi bổ sung một hình xăm khá nhỏ ở chân trái: lá bài Five of Cups (5 Cốc).

Đây được xem là hình xăm khó hiểu nhất của Messi. Theo nhiều nguồn tin tại Argentina, ý nghĩa của nó bắt nguồn từ bộ phim tài liệu Sean Eternos: Campeones de América.

Trong thời gian tham dự Copa America 2021, Messi cùng Di Maria, Otamendi, Lo Celso, Papu Gomez và Sergio Aguero từng chơi một trò rút bài. Khi đó Messi bất ngờ đoán chính xác lá Five of Cups trước khi lật bài. Sau khi Argentina vô địch Copa America, cả nhóm xem lá bài này như biểu tượng của may mắn và vận mệnh. Một số cầu thủ, trong đó có Messi, đã quyết định xăm lại lá bài để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Đến World Cup 2022, "lá bài may mắn" tiếp tục đồng hành cùng họ trên hành trình đăng quang. Ngoài ý nghĩa tâm linh, con số 5 cũng mang nhiều giá trị cá nhân với Messi. Đây từng là số áo của anh trong những năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời tượng trưng cho gia đình nhỏ gồm 5 thành viên: Messi, Antonela và ba cậu con trai.

Mỗi hình xăm đều là một chương cuộc đời

Không giống nhiều ngôi sao chọn hình xăm như một tuyên ngôn thời trang, gần như toàn bộ hình xăm của Lionel Messi đều gắn với những con người hoặc cột mốc đã thay đổi cuộc đời Messi: Người mẹ đầu tiên tin tưởng anh; Người vợ đi cùng anh từ thời niên thiếu; Ba cậu con trai; Barcelona; Đức tin; Và cả những khoảnh khắc lịch sử cùng đội tuyển Argentina.

Chính vì vậy, nhìn vào cơ thể của Messi cũng giống như đọc lại cuốn hồi ký được viết bằng mực, nơi mỗi hình xăm không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật mà là một ký ức không bao giờ muốn xóa đi.

Ảnh: Internet