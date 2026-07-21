Tuổi trẻ tài cao, lắm tiền nhiều túi chính là Lamine Yamal

Ở tuổi 19, Lamine Yamal không chỉ khiến cả thế giới ngả mũ khi nâng cao cúp vô địch FIFA World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha, mà còn khẳng định vị thế của một hiện tượng thời trang Gen Z đích thực.

Không thua kém những "tay chơi" túi hiệu sành sỏi như cách Erling Haaland chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ quyền lực bên những chiếc Hermès Birkin kinh điển, hay Kylian Mbappé trung thành với tinh thần lịch lãm của một đại sứ Dior, đương kim vô địch World Cup Lamine Yamal lại thổi vào làng túc cầu làn gió của tinh thần Hypebeast và Hip-hop đường phố.

Đi cùng những sợi dây chuyền xích bản to nạm kim cương hay quần cạp trễ cá tính, BST túi hiệu xa xỉ chính là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm phong cách cho thần đồng bóng đá xứ sở bò tót. Chỉ tính riêng những mẫu túi nổi bật từng cùng Yamal xuất hiện tại kỳ World Cup vừa qua, tổng giá trị ước tính đã vượt con số 137.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).

Hermès Mini Kelly - 25.000 USD (Khoảng 658 triệu VNĐ)

Đứng đầu về độ đắt đỏ và hiếm có trong tủ đồ của Yamal là chiếc Hermès Mini Kelly màu xanh lá rực rỡ. Đây là mẫu túi vốn nằm trong danh sách khó mua mà ngay cả những tín đồ thời trang gạo cội cũng phải chật vật săn lùng.

Yamal diện chiếc Mini Kelly đắt đỏ này cùng bộ tracksuit thể thao màu kem nhẹ nhàng. Sự tương phản giữa nét thể thao phóng khoáng và chiếc túi đại diện cho sự xa xỉ tột cùng tạo nên một tuyên ngôn thời trang "bất cần" vô cùng chất chơi.

Chanel XXL Urban Essential - 17.000 USD (Khoảng 447 triệu VNĐ)

Không hề bị gò bó bởi định kiến túi Chanel chỉ dành cho phái đẹp, chân sút sinh năm 2007 tự tin khoác lên mình chiếc Chanel XXL Urban Essential bằng chất liệu dạ tweed phối da đen kinh điển.

Chanel Boy nâng tầm set đồ khi phối mẫu túi cỡ đại này cùng áo khoác dạ tweed đồng điệu phom dáng cardigan và thắt lưng logo hai chữ C lồng ngược.

Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 25 - 15.000 USD (Khoảng 394 triệu VNĐ)

Sáng tạo mang tính biểu tượng mà Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams thiết kế cho Louis Vuitton như thể sinh ra để dành riêng cho những tín đồ Hip-hop như Yamal. Mẫu túi Speedy P9 bằng da bê siêu mềm sở hữu gam màu hồng pastel rực rỡ và cực kỳ bắt mắt.

Nam cầu thủ thể hiện gu thẩm mỹ không ngại thử nghiệm khi phối chiếc túi hồng nổi bật này cùng áo Supreme kẻ sọc và quần đùi đính đá lấp lánh. Sự kết hợp ngẫu hứng này khẳng định cá tính thời trang không đụng hàng của thần đồng Barca.

Hermès Hac a Dos - 11.300 USD (Khoảng 297 triệu VNĐ)

Lấy cảm hứng từ mẫu túi du lịch Haut à Courroies di sản của Hermès, phiên bản đeo chéo Hac a Dos mang lại tinh thần thể thao hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên form dáng sang trọng với chi tiết khóa xoay đặc trưng.

Sút bóng trên sân cỏ với phong thái rực lửa, nhưng khi di chuyển, Yamal lại chọn vẻ trang nhã của chiếc túi sắc nâu taupe này. Anh kết hợp khéo léo cùng áo khoác gió Stone Island màu hồng pastel, tạo nên tổng thể sporty-chic trẻ trung lại thượng lưu.

Bottega Veneta Small Cubo Intrecciato - 4.900 USD (Khoảng 128 triệu VNĐ)

Mẫu pouch cầm tay bằng kỹ thuật đan da Intrecciato thủ công màu hồng baby này chính là vật bất ly thân được Yamal ưu ái nhất suốt kỳ World Cup 2026. Món phụ kiện nhỏ gọn nhưng có giá bằng cả một gia tài luôn xuất hiện cùng anh trên đường bước xuống xe buýt hội quân.

Sự cuồng nhiệt của cầu thủ mang áo số 19 dành cho các gam màu pastel được thể hiện trọn vẹn qua thiết kế này. Dù chỉ mặc bộ đồng phục thể thao của đội tuyển quốc gia, chiếc túi nhỏ nhắn trên tay là thỏi nam châm hút trọn ánh nhìn của truyền thông.

Louis Vuitton Keepall Bandoulière 45 - 4.000 USD (Khoảng 105 triệu VNĐ)

Những chuyến di chuyển bằng chuyên cơ riêng của nhà vô địch World Cup không thể thiếu chiếc túi du lịch Keepall 45 huyền thoại. Phiên bản mà Yamal sở hữu vô cùng đặc biệt với hiệu ứng chuyển màu từ sắc tím hoàng gia sang tông nâu trầm.

Thiết kế mang đậm hơi thở streetwear cao cấp này được anh chàng phối cùng quần thể thao sắc hồng và chiếc tai nghe Beats tông-xuyệt-tông, tạo nên một outfit di chuyển chuẩn chỉnh của một ngôi sao toàn cầu.

Goyard Goyardine Belvedere II PM - 4.000 USD (Khoảng 105 triệu VNĐ)

Goyard luôn là thương hiệu "kín tiếng" đại diện cho sự sành sỏi được anh chàng rất mực yêu thích. Yamal chứng minh gu chọn đồ đa dạng khi tậu nhiều mẫu messenger bag Belvedere II PM trong đó có màu cam chói lóa.

Họa tiết Goyardine đặc trưng kết hợp cùng áo khoác gió đồng màu và quần họa tiết camo bụi bặm tạo nên một diện mạo đậm chất Hip-hop đường phố, tràn đầy năng lượng tươi trẻ của tuổi 19.

Bottega Veneta Bang Bang - 3.300 USD (Khoảng 86 triệu VNĐ)

Tại trận Bán kết nảy lửa gặp tuyển Pháp, Yamal khiến báo chí thời trang tốn không ít giấy mực khi áp dụng "tuyệt chiêu" double-bagging. Một bên tay xách pouch Cubo màu hồng, bên vai còn lại đeo chiếc vanity Bang Bang bằng da đan màu nâu đậm.

Cú đúp túi hiệu trị giá hơn 8.200 USD (hơn 215 triệu VNĐ) trong một lần xuất hiện không chỉ thể hiện độ chịu chơi, mà còn biến khu vực hành lang bước vào SVĐ thành đường catwalk cá nhân của riêng mình.

Dior Small Saddle Messenger Bag - 2.700 USD (Khoảng 71 triệu VNĐ)

Mang phom dáng phôi từ chiếc túi Saddle biểu tượng của Dior, thiết kế messenger nhỏ gọn này được phủ lớp vải Oblique Jacquard màu đen lịch lãm kết hợp cùng khóa cài kỹ thuật hiện đại.

Món phụ kiện "bình dân" nhất trong tủ đồ của Yamal được anh phối cùng áo hoodie đỏ rực rỡ khi chuẩn bị bước lên máy bay. Thiết kế tối giản, tiện dụng giúp nam cầu thủ hoàn thiện set đồ casual năng động nhưng vẫn giữ nguyên đẳng cấp đồ hiệu.

Hermès HAC Birkin 40 - 50.000 Bảng Anh (Khoảng 1,7 tỷ VNĐ)

"Trùm cuối" và cũng là thiết kế đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập túi hiệu của Yamal chính là chiếc Hermès HAC (Haut à Courroies) Birkin 40 màu nâu xám trị giá tới 50.000 bảng Anh. HAC vốn là phom túi du lịch nguyên bản làm nên tiền thân của dòng Birkin huyền thoại, sở hữu kích thước khổng lồ cùng phom dáng đầy quyền lực.

Điều khiến siêu phẩm này trở nên vô cùng đặc biệt chính là cách Yamal "chơi" đồ hiệu đậm chất Gen Z. Thay vì giữ nguyên nét nghiêm cẩn, quý tộc nguyên bản, anh chàng lại biến chiếc túi tỷ bạc thành một "cuốn nhật ký di động" khi treo lên sợi dây chuyền charm custom ghi lại toàn bộ hành trình cuộc đời mình: từ cờ Morocco và Tây Ban Nha (quê hương của cha mẹ), áo đấu Barcelona, cúp vàng World Cup, tay cầm chơi game PS5, cho đến con số "304" đại diện cho mã vùng khu phố nghèo Rocafonda nơi anh sinh ra.

Sự bùng nổ của Lamine Yamal không chỉ dừng lại ở những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ. Tủ túi hiệu chạm ngưỡng 2,2 tỷ đồng cũng là lời khẳng định về một thế hệ siêu sao bóng đá mới: tự tin, làm chủ hình ảnh, sẵn sàng biến những khoảnh khắc đời thường thành sân chơi thời trang.

Ảnh: Drip