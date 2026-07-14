Món "trang sức của bà" từng bị chê lạc hậu nay thành cơn sốt Gen Z Hàn Quốc: Cửa hàng ngọc 3 đời ở Seoul đổi vận nhờ V (BTS)

Chỉ 7 đến 10 năm trước, nhẫn ngọc còn bị người trẻ Hàn Quốc xem là "phụ kiện của bà". Mùa hè này, những cửa hàng ngọc lâu đời ở khu Jongno, Seoul chật kín khách tuổi teen và du khách quốc tế, với công thức hồi sinh gói gọn trong ba yếu tố: Giá rẻ, thiết kế lại và hiệu ứng ngôi sao.

Mùa hè 2026, khi tay áo ngắn dần, dòng người trẻ đổ về khu trang sức Jongno, trung tâm buôn bán kim hoàn của Seoul từ thập niên 1930, để săn cho mình một chiếc nhẫn ngọc. Tại Oksibang, một trong những cửa hàng chuyên ngọc nổi tiếng nhất khu vực, chủ tiệm cho biết hơn 90% khách hàng hiện nay là người trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 1, cấp 2 tự tìm đến mua nhẫn.

Ngọc bích, người Hàn gọi là "ok", vốn gắn với hình ảnh các bà, các mẹ suốt nhiều thập kỷ. Giờ đây nó trở thành món phụ kiện được săn lùng của Gen Z nhờ ba chữ: rẻ, độc bản và mang hơi thở hoài cổ.

Một đêm diễn, một cú đổi vận

Bước ngoặt của cơn sốt đến vào ngày 21/3, khi V đeo nguyên một bộ nhẫn ngọc của Yeijak Jewelry, tiệm ngọc đã truyền qua ba thế hệ ở Jongno, trong concert "Arirang" của BTS tại quảng trường Gwanghwamun.

Phía công ty quản lý liên hệ mượn nhẫn chỉ hai ngày trước concert và trả lại sau đó.

"Giờ chúng tôi coi những chiếc nhẫn ấy như vật gia truyền và trưng bày tại cửa hàng cho người hâm mộ đến xem", ông Lee Jin-ook, chủ Yeijak, kể. Tấm bảng "Rings worn by BTS' V" đặt ngay tủ kính, chú thích tỉ mỉ từng chiếc nhẫn anh đeo ở tay trái, tay phải, giờ gần như là công cụ bán hàng hiệu quả nhất của tiệm.

Hiệu ứng đến ngay lập tức. Từ sau concert, đơn hàng quốc tế của Yeijak tăng rõ rệt, khách du lịch nước ngoài tìm đến tận nơi ngày một đông. Làn sóng nhu cầu từ nước ngoài đạt đỉnh khoảng hai tháng sau đêm diễn, và chính nó đã đẩy Yeijak dời từ một ki-ốt nhỏ nằm trong khu thương mại ra hẳn cửa hàng mặt phố ở quận Jongno, đón khách từ Mỹ, Mông Cổ, Canada cho tới Philippines.

Cú xoay trục của một khu chợ bán buôn trăm tuổi

Cảnh khách lẻ xếp hàng chọn nhẫn không phải điều quen thuộc ở Jongno. Trong gần một thế kỷ, khu này chủ yếu hoạt động theo mô hình bán buôn. Khi nhu cầu ngọc bích sụt giảm dần qua các năm, các nhà bán buôn buộc phải xoay sang phục vụ khách lẻ để tồn tại.

Chính bước chuyển bất đắc dĩ đó lại đặt nền móng cho hôm nay, khi Oksibang hay Yeijak trở thành những địa chỉ đón khách vãng lai đông nhất khu vực.

"Chỉ 7 đến 10 năm trước, ngọc còn bị coi là phụ kiện của các bà", ông Lee thừa nhận.

Điều đáng nói là các cửa hàng không ngồi chờ hiệu ứng ngôi sao tự rơi xuống. Trước đó họ đã chủ động thiết kế lại sản phẩm cho thị trường trẻ. Nhẫn được làm đơn giản hơn, bản mỏng hơn và màu nhạt hơn. Bản mỏng đồng nghĩa với giá mềm, khởi điểm chỉ từ 35.000 won, tương đương khoảng 23 USD. Bảng màu mở rộng từ xanh lá tươi mát cho mùa hè sang vàng, tím lavender, nâu, trắng và đen, những tông dễ phối với trang phục hàng ngày. Mức giá phổ biến của nhẫn ngọc hiện dao động từ khoảng 40.000 won đến hơn 300.000 won, tức từ 26 đến hơn 200 USD, và nhẫn vẫn là mặt hàng bán chạy nhất bên cạnh vòng hạt và lắc tay.

Danh mục sản phẩm cũng được "trẻ hóa" triệt để: mặt dây chuyền tạo hình cún con, gấu, rồng con; vòng tay kiểu xích Cuban vốn là item quen thuộc của giới trẻ. Song song đó, các cửa hàng gia truyền mở kênh bán online và làm marketing trên mạng xã hội, giúp khách trẻ dễ dàng tìm thấy những chiếc nhẫn vừa túi tiền.

"Người Hàn vốn quen thuộc với ngọc vì lớn lên đã thấy bà mình đeo và thấy nó trong phim truyền hình. Chúng tôi thiết kế lại theo gu người trẻ với màu sắc và kiểu dáng hiện đại", ông Lee lý giải.

Chiến lược giá này có một lợi thế nằm ở tận gốc chuỗi cung ứng. Ngọc Hàn Quốc, hay ngọc Chuncheon, là nephrite bản địa khai thác tại Chuncheon, tỉnh Gangwon, với hai tông đặc trưng là trắng ngà và nâu ấm. Khác với jadeite gần như chỉ có ở Myanmar và Guatemala, nephrite được khai thác ở nhiều nơi trên thế giới, chất lượng đồng đều hơn nên giá cả ổn định hơn hẳn. Đó là lý do ngọc Hàn Quốc trở thành lựa chọn vừa tầm cho người tiêu dùng tuổi 20-30 mà vẫn giữ nguyên sức hút truyền thống.

Khi giá trị văn hóa trở thành tài sản thương hiệu

Điều khiến cơn sốt này khác một trend phụ kiện thông thường là lớp giá trị văn hóa phía sau. Trong lịch sử, hoàng gia Triều Tiên đeo ngọc như biểu tượng của sự bảo hộ, may mắn và quyền uy. Niềm tin ấy vẫn tồn tại đến hôm nay: một chiếc nhẫn ngọc được cho là bảo vệ người đeo và mang lại vận may. Yeijak thậm chí thiết kế hẳn mẫu "silver lining jade ring" để đóng gói ý nghĩa đó trong hình hài hiện đại.

Nhẫn ngọc cũng là món quà cưới truyền thống dành cho mẹ cô dâu và chú rể, gọi là "yedan", tượng trưng cho lòng kính trọng với bậc sinh thành và tình yêu bền chặt của đôi trẻ. Trong một buổi ghé thăm Oksibang của phóng viên Korea Herald, có tới ba cặp đôi đến mua nhẫn đôi. Có khách còn đặt riêng nhẫn cưới ngọc: đơn hàng gần nhất của Yeijak đến từ một khách người Thụy Sĩ, đặt chiếc nhẫn cưới đính kim cương nhỏ hai bên và viên ngọc khai thác tại Hàn Quốc ở chính giữa.

Từ món đồ "hết thời" nằm im trong các sạp bán buôn, ngọc bích Hàn Quốc đang chứng minh một công thức hồi sinh kinh điển, giữ nguyên câu chuyện văn hóa, thiết kế lại sản phẩm theo gu thế hệ mới, định giá ở mức ai cũng với tới được, và chớp đúng một khoảnh khắc ngôi sao để bùng nổ.

Nguồn: The Korea Herald (Cha Min-jung, 10/7/2026), Korea JoongAng Daily