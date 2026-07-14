Haaland cho "dàn ghệ" Hermès lui cung, trực tiếp lăng xê 2 chiếc túi được quan tâm nhất thế giới lúc này

Tạm cất bộ sưu tập Hermès nửa triệu đô, Erling Haaland biến sân bay thành sàn diễn để lăng xê hai cực phẩm chưa chính thức mở bán của Dolce & Gabbana.

Đường về nhà trở thành runway của Dolce & Gabbana

Sự kiện tiền đạo Erling Haaland trở về Na Uy sau kỳ World Cup 2026 đã lập tức chiếm trọn spotlight của truyền thông quốc tế. Ngay khi bước xuống từ chuyên cơ, chàng cầu thủ sinh năm 2000 đã khiến cõi mạng bùng nổ với phong cách "tay xách nách mang" không giống ai. Trên tay anh là chú gấu bông Whiskey - một món đồ lưu niệm nhồi bông độc lạ có giá 750 USD (xấp xỉ 20 triệu đồng). Sức hút của Haaland khủng khiếp đến mức món phụ kiện này đã lập tức rơi vào trạng thái sold-out trên mọi mặt trận chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Thế nhưng, trong khi gấu mèo say xỉn chiếm trọn sự hiếu kỳ, thì giới mộ điệu thời trang lại đổ dồn ánh mắt vào hai chiếc túi big size được Haaland khoác trên vai.

Haaland vốn nổi tiếng với bộ sưu tập túi xa xỉ đáng nể ước tính lên tới 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Birkin, HAC hay Kelly của Hermès đã trở thành đặc sản của chân sút Manchester City theo chân anh từ sân bay, khách sạn đến những chuyến tập trung cùng đội tuyển.

Vì thế, việc Haaland đồng loạt cho Hermès nghỉ phép trong ngày hồi hương càng khiến cặp túi của Dolce & Gabbana trở nên nổi bật. Đều là những thiết kế thuộc bộ sưu tập Vacanze Siciliane của Dolce & Gabbana dành cho mùa Menswear Xuân/Hè 2027, bộ đôi này lần đầu xuất hiện trên sàn diễn tại Milan vào ngày 20/6 vừa qua.



Một chiếc mang tông xanh pastel phủ hiệu ứng da cá sấu, chiếc còn lại là mẫu Sicily tote cỡ đại bằng canvas màu kem sữa kết hợp cùng các chi tiết da cá sấu màu đỏ rượu Burgundy sang trọng.

Khác với món đồ lưu niệm kia, dù có thèm muốn đến mấy thì người hâm mộ lúc này cũng không thể xuống tiền mua hai chiếc túi này, đơn giản vì chúng còn chưa được thương hiệu mở bán ra thị trường.

Lấy cảm hứng từ những kỳ nghỉ tại Sicily trong thập niên 1950 - 1960, bộ sưu tập đưa tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải vào những phom dáng rộng rãi, màu pastel và các món phụ kiện đề cao tính thực dụng. Túi cỡ lớn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của show. Dolce & Gabbana kết hợp canvas với những chất liệu da cao cấp, tạo nên các thiết kế đủ sức chứa cho những chuyến đi dài nhưng vẫn giữ vẻ bóng bẩy của một món đồ xa xỉ.

Đúng như phong cách của Haaland và các chân sút, đây là những chiếc túi sở hữu dung tích siêu lớn - lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến bay xa.

Dolce & Gabbana dường như hiểu rất rõ giá trị của khoảnh khắc Haaland trở về nhà. Và còn gì tuyệt vời hơn khi biến ngay quãng đường từ máy bay vào phòng VIP thành một sàn runway đẳng cấp để chàng tiền đạo cao 1m95 sải bước như một vedette thực thụ. Và thế là, giữa lúc cả thế giới còn đang bàn về World Cup, hai chiếc túi vừa rời runway Milan đã được đặt lên vai một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh.

Với cách Haaland một mình đeo hai chiếc túi khổng lồ, tay vẫn ôm thêm chú gấu bông, có lẽ nhà mốt Ý cũng khó tìm được người mẫu quảng bá nào hợp tinh thần "túi càng lớn càng tốt" hơn thế.

Cỗ máy in tiền biết đá bóng của các hãng thời trang

Nhìn vào màn lăng xê đỉnh cao tại sân bay, người ta lại càng hiểu vì sao Dolce & Gabbana lại nhanh chân trói chân Haaland bằng bản hợp đồng đại diện từ năm 2023, khi anh chàng chỉ mới 22 tuổi. Nhà mốt nước Ý chính là thương hiệu thời trang xa xỉ đầu tiên thành công trong việc khai phá tiềm năng thương mại khổng lồ bên ngoài sân cỏ của siêu sao người Na Uy với bản hợp đồng được cho là có giá 2 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng).

Bên cạnh cái bắt tay triệu đô với bộ đôi nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana, Haaland còn khẳng định vị thế một "cỗ máy in tiền" thực thụ của thế hệ Gen Z khi sở hữu hợp đồng tài trợ cá nhân trị giá lên tới 23 triệu Euro (hơn 800 tỷ đồng) với gã khổng lồ đồ thể thao Nike, biến anh thành một trong những gương mặt đại diện quyền lực nhất của hãng này tại nước Mỹ.

Với sự kết hợp giữa các ông lớn gồm Dolce & Gabbana và Nike, Haaland bỏ túi khoản doanh thu tài trợ cá nhân khổng lồ rơi vào khoảng 25,3 triệu Euro (khoảng 885 tỷ đồng) mỗi năm. Vào năm 2023, con số này đã giúp anh đứng ở vị trí top đầu thế giới, chỉ xếp sau đàn anh Neymar với bản hợp đồng 26 triệu Euro cùng Puma, và chắc chắn đã và đang phi mã tăng lên sau khi Haaland trở thành hiện tượng đại chúng.

Ở tuổi 25, Erling Haaland đang sở hữu một hình ảnh hiếm có trong thế giới bóng đá. Anh cao gần 2m, cơ thể đồ sộ như một người hùng Bắc Âu bước ra từ thần thoại nhưng lại đặc biệt yêu thích túi xách, thời trang xa xỉ và những món đồ có phần hài hước, đáng yêu. World Cup 2026 càng khiến cá tính ấy được công chúng toàn cầu biết đến rộng rãi hơn.

Bằng việc trực tiếp biến chuyến bay về nước thành một hình ảnh quảng bá có sức lan toả nhanh như bom nguyên tử, Haaland một lần nữa chứng minh bản thân không chỉ là một sát thủ vòng cấm trên sân cỏ, mà còn là một thế lực đáng gờm có khả năng thao túng xu hướng của làng mốt nam xa xỉ.

Ảnh: Internet