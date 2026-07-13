Clip Louis Phạm catwalk: Chiều cao có hạn nhưng tự tin dư thừa

Sở hữu chiều cao "khiêm tốn" nhưng Louis Phạm nhiều lần thu hút sự chú ý với những màn catwalk rất tự tin.

Sau khi tuyên bố giải nghệ sự nghiệp thể dục dụng cụ vào cuối năm 2023, Louis Phạm nhanh chóng mở ra một chương mới với vai trò nhà sáng tạo nội dung và trở thành một trong những gương mặt được giới trẻ quan tâm nhất trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình sáng, vóc dáng quyến rũ, cô liên tục thu hút lượng lớn người theo dõi qua những khoảnh khắc đời thường, các video làm đẹp và chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Không còn gắn bó với sàn đấu, Louis vẫn duy trì hình ảnh năng động, chỉn chu và ngày càng đầu tư hơn cho phong cách cá nhân. Đặc biệt, thời gian gần đây, cô tiếp tục khiến dân tình bất ngờ khi ghi danh casting The Face Vietnam 2026. Những lần catwalk tự tin của cựu vận động viên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên MXH

Louis Phạm thể hiện khả năng catwalk tại vòng casting The Face 2026. (Nguồn: TikTok)

Dù sở hữu chiều cao "khiêm tốn" chỉ khoảng 1m52, Louis Phạm vẫn tạo được dấu ấn nhờ vóc dáng săn chắc cùng đường cong quyến rũ được rèn giũa qua nhiều năm theo đuổi thể dục dụng cụ. Cựu VĐV khoe trọn vóc dáng khi diện áo halter cổ sâu kết hợp quần short denim siêu ngắn, khéo léo khoe bờ vai thon, 3 vòng gợi cảm cùng đôi chân khỏe khoắn. Mỗi bước catwalk đều cho thấy nền tảng thể lực tốt khi Louis giữ thăng bằng ổn định trên đôi giày cao gót, sải bước dứt khoát với nhịp chân chắc chắn.

Thần thái tự tin, nụ cười tươi cùng phong cách trình diễn thoải mái giúp cô ghi điểm dù vẫn còn đôi chút thiếu kinh nghiệm ở những cú xoay người hay cách xử lý điểm dừng. Năng lượng tự nhiên và hình thể quyến rũ khiến Louis Phạm được đánh giá có tiềm năng phát triển nếu tiếp tục trau dồi kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sàn catwalk.

Louis Phạm tự tin thể hiện khả năng catwalk tại buổi casting The Face 2026.

Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng tỷ lệ vóc dáng của hot girl sinh năm 2003 khá cân đối, quyến rũ.

Trước khi ghi danh tại The Face Vietnam 2026, Louis Phạm đã nhiều lần chia sẻ về quá trình theo học catwalk một cách bài bản, đồng thời thường xuyên đăng tải các buổi tập trên mạng xã hội để cải thiện kỹ năng trình diễn. Trong khoảng ba tháng chuẩn bị cho cuộc thi, cô tập trung rèn luyện catwalk, kết hợp gym và nâng cao thể lực nhằm cải thiện vóc dáng cũng như khả năng làm chủ sàn diễn.

So với những ngày đầu, Louis Phạm đã ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Hot girl sinh năm 2003 giữ nhịp bước vững vàng hơn, khả năng giữ thăng bằng trên giày cao gót cũng ổn định, đồng thời biết cách tương tác với máy quay bằng ánh mắt và biểu cảm tự tin.

Louis Phạm từng tham gia trình diễn cho 1 show diễn. Tuy nhiên, lúc này, hot girl sinh năm 2003 catwalk vẫn còn khá cứng, biểu cảm lộ rõ sự lo lắng.

Cựu VĐV thể dục dụng cụ đã ngày càng tiến bộ, catwalk trông chuyên nghiệp hơn.