Đã cực phẩm lại còn là anh em: Jude Bellingham và em trai sở hữu body như tượng tạc, lên đồ bảnh thôi rồi!

Jude Bellingham và Jobe Bellingham là cặp anh em cầu thủ hot nhất nước Anh hiện tại.

Sau "cú đúp" bàn thắng chói sáng đưa tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham đang trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội. Màn trình diễn đẳng cấp ở tuổi còn rất trẻ không chỉ giúp tiền vệ sinh năm 2003 thu về lượng lớn người hâm mộ mà còn khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới hiện tại.

Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, Jude còn gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng săn chắc chuẩn người mẫu. Đáng chú ý, nhà Bellingham còn sở hữu thêm một "cực phẩm" khác là Jobe Bellingham, em trai kém Jude hai tuổi (2005). Tiếp bước anh trai, Jobe cũng trưởng thành từ lò đào tạo Birmingham City, thi đấu ở vị trí tiền vệ và hiện được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của Borussia Dortmund. Không những thế, visual cực phẩm cùng gu ăn mặc nam tính giúp anh em nhà Bellingham cứ xuất hiện cùng nhau là khiến người nhìn khó rời mắt.

Jude Bellingham và Jobe Bellingham đang là cặp anh em hot nhất bóng đá nước Anh.

Sở dĩ, hai anh em nhà Bellingham được ví như những "cực phẩm" của làng túc cầu bởi đều mang visual nổi bật không hề thua kém các siêu sao giải trí. Nếu Jude gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu, điển trai kiểu trưởng thành thì Jobe Bellingham lại sở hữu những đường nét mềm mại, thanh tú và có phần trẻ trung hơn. Làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc xoăn ngắn, nụ cười rạng rỡ càng làm nổi bật hình ảnh nam tính, mạnh mẽ của "cậu bé" và em trai.

Visual của Jude Bellingham và Jobe Bellingham được đánh giá không thua kém gì các model, diễn viên.

Một trong những lợi thế nữa giúp anh em nhà Bellingham nổi tiếng chính là vóc dáng chuẩn model, mỗi lần diện suit hay trang phục đời thường đều "đẹp như bước ra từ lookbook". Jude cao 1,86 m, nặng khoảng 75 kg, nổi bật với khung vai rộng, phần thân trên vạm vỡ và tỷ lệ cơ thể cân đối. Trong khi đó, Jobe thậm chí còn nhỉnh hơn anh trai với chiều cao 1,91m và cân nặng khoảng 75 kg. Cầu thủ sinh năm 2005 sở hữu sải chân dài, cơ bắp săn chắc cùng vóc dáng chuẩn của một tiền vệ hiện đại. Đặc biệt, cả 2 còn sở hữu khối cơ bắp cuồn cuộn, vừa phải và cân đối khiến giao diện gấp đôi sự hot và sexy mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Body đẹp như tạc tượng của 2 anh em nhà Bellingham.

Không chỉ là những ngôi sao trên sân cỏ, anh em nhà Bellingham còn đều được đánh giá cao ở khoản ăn mặc. Ở tuổi 23, Jude Bellingham đang định hình hình ảnh của một biểu tượng phong cách mới của làng bóng đá. Tiền vệ tuyển Anh thường xuất hiện trong những set đồ cân bằng giữa tinh thần streetwear hiện đại và sự sang trọng đặc trưng, vừa lịch lãm, công tử nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng của thế hệ Gen Z. Trong khi đó, Jobe cũng sở hữu phong cách đồng điệu với anh trai khi ưu tiên những bản phối casual trẻ trung, cá tính nhưng không quá phô trương.

Cả hai đều theo đuổi triết lý "less is more", chuộng bảng màu trung tính để dễ dàng phối nhiều lớp trang phục. Tủ đồ của anh em Bellingham ngập tràn những item casual như hoodie, bomber jacket, leather jacket, áo phông oversized, quần cargo hay denim ống rộng, kết hợp cùng sneaker và các phụ kiện mang hơi hướng hip-hop. Thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, Jude và Jobe xây dựng hình ảnh nhất quán với các thiết kế tối giản nhưng được chú trọng vào phom dáng, chất liệu và tỷ lệ, tạo nên tổng thể thời thượng, nam tính và có tính ứng dụng cao.

Không ít lần, hai anh em còn "đánh cặp" với những bản phối ton-sur-ton đầy ăn ý mỗi khi xuống phố. Sự đồng điệu trong cách lựa chọn màu sắc, phom dáng oversized và phụ kiện khiến tổng thể outfit vừa hài hòa vừa nổi bật, mang đến hình ảnh của một cặp fashion brother đúng nghĩa. Chẳng cần phong cách quá cầu kỳ, những set đồ casual của Jude và Jobe vẫn luôn toát lên vẻ phóng khoáng, trẻ trung và đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

2 anh em nhà Bellingham có gout thời trang khá đồng điệu, trẻ trung và đẹp mắt.

Ảnh: Instagram.