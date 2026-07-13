Mỹ nhân đẹp nhất thế giới từng đánh bại 3.000 người đẹp: Phục sức sau hơn 20 năm vẫn không hề lỗi mốt

Tới nay, vai diễn Helen của Diane Kruger vẫn là vai diễn kinh điển khiến dân tình trầm trồ khi nhớ tới.

Trong lịch sử điện ảnh Hollywood, không nhiều vai diễn có sức nặng về nhan sắc như Helen thành Troy - người phụ nữ được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới", khiến các vị vua và chiến binh Hy Lạp phát động cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm chỉ để đưa nàng trở về. Chính vì vậy, khi bộ phim Troy ra mắt năm 2004, việc tìm kiếm người đủ sức hóa thân thành Helen đã trở thành bài toán khó bậc nhất của đoàn làm phim. Sau quá trình tuyển chọn với gần 3.000 nữ diễn viên, Diane Kruger là cái tên được lựa chọn. Và hơn hai thập kỷ sau, khán giả vẫn phải thừa nhận rằng đây là một trong những quyết định tuyển vai chính xác nhất của Hollywood.

Thời điểm ấy, Diane Kruger chưa phải ngôi sao hạng A tại Hollywood. Người đẹp Đức mới chỉ có một vài vai diễn nhỏ và gần như vô danh với khán giả quốc tế. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thanh thoát cùng khả năng diễn xuất tinh tế đã giúp cô vượt qua hàng nghìn ứng viên để trở thành Helen - người phụ nữ được thần thoại Hy Lạp ca ngợi là đẹp hơn mọi mỹ nhân trên thế gian.

Trong Troy, Diane Kruger sở hữu tạo hình gần như hoàn hảo cho hình tượng "con gái của thần". Mái tóc vàng óng được uốn nhẹ tự nhiên, làn da trắng mịn, đôi mắt xanh sâu thẳm cùng những đường nét mềm mại tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy mê hoặc. Không cần trang điểm quá đậm hay những góc máy cầu kỳ, chỉ riêng thần thái của nữ diễn viên cũng đủ khiến khán giả tin rằng đây chính là người phụ nữ khiến cả hai đế chế lao vào cuộc chiến khốc liệt.

Tuy nhiên, điều góp phần tạo nên hình tượng kinh điển của Diane Kruger không chỉ nằm ở gương mặt, mà còn đến từ phần phục trang được đầu tư vô cùng công phu. Đội ngũ thiết kế đã nghiên cứu kỹ nghệ thuật Hy Lạp cổ đại để xây dựng nên tủ đồ vừa mang tính lịch sử, vừa đủ tính điện ảnh.

Xuyên suốt bộ phim, Helen thường xuất hiện trong những chiếc váy dài làm từ chất liệu mềm rũ như lụa hoặc linen, ôm nhẹ cơ thể nhưng vẫn tạo cảm giác bay bổng. Phom váy đặc trưng của Hy Lạp cổ với phần eo nâng cao, những nếp gấp rủ tự nhiên và tà váy dài giúp từng bước di chuyển của Diane Kruger trở nên thanh thoát, tựa như một nữ thần bước ra từ các bức tượng cẩm thạch.

Gam màu trang phục cũng được tiết chế tối đa. Các tông trắng ngà, kem, be, vàng nhạt hay xanh nhạt xuất hiện xuyên suốt, vừa tôn lên nước da sáng của nữ diễn viên, vừa thể hiện hình ảnh thuần khiết, cao quý mà nhân vật Helen đại diện. Chính sự tối giản ấy lại tạo nên vẻ sang trọng rất riêng, không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hệ thống trang sức. Những chiếc vòng cổ bản lớn, vòng tay, hoa tai và vương miện bằng kim loại ánh vàng xuất hiện với mật độ vừa phải nhưng luôn tạo được hiệu ứng quyền lực. Họa tiết vòng nguyệt quế, lá ô liu hay các đường xoắn cổ điển đều lấy cảm hứng từ nghệ thuật Hy Lạp, giúp tổng thể tạo hình vừa đậm chất thần thoại vừa mang giá trị thẩm mỹ vượt thời gian.

Đáng chú ý, dù đã hơn 20 năm kể từ ngày Troy ra mắt, phong cách của Diane Kruger vẫn chưa hề lỗi thời. Ngược lại, khi xu hướng "quiet luxury", phong cách nữ thần (goddess aesthetic) hay cảm hứng Hy Lạp cổ đại liên tục quay trở lại trên các sàn diễn của Dior, Elie Saab, Valentino hay Chloé trong vài năm gần đây, nhiều người mới nhận ra rằng những bộ váy của Helen năm 2004 vẫn hoàn toàn phù hợp với thị hiếu hiện đại.

Ngày nay, những chiếc váy xếp nếp mềm mại, chất liệu lụa rũ, tông màu trung tính cùng phụ kiện vàng tối giản vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều ngôi sao trên thảm đỏ. Không ít bộ sưu tập haute couture còn khai thác trực tiếp hình ảnh các nữ thần Hy Lạp với phần draping mềm mại và những đường cắt bất đối xứng, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của phong cách này.

Bản thân Diane Kruger cũng được đánh giá là một trong những nữ diễn viên sở hữu gu thời trang thanh lịch nhất Hollywood. Sau thành công của Troy, cô liên tục xuất hiện trong danh sách mặc đẹp nhờ khả năng biến hóa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Thế nhưng, với nhiều khán giả, tạo hình Helen vẫn luôn là hình ảnh biểu tượng nhất trong sự nghiệp của người đẹp.

Hai mươi mốt năm đã trôi qua, Troy vẫn là một trong những bộ phim sử thi được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về điện ảnh Hollywood đầu những năm 2000. Và cùng với đó, Diane Kruger vẫn được xem là một trong những Helen đẹp nhất màn ảnh. Không chỉ bởi nhan sắc đủ sức đánh bại gần 3.000 ứng viên, mà còn vì những bộ phục sức mang đậm tinh thần Hy Lạp cổ đại đã chứng minh một điều: thời trang đẹp thực sự không phụ thuộc vào thời gian. Khi được xây dựng trên nền tảng của tỷ lệ, chất liệu và tính thẩm mỹ kinh điển, nó hoàn toàn có thể vượt qua hàng chục năm mà vẫn khiến người xem phải trầm trồ.