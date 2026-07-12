3 món chống đói giúp con dâu cũ nhà Samsung luôn gầy

Không ép cân cực đoan hay theo đuổi những thực đơn hà khắc, Go Hyun Jung giữ gìn vóc dáng bằng cách ăn vừa đủ và ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể no lâu mà vẫn khỏe mạnh.

Ở tuổi 55, Go Hyun Jung vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ mỗi lần xuất hiện nhờ vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc trẻ trung vượt thời gian. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải loạt ảnh tham dự sự kiện pop-up của một người bạn trên trang cá nhân.

Trong loạt ảnh, Go Hyun Jung diện sơ mi màu cam tươi sáng phối cùng chân váy ngắn và tất cao đến gối, tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại. Đôi chân thon dài, săn chắc cùng vóc dáng không chút mỡ thừa của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Khó ai tin rằng mỹ nhân đình đám Hàn Quốc đã bước sang tuổi 55.

Ít ai biết, để duy trì phong độ nhan sắc và vóc dáng suốt nhiều năm, Go Hyun Jung không lựa chọn những phương pháp giảm cân khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn uống khoa học cùng thói quen ăn vừa đủ.

Natto, trứng và dầu ô liu - bộ ba thực phẩm giúp no lâu, hỗ trợ giữ dáng

Trong một chương trình truyền hình trước đây, Go Hyun Jung từng tiết lộ mỗi khi cảm thấy đói, cô thường lựa chọn natto (đậu nành lên men), trứng và dầu ô liu thay vì các món ăn nhiều tinh bột hay đồ ăn vặt.

Đây đều là những thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong chế độ kiểm soát cân nặng.

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế cơn thèm ăn. Nhờ thời gian tiêu hóa lâu hơn carbohydrate, protein còn hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Trong khi đó, natto - món ăn quen thuộc của người Nhật - rất giàu probiotic và chất xơ. Hai thành phần này góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ táo bón và tạo cảm giác no lâu hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể góp phần cải thiện hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Dầu ô liu nguyên chất lại cung cấp lượng lớn axit béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho tim mạch. Khi sử dụng với lượng hợp lý, dầu ô liu giúp tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ ăn quá nhiều trong các bữa chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý dù là chất béo tốt, dầu ô liu vẫn chứa nhiều calo, vì vậy chỉ nên sử dụng khoảng 1-2 thìa mỗi ngày. Riêng natto chứa hàm lượng vitamin K khá cao nên những người đang dùng thuốc chống đông máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên.

Ăn ít hơn nhưng không cắt giảm cực đoan

Go Hyun Jung từng chia sẻ, sau ca phẫu thuật khẩn cấp liên quan đến dạ dày vào năm 2020, cô bắt đầu hình thành thói quen ăn ít hơn một cách tự nhiên.

Xuất hiện trên một kênh YouTube, nữ diễn viên cho biết cô từng rất thích kimbap, nhưng hiện tại chỉ cần ăn hai hoặc ba miếng cũng cảm thấy lo lắng vì sợ đau bụng. Chính cảm giác khó chịu sau khi ăn khiến cô duy trì thói quen ăn với khẩu phần nhỏ trong nhiều năm qua.

Theo các chuyên gia, ăn vừa đủ là một trong những cách hiệu quả để kiểm soát cân nặng. Khi lượng calo nạp vào thấp hơn lượng cơ thể tiêu hao, cơ thể sẽ sử dụng nguồn mỡ dự trữ để tạo năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc càng ăn ít càng tốt. Nếu cắt giảm lượng thức ăn quá đột ngột, cơ thể có thể phản ứng bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Khi đó, việc giảm cân sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí dễ tăng cân trở lại dù ăn không nhiều.

Ngoài ra, ăn quá ít trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ thiếu protein, vitamin và khoáng chất, ảnh hưởng đến khối lượng cơ, sức khỏe xương cũng như hệ miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì nhịn ăn cực đoan, nên giảm khoảng 20-30% khẩu phần so với bình thường, đồng thời ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt nạc, cá, trứng, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám. Đây cũng là cách giúp duy trì vóc dáng thanh mảnh lâu dài mà vẫn đảm bảo sức khỏe – bí quyết được cho là góp phần giúp Go Hyun Jung giữ phong độ nhan sắc suốt nhiều năm qua.

Ảnh: Instagram.