Khi “Ma Bư làng bóng” Erling Haaland mặc Dior

Khi không đá bóng nữa, Haaland lên tạp chí cũng chuẩn model thế này đây!

Màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 đang đưa Erling Haaland trở thành một trong những cái tên hot nhất làng bóng đá thế giới. Với phong độ săn bàn hủy diệt, thể hình vượt trội cùng lối chơi giàu sức mạnh, tiền đạo người Na Uy liên tục tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, góp công lớn giúp đội tuyển tiến sâu vào giải đấu. Không chỉ được truyền thông săn đón, siêu sao sinh năm 2000 còn trở thành hiện tượng phủ sóng mạng xã hội, từ những màn ăn mừng đầy cảm xúc, "chúa tể meme" đến phong cách thời trang, các tương tác ngoài sân cỏ.

Giữa thời điểm cơn sốt Haaland lan rộng, tạp chí GQ cũng đăng tải lại bộ ảnh thực hiện trong buổi phỏng vấn năm 2023 với nam danh thủ, ngay trước thềm trận Tứ kết giữa Anh và Na Uy. Rũ bỏ hình ảnh "quái vật" trên sân cỏ, chân sút đình đám gây ấn tượng với diện mạo lãng tử, lạnh lùng trong các thiết kế của Dior, Givenchy kết hợp cùng ERL – thương hiệu thời trang cao cấp mang tinh thần streetwear unisex nổi tiếng tại Venice Beach, California. Nam cầu thủ khiến cộng đồng mạng thích thú, gần như quên mất hình ảnh một tiền đạo sở hữu sức mạnh đáng gờm trên sân cỏ mà thay vào đó là 1 giao diện rất idol cùng hình thể và thần thái không hề thua kém model. "Tôi luôn cố gắng chơi thông minh hơn, sắc bén hơn và đi trước những cầu thủ đối đầu với mình một bước," chia sẻ của Haaland trên tạp chí GQ vào năm 2023 cũng được nhắc lại.

Tạm rời xa hình tượng idol, Haaland hóa model trên tạp chí GQ cũng rất được!

Hình ảnh Haaland khoác lên mình chiếc áo len Dior dệt cable màu xám được đính ngọc trai cầu kỳ, phối cùng vòng tay kim loại, gợi liên tưởng đến tinh thần phi giới tính (gender-fluid) chính là khoảnh khắc gây ấn tượng và được chia sẻ nhiều nhất. Phom áo oversized, phần vai được dựng nhẹ tạo hiệu ứng sắc nét, trong khi chất liệu len dày cùng những chi tiết đính kết thủ công mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa phá cách. Trên nền thiết kế vốn khá cầu kỳ, Haaland gần như không cần tạo dáng quá nhiều. Biểu cảm điềm tĩnh, ánh nhìn trực diện cùng thần thái lạnh lùng giúp ngôi sao người Na Uy khác hẳn với những meme viral mạng xã hội: vừa swag, vừa phóng khoáng, lại có nét nghệ sĩ rất riêng. Nhiều người hâm mộ còn hài hước đặt bộ ảnh của Haaland cạnh loạt ảnh Mbappé cũng từng diện áo len để so sánh hai thái cực hoàn toàn đối lập của các ngôi sao bóng đá khi "đổi giao diện" so với lúc trên sân cỏ.

Netizen thích thú với màn "đổi vai" của Haaland.

Mái tóc vàng dài chấm vai được để xõa tự nhiên, ôm lấy gương mặt góc cạnh với đôi mắt xanh lạnh và hàng lông mày sáng màu đặc trưng, tạo nên vẻ đẹp vừa lãng tử vừa có chút phóng khoáng nổi loạn. Chân sút người Na Uy đầy bảnh bao với sơ mi trắng họa tiết monogram chìm, cài hờ vài cúc áo để lộ dây chuyền bạc mảnh. Thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên tinh thần quiet luxury, giúp Haaland trông thư thái và đầy chất "fashion boy".

Giao diện quý ông lịch lãm, trưởng thành của Haaland.

Bên cạnh gương mặt điển trai, chiều cao 1m95 cùng vóc dáng vạm vỡ đặc trưng của "Ma Bư" làng bóng đá cũng trở thành lợi thế giúp Haaland trông như 1 model đích thực. Khung vai rộng, tỷ lệ cơ thể cân đối và đôi chân dài khiến mọi set đồ anh diện đều lên phom đẹp mắt, từ chiếc sơ mi trắng mang tinh thần tối giản đến các set đồ cá tính. Dù sở hữu thân hình săn chắc của một vận động viên đỉnh cao, Haaland vẫn mang đến cảm giác mềm mại, thời thượng thay vì quá cơ bắp, khiến nhiều người hâm mộ hài hước ví anh như "người mẫu kiêm tiền đạo".

Chiều cao cùng hình thể ấn tượng, chuẩn mẫu của Haaland.

Ảnh: GQ