Nhìn lên khán đài Wimbledon để biết thế nào là đàn ông mặc đẹp

Wimbledon 2026 không chỉ mãn nhãn dưới sân đấu, khán đài danh giá của giải cũng là nơi hội tụ những quý ông mặc đẹp bậc nhất.

Wimbledon 2026 đã chính thức tìm ra hai nhà vô địch Jannik Sinner và Linda Nosková. Giữa những tuần lễ mà phần đông người hâm mộ thể thao còn mải hướng sự chú ý về những trận cầu nóng bỏng ở châu Mỹ, giới tennis lại đổ về phía tây nam London, nơi giải Grand Slam sang trọng bậc nhất thế giới diễn ra theo những quy tắc và truyền thống gần như không thể trộn lẫn.

Dưới sân, các tay vợt vẫn trung thành với quy định trang phục trắng nổi tiếng của Wimbledon. Còn trên khán đài, đặc biệt là khu Royal Box, một "cuộc thi mặc đẹp" không chính thức cũng âm thầm diễn ra.

Wimbledon từ lâu vốn không chỉ có tennis. Đây còn là nơi những quý ông nổi tiếng mang những bộ cánh mùa hè đẹp nhất của mình ra trước nắng. Năm nay, dàn khách mời đình đám tiếp tục khiến khán đài này trở thành nơi không kém phần đáng xem so với màn so găng dưới sân.

Roger Federer và David Beckham xuất hiện với những mẫu blazer hai hàng khuy được cắt may phẳng phiu, chuẩn mực nhưng không hề già dặn. "Chàng Nhện" Andrew Garfield với mái tóc dài chạm cằm cùng người bạn Marvel Tom Hiddleston lựa chọn Ralph Lauren, thương hiệu giữ vai trò nhà cung cấp trang phục chính thức của giải đấu.

Bad Bunny gần như "ẩn mình" trong hoodie và mũ bóng chày, trong khi Tom Ford vẫn đúng chất Tom Ford: suit tối màu, kính râm tròng màu và vẻ ngoài sắc bén gần như không có một chi tiết thừa.

Chỉ cần nhìn lên khán đài Wimbledon năm nay cũng đủ thấy một điều: đàn ông mặc đẹp không nhất thiết phải khoác lên người những món đồ phức tạp nhất. Đôi khi, một chiếc blazer vừa vặn, sơ mi đúng phom và cách phối màu đủ tinh tế đã có thể tạo nên khác biệt.

Quý ông "Nhện" Andrew Garfield trong bộ suit all-white của Ralph Lauren được GQ xếp ở vị trí đầu bảng trong danh sách 76 người đàn ông có trong danh sách.

Quý ông nước Anh kiểu mẫu - David Beckham là người đàn ông xuất hiện trên khán đài trận đấu nào, nơi đó chính là sàn diễn.

Romeo Beckham gây ấn tượng bằng vóc dáng 1m85, xứng danh cậu con trai có chiều cao trội nhất nhà Becks.

Roger Federer lịch lãm trên khán đài với tư cách tay vợt từng 8 lần vô địch Wimbledon trong sự nghiệp.

"Doctor Strange" Benedict Cumberbatch.

NTK Tom Ford và nam diễn viên George MacKay.

"Loki" Tom Hiddleston quyến rũ trong bộ suit kẻ của Ralph Lauren.

Tay đua F1 Andrea Kimi Antonelli.

Nam diễn viên Stanley Tucci - mảnh ghép của bộ tứ The Devil Wears Prada mặc đẹp không khác trên phim.

Nam diễn viên sinh năm 2003 - Joe Locke

Bad Bunny với diện mạo lạc lõng giữa những bộ suit quý tộc, nhưng vẫn đẹp.

Will Poulter phóng khoáng hơn với safari jacket.

Cách diện monochrome đáng học hỏi của Alfie Graham và Stephen Graham.

Thân vương William và con trai cả, Hoàng tử George.

Sienna Miller và Oli Green

Theo James

Rami Malek

David Jonsson

Rami Malek chơi đùa với hoạ tiết kẻ sọc.

Damson Idris

Ảnh: GQ