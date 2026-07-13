Thật oách làm sao!

Đêm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng diễn ra tại Hà Nội vào tối 12/7 vừa qua bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh nhớ đời của hàng nghìn khán giả có mặt. Cơn mưa lớn trút xuống đúng lúc đã biến sân khấu âm nhạc ngoài trời thành bãi bùn lầy nhếch nhác khó chấp nhận. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm bài đăng cập nhật tình hình trước và sau khi "vượt cạn" của các nam thanh nữ tú nhanh chóng viral, biến một đêm quẩy nhạc thành một trải nghiệm sang chấn.

Tưởng chừng sẽ được hưởng đặc quyền mặc đẹp, xúng xính váy áo để chụp ảnh check-in cùng thần tượng, các khán giả tại đây lại phải gánh chịu những tổn thất dở khóc dở cười. Đáng thương nhất chính là số phận của những đôi giày hiệu. Nhiều đôi sneakers trắng tinh tươm, được chủ nhân cưng như trứng hứng như hoa, nay đã biến dạng hoàn toàn và nhìn không ra hình thù sau một đêm lội bùn.

Đối với những ai chọn đi dép lê hay dép quai hậu cho thoải mái thì tình cảnh còn bi đát hơn gấp bội. Bộ môn "lội ruộng bất đắc dĩ" này hoàn toàn không có chỗ cho các loại dép guốc. Kết quả là hoặc đôi dép của bạn sẽ được lưu giữ dưới lớp bùn đặc, hoặc chính chủ phải chấp nhận đi chân trần ra về nếu muốn dùng tay cứu vớt tài sản.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và thê thảm ấy, một bộ phận khán giả bỗng hiện lên như những vị thần với hào quang của "kẻ thắng đời". Đó chính là biệt đội đã nhanh trí mang ủng hoặc boots đi mưa đến concert.

Trên mạng xã hội Threads, có thể nhìn thấy dân tình trở về từ concert này được chia làm hai phe. Một bên là nhóm khóc ròng, bất lực đi tìm các dịch vụ vệ sinh giày cấp tốc, còn một bên là những "chiến thần thời tiết" thong thả khoe chiến tích đôi ủng cao su phát huy tác dụng tuyệt đối, giúp đôi chân khô ráo đi qua vùng bùn lầy.

Chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục này, netizen chỉ biết ngả mũ thán phục trước tầm nhìn xa trông rộng của hội đi ủng. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện, khẳng định rằng vào thời khắc định mệnh đó, đôi ủng cao su có giá trị vượt xa mọi món đồ khác: "Vip nhất tầm này là đôi ủng", "Thời khắc ấy đôi ủng nó giá trị vô cùng", "Rick Owens tầm này cũng thua ủng thôi", "Sáng suốt vô cùng khi quyết định đi ủng từ nhà"...

Nhiều người khẳng định họ đã được đám đông xung quanh nhìn bằng con mắt thán phục, vô cùng "oách" vào thời khắc băng ngang dòng người bằng đôi ủng trên chân.

Thực tế, xu hướng diện ủng đi xem ca nhạc ngoài trời không phải là điều quá mới mẻ trên thế giới, đặc biệt là tại các lễ hội âm nhạc lớn thường xuyên có mưa bùn như Glastonbury. Không nhất thiết phải là những đôi ủng bảo hộ lao động kiểu cũ, các mẫu boots đi mưa thời trang, nhiều màu sắc và ôm dáng trong những năm qua đã được rất nhiều thương hiệu lớn phát triển.

Điển hình như các thiết kế boots cao su của adidas xuất hiện thấp thoáng tại concert vừa qua, hay Rockfish Weatherwear - thương hiệu chuyên về giày đi mưa đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc. Chúng vừa đảm bảo tính thời trang, lên đồ cực chất mà lại có khả năng chấp mọi loại địa hình và thời tiết.

Đi concert mùa hè ngoài trời nghe thì rất lãng mạn và hào hứng, nhưng vào mùa mưa bão thì các fan cứng lúc nào cũng nên nâng cao tinh thần "cảnh giác". Nếu cảm thấy thời tiết có dấu hiệu không an toàn, bên cạnh chiếc áo mưa quen thuộc, một đôi boots đi mưa chuyên dụng chắc chắn là món đồ mà dân "đu concert" từ nay nên thẳng tay cho vào danh sách chuẩn bị bắt buộc nếu không muốn khóc hận nhìn đôi sneakers ra đi.

Ảnh: Threads