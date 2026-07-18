Rợn tóc gáy vì lướt trúng bộ móng chân rong rêu của mỹ nhân top 3 thế giới

Đu trend "móng bẩn", mỹ nhân top 3 thế giới Sana khiến nhiều người chú ý vì nhầm lẫn là nấm móng.

Kiếp nạn từ bức ảnh cận cảnh đôi bàn chân

Dân tình mới đây được một phen đứng hình khi lướt trúng tấm ảnh chụp cận cảnh bộ móng chân của Sana (TWICE). Trong ảnh, đập vào mắt người xem là một bộ móng loang lổ sắc xanh kỳ dị, trông như thể rêu bám hay người bị bệnh nấm móng nghiêm trọng. Nhiều netizen thừa nhận hoang mang tột độ, không dám đối diện hay phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại vì đôi bàn chân này thật sự bất ổn.

Trên các diễn đàn, netizen được dịp cười ra nước mắt:

- Đúng là người nổi tiếng làm thì bảo là thời trang, chứ người thường diện bộ này ra đường chắc bị mẹ bắt đi rửa chân gấp!

- Cái màu xanh làm chân nhìn như móng bị nấm, sợ thực sự.

- Ít ra cũng phải sơn bóng chứ nhỉ?

- Tôi không dám nhìn thẳng luôn ấy.

- Gái đẹp này gu mặn quá.

Đáng nói, đây còn chẳng phải ảnh chụp trộm dìm hàng mà xuất phát từ tài khoản nail artist "ruột" của Sana. Người này từng nhiều lần đăng ảnh và tag tên nữ idol trong các sản phẩm làm cho cô. Thế nhưng lần này, màu sơn độc lạ đã biến bộ nail của mỹ nhân xếp hạng 3 top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2023" thành một thảm họa tai hại trong mắt cư dân mạng.

Xu hướng "Dirty Nails" của 2026: Ranh giới mong manh giữa sang chảnh và rùng rợn

Thực chất, bộ nail của Sana không phải sản phẩm lỗi mà đang đi theo xu hướng "nails bẩn" (Dirty Nails trend) - trào lưu nổi loạn sinh ra để thách thức phong cách "clean girl" thanh lịch. Đầu năm nay, tạp chí WWD từng có bài viết khẳng định độ hot của phong cách này:

"Dirty Martini" Nails Are the Chic (Yet Polarizing!) Manicure Trend I'm Cosigning in 2026 (Tạm dịch: Móng tay "Dirty Martini" là xu hướng làm móng thời thượng nhưng đầy tranh cãi mà tôi sẽ "chốt đơn" trong năm 2026).

Theo các biên tập viên, trào lưu này chia làm hai hướng: Một là kiểu móng "Dirty Martini" mang sắc xanh ô-liu trầm sang chảnh. Hai là kiểu móng rùng rợn - cố tình mô phỏng sự mục nát, rỉ sét hoặc nấm mốc để tạo chú ý. Nhìn vào bộ móng của Sana, có thể mỹ nhân nhà TWICE đang định theo trend mới. Thế nhưng khi áp dụng thực tế, hiệu ứng lem nhem kết hợp phần viền tối màu của sắc xanh, vô tình làm người ta liên tưởng đến các bệnh lý về móng.

Sự phá cách khó đỡ khiến người hâm mộ chân chính không khỏi sốc nhẹ, bởi từ trước đến nay, Sana vốn được xem là biểu tượng làm nail. Cứ mỗi lần cô nàng đổi mẫu móng, từ sơn thạch ngọt ngào, nail kiểu Pháp thanh lịch, cho đến mắt mèo hay đính đá, các tiệm nail lại chuẩn bị tinh thần đón làn sóng khách mang ảnh Sana đến đòi làm theo. Lần này, việc rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào để thử nghiệm style hầm hố với màu sơn hiểm hóc quả thực là một cú quay xe khét lẹt.

Tuy nhiên, các fan của Sana nhanh chóng lên tiếng giải thích cho idol, khẳng định đây là gu thẩm mỹ có cá tính mạnh và siêu kén người nhìn. Sau màn viral này, thiết kế trên cũng nghiễm nhiên giật luôn danh hiệu: Mẫu nail dễ gây hoang mang nhất lịch sử.

Ảnh: Instagram