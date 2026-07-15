Lamine Yamal: Chanel Boy mang style “cháy phố” ngáng đường đại sứ Dior Mbappe

World Cup chưa kết thúc, Yamal đã thắng thêm một cuộc chơi khác

Một ngày sau sinh nhật tuổi 19, Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 tại bán kết World Cup 2026. Cú ngáng chân của Yamal không chỉ tiễn Kylian Mbappe ra sân bay về nước, mà còn từng bước đưa anh đến gần hơn với ngai vàng lịch sử khi chưa đầy 20 tuổi.

Đối với chàng tiền đạo mang áo số 19, mùa hè năm 2026 đang diễn ra theo một kịch bản không thể điên rồ và rực rỡ hơn.

Không chỉ thăng hoa tột đỉnh trên thảm cỏ xanh, bên ngoài đường biên, siêu sao 19 tuổi này cũng đang khiến giới mộ điệu thời trang phải dõi theo từng bước chân bằng một sự kỳ vọng đặc biệt. Chỉ khoảng một tháng trước, truyền thông quốc tế đã cùng trao cho Yamal một danh xưng mới, đầy kiêu hãnh: Chanel Boy.

Dior có Mbappé, Louis Vuitton có Jude Bellingham, còn Chanel?

Tháng 6 vừa qua, khi hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha trước World Cup, Lamine Yamal xuất hiện trong chiếc áo khoác tweed Chanel, quần denim dáng rộng, tay xách một chiếc Urban Essential Shopping Tote, vòng choker và tai nghe Beats màu hồng vắt vẻo trên túi.

Chiếc bouclé tweed đen với đường viền trắng và hàng cúc hai chữ C màu vàng vốn là thiết kế gắn chặt với di sản của nhà mốt Pháp. Qua nhiều thập kỷ, Chanel liên tục diễn giải lại chiếc áo này, và Matthieu Blazy đương nhiên hiểu rõ sức nặng của nó khi tiếp quản ghế sáng tạo.

Một biểu tượng kinh điển của tủ đồ nữ giới, khi đặt cạnh quần denim rộng và loạt phụ kiện đậm chất Gen Z, bỗng được kéo khỏi hình ảnh quý cô Paris để bước vào thế giới của một ngôi sao bóng đá tuổi teen qua dáng vẻ thản nhiên của Limine Yamal.

Thời trang xa xỉ ngày càng tiến sâu vào thế giới bóng đá và những cầu thủ hàng đầu nghiễm nhiên trở thành mục tiêu săn đón của các fashion house. Dior đã có Kylian Mbappé, Louis Vuitton đặt cược vào Jude Bellingham.

Trong khi đó, Chanel đến nay vẫn chưa công bố một cầu thủ Gen Z nào trong vai trò đại sứ thời trang chính thức. Khoảng trống ấy khiến sự xuất hiện của Lamine Yamal trong chiếc áo tweed Chanel trước thềm World Cup càng trở nên thú vị.

Chanel vốn xây dựng cả đế chế trên tủ đồ nữ giới và luôn mở cánh cửa dành cho nam giới một cách có chọn lọc, hướng tới những cái tên mang tính bảo chứng về mặt văn hóa. Gaspard Ulliel từng gắn bó với Bleu de Chanel. Sau đó là Timothée Chalamet, Jacob Elordi. G-Dragon xây dựng mối quan hệ lâu năm với nhà mốt từ năm 2016, trong khi Kendrick Lamar, A$AP Rocky hay Jung Kook cũng từng bước vào thế giới của Chanel.

Gần đây, Pedro Pascal tiếp tục trở thành một trong những gương mặt nam nổi bật dưới thời Matthieu Blazy. Điểm chung của những cái tên này không chỉ là sự nổi tiếng, mà còn là sức ảnh hưởng sâu rộng đến lối sống và nghệ thuật.

Yamal chưa đứng trong hàng ngũ ấy, ít nhất về mặt danh phận. Nhưng việc một cầu thủ 19 tuổi được truyền thông trao gửi danh xưng "Chanel Boy" cho thấy anh đang tiến rất gần tới vùng ảnh hưởng mà những thương hiệu xa xỉ đặc biệt quan tâm.

Chân sút mang chất Hip-hop vào địa hạt Chanel

Trước chiếc áo tweed gây chú ý, tủ đồ của Lamine Yamal vốn đã giống một cuộc thử nghiệm liên tục. Chrome Hearts, Rick Owens, Readymade cùng nhiều thương hiệu niche lần lượt xuất hiện trong những bộ trang phục của anh. Có outfit được khen, cũng có lựa chọn gây tranh luận, nhưng Yamal luôn tạo cảm giác mình thực sự mặc thứ bản thân thích.

Bóng đá từng có David Beckham xây dựng thành công vị thế biểu tượng thời trang. Cristiano Ronaldo, Neymar hay gần đây là Mbappé cũng đều ít nhiều sở hữu ngôn ngữ hình ảnh riêng. Nhưng cũng không thiếu cầu thủ bước vào thế giới đồ hiệu với vẻ lạc lõng, khoác bộ suit đắt tiền nhưng chẳng tạo cảm giác đó thực sự là lựa chọn của họ.

Ở Yamal, cảm giác đó gần như không xuất hiện, anh có vẻ thoải mái với những lựa chọn của mình, kể cả khi chúng gây tranh cãi. Sự ngẫu hứng ấy lại khiến nam cầu thủ trở thành một nhân vật thú vị.

Chiếc áo Chanel giống như một bước chuyển đáng chú ý đưa Yamal chạm đến những biểu tượng thời trang có sức nặng lớn hơn, nhưng không cần từ bỏ cách mặc đồ phóng khoáng của mình.

Sức hút truyền thông của chàng trai này cũng khiến giới công nghệ phải mượn bờ vai anh để tạo sóng. Chiếc tai nghe Beats màu hồng mà chân sút này đeo tại trại tập trung là một phiên bản hoàn toàn mới chưa từng được công bố chính thức.

Việc chọn Yamal làm "phương tiện rò rỉ hình ảnh" đầu tiên cho thấy các ông lớn thấu hiểu rất rõ: Người ta đang nhìn Yamal mặc gì, xách gì và dùng gì. Ở tuổi 19, đó là một loại quyền lực mà không phải ngôi sao thể thao nào cũng sở hữu.

World Cup 2026 đang chứng kiến một Lamine Yamal toàn năng. Sau 2 năm có chức vô địch Euro, trên sân cỏ, anh đưa Tây Ban Nha tiến sát ngai vàng thế giới bằng lối chơi bùng nổ trong chiếc áo số 19.

Dưới khán đài, Yamal ngạo nghễ khẳng định vị thế một biểu tượng thời trang thế hệ mới với gu thẩm mỹ nhạy bén, sắc sảo vượt trội so với các đàn anh ở cùng độ tuổi. Chanel Boy giờ chỉ còn cách cúp vàng một trận đấu, một bước chân mà thôi!

Ảnh: IGNV