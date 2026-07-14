Nụ cười bí ẩn của Hà Tăng

"Ngọc nữ" Hà Tăng lại khiến cõi mạng bùng nổ rồi!

Sau khi xác nhận tái xuất màn ảnh rộng với Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà tiếp tục khiến cõi mạng bùng nổ khi xuất hiện trên trang bìa Marie Claire Vietnam . Chỉ với trang bìa đầu tiên được hé lộ, mỹ nhân sinh năm 1986 đã khiến công chúng khó rời mắt với nhan sắc đậm chất ngọc nữ, nhưng cũng vô cùng quyền lực. Khung hình mang tông màu đen tối giản tôn lên đường nét thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái sang trọng đã trở thành dấu ấn của cô suốt nhiều năm qua. Vẻ đẹp mong manh, biểu cảm điềm tĩnh cũng phần nào cho thấy đẳng cấp nhan sắc và khí chất của "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Hà Tăng khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 39.

Nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" của Tăng Thanh Hà càng rõ nét với layout makeup tông hồng lạnh. Lớp nền mỏng mịn như phủ sương, chỉ nhấn vào đôi má ửng hồng tự nhiên và son hồng đất khiến tổng thể thêm phần thanh lịch. Hàng lông mày được chải gọn, ánh mắt điềm tĩnh và đặc biệt là nụ cười nhếch môi nhẹ đã thực sự tạo nên khung hình nhiều cảm xúc cho Hà Tăng.

Cũng trong bộ ảnh này, Tăng Thanh Hà mặc thiết kế váy quây khoe trọn bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh cuốn hút cùng cánh tay thon dài, tạo nên vẻ gợi cảm vừa đủ. Trang sức kiểu dáng hiện đại, tinh giản của Cartier tô điểm cho thần thái nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp sang trọng của Hà Tăng. Tạo hình cùng khí chất nhẹ nhàng cũng giúp nàng dâu hào môn trông rạng rỡ, trẻ đẹp hơn tuổi thật.

Bờ vai mảnh mai cùng góc nghiêng đẹp "thoát tục" của Hà Tăng.

Ngay cả trong khoảnh khắc hậu trường được Giám đốc sáng tạo Dzung Yoko chia sẻ, nữ diễn viên cũng khiến người nhìn khó rời mắt với vẻ đẹp nhã nhặn, thanh tao.

Có thể thấy, phong cách của Hà Tăng cho ấn phẩm lần này gần như đối lập hoàn toàn với bộ ảnh trên bìa Đẹp Magazine phát hành vào tháng 10/2025. Nếu trước đó, nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi mạnh dạn thử sức với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ cùng thiết kế cắt xẻ, tôn vóc dáng trưởng thành và thần thái sắc sảo, thì trên bìa Marie Claire Vietnam , cô dường như quay trở về với hình tượng "ngọc nữ" đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm.

Dù với bất kỳ phong cách nào, Hà Tăng vẫn dễ dàng chinh phục người xem bằng thần thái sang trọng, vẻ đẹp thanh tú và khí chất nền nã đặc trưng. Khả năng biến hóa linh hoạt trong từng lần xuất hiện cũng giúp nữ diễn viên giữ được sức hút sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Hà Tăng với phong cách quyến rũ, gợi cảm trên tạp chí thời trang từng gây chấn động cõi mạng.

Ảnh: Marie Claire Vietnam, Đẹp Magazine, Dzung Yoko