Moon Ga Young lộ diện sau nghi vấn tình cảm với Lee Jong Suk, không giấu được 1 điều

Diện trang phục đơn giản nhưng Moon Ga Young vẫn sáng bừng với sắc vóc nổi bật.

Sau thông tin Lee Jong Suk và IU xác nhận kết thúc chuyện tình sau gần 4 năm gắn, Moon Ga Young bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi trong loạt đồn đoán xoay quanh đời tư của nam tài tử. Nguyên nhân xuất phát từ những khoảnh khắc nữ diễn viên sinh năm 1996 ngồi sát rạt, có cử chỉ thân mật với Lee Jong Suk vào thời điểm thông tin chia tay chưa được lan truyền rộng rãi, khiến không ít cư dân mạng bàn tán và đưa ra nhiều suy diễn về mối quan hệ của 2 ngôi sao.

Hình ảnh nghi vấn mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái đang lan truyền trên MXH.

Bỏ qua những ồn ào không đáng có, Moon Ga Young mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại một sự kiện của 1 thương hiệu. Diện trang phục tối giản với tông màu đen toàn tập, mỹ nhân xứ Hàn vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng thần thái sang trọng, cuốn hút khó có điểm gì để chê. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng còn cho rằng vẻ đẹp của minh tinh xứ Hàn "siêu thực" vì quá hoàn hảo.

Moon Ga Young không giấu được sắc vóc đỉnh cao dù diện đồ vô cùng đơn giản. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện tại sự kiện, Moon Ga Young ghi điểm với phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế. Nữ diễn viên diện chiếc áo len dệt kim màu đen ôm sát, thiết kế sát nách với phần gấu nhọn bất đối xứng và khoảng hở hai bên eo vừa đủ để tôn vòng eo thon gọn mà không tạo cảm giác phô trương. Cô kết hợp cùng quần ống suông cạp cao đồng màu, giúp đôi chân trông dài hơn và tổng thể thêm thanh thoát. Vóc dáng chuẩn từng centimet giúp Moon Ga Young "cân đẹp" bản phối đơn sắc này.

Moon Ga Young diện cả cây đen tối giản vẫn khoe trọn được vẻ đẹp sang chảnh.

Mái tóc đen dài suôn mượt được rẽ ngôi giữa ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, kết hợp layout makeup trong trẻo với làn da căng bóng và đôi môi hồng tự nhiên càng tôn lên nét đẹp thanh lịch, vừa sang chảnh vừa nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng lựa chọn trang sức tinh giản hết mức có thể, tạo điểm nhấn vừa đủ cho tạo hình.

Vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa kiêu kỳ của Moon Ga Young.

Netizen dành nhiều lời khen cho khí chất sang chảnh cùng mái tóc dài suôn mượt của minh tinh xứ Hàn.

Ở tuổi 30, Moon Ga Young được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Hàn Quốc nhờ hội tụ đủ yếu tố nhan sắc, diễn xuất, thần thái và gout thời trang ngày càng thăng hạng. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên đều nhanh chóng trở thành tâm điểm với khí chất sang trọng, phong thái tự tin cùng khả năng "cân" đẹp từ những thiết kế tối giản đến cầu kỳ.

Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt biết nói cùng vóc dáng thanh mảnh, Moon Ga Young mang vẻ đẹp vừa hiện đại vừa đậm chất minh tinh, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút cho người đối diện. Chính vì vậy, không ít khán giả và giới mộ điệu đánh giá cô là một trong những ứng viên sáng giá của thế hệ kế cận, đủ tiềm năng tiếp nối hình ảnh những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc như Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee hay Song Hye Kyo.

Vẻ đẹp sang chảnh cùng khí chất ngút ngàn của Moon Ga Young.

Ảnh: Instagram.