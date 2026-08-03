Sân Chung kết World Cup "thay áo" rực rỡ vì BTS: 90.000 người phủ kín khán đài, đẳng cấp nhóm nhạc toàn cầu là đây chứ đâu!

Chưa đầy 2 tuần, BTS liên tiếp tạo nên những khoảnh khắc để đời tại sân vận động này.

Chỉ chưa đầy hai tuần trước, sân MetLife (New Jersey, Mỹ) là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, sự kiện thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Đến ngày 1/8, địa điểm này lại trở thành tâm điểm, nhưng lần này không còn là bóng đá. Gần 90.000 khán giả đổ về East Rutherford để tham dự đêm diễn ARIRANG WORLD TOUR của BTS, biến sân vận động vừa tổ chức trận đấu lớn nhất hành tinh thành một đại nhạc hội quy mô hàng đầu.

BTS vừa có concert tại sân vận động Met Life với quy mô dự đoán lên đến 90 000 người

Trong gần hai tiếng rưỡi, BTS mang đến một đêm diễn với sân khấu 360 độ, kết hợp các ca khúc trong album ARIRANG cùng loạt bản hit quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi nhóm. Thiết kế sân khấu giúp cả bảy thành viên liên tục di chuyển, tương tác với khán giả ở mọi phía khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Concert với quy mô gần trăm nghìn khán giả vô cùng hoành tráng của BTS

Gần 90.000 khán giả nhiều lần đồng loạt hòa giọng, biến MetLife từ một sân vận động bóng đá thành đại nhạc hội khổng lồ chỉ ít ngày sau trận chung kết World Cup. Những hình ảnh từ đêm diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tiếp tục đưa concert của BTS trở thành chủ đề được quan tâm tại nhiều quốc gia.

Quá trình "thay áo" cho sân vận động thành concert hoành tráng của BTS đang viral trên mạng xã hội

Đoạn clip ghi lại quá trình chuyển đổi sân MetLife nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từ địa điểm vừa đăng cai trận chung kết World Cup, toàn bộ bảng hiệu, logo của giải đấu được tháo dỡ, mặt cỏ được thay thế và sân khấu 360 độ dần hoàn thiện để chuẩn bị cho concert của BTS. Chỉ trong ít ngày, MetLife đã chuyển mình từ sân vận động bóng đá thành không gian biểu diễn có sức chứa gần 90.000 khán giả.

Sân vận động được biến đổi nhanh chóng sau trận chung kết World Cup

Concert tại MetLife cũng đánh dấu lần thứ hai BTS xuất hiện trên sân khấu này chỉ trong chưa đầy hai tuần. Trước đó, cả bảy thành viên đã góp mặt tại Halftime Show trận chung kết World Cup 2026, mang đến màn trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả trên sân và hàng tỷ người theo dõi qua truyền hình. Việc nhanh chóng trở lại với concert riêng khiến MetLife tiếp tục trở thành một trong những điểm dừng đáng chú ý nhất trong hành trình ARIRANG WORLD TOUR.

Hai tuần trước BTS vừa có màn trình diễn lịch sử tại Halftime Show trận chung kết World Cup 2026

Việc MetLife được lựa chọn cho chặng New Jersey cũng mang nhiều ý nghĩa. Đây là một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất nước Mỹ, từng tổ chức Super Bowl, Copa América và mới nhất là trận chung kết World Cup 2026. Với các nghệ sĩ quốc tế, MetLife từ lâu được xem là điểm dừng của những tour diễn sân vận động quy mô lớn.

BTS cũng có lịch sử đặc biệt với địa điểm này khi từng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên bán hết vé hai đêm concert tại đây vào năm 2019. Bảy năm sau, nhóm trở lại với quy mô lớn hơn, khai thác gần như toàn bộ sức chứa của sân thông qua thiết kế 360 độ và tiếp tục nối dài cột mốc của mình tại thị trường Bắc Mỹ. Sau hai đêm diễn của BTS, MetLife sẽ tiếp tục bước vào lịch trình dày đặc với hàng loạt sự kiện lớn từ nay đến cuối năm như concert của Bruno Mars, Ed Sheeran, BIGBANG, Guns N' Roses, Chris Brown, Usher cùng mùa giải NFL.

BTS đã nhiều lần biểu diễn tại Met Life - một trong những sân vận động lớn nhất nước Mỹ

Hai đêm diễn tại New Jersey nằm trong BTS WORLD TOUR ARIRANG, chuyến lưu diễn thế giới đánh dấu màn tái hợp đầy đủ của cả bảy thành viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khởi động từ tháng 4/2026 tại Hàn Quốc, tour dự kiến đi qua 34 thành phố thuộc 23 quốc gia với tổng cộng 88 đêm diễn, kéo dài đến năm 2027.

Toàn bộ các điểm dừng đều sử dụng sân khấu 360 độ nhằm tăng tính tương tác với khán giả. Ngay khi mở bán, 41 đêm diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu đã đồng loạt sold out chỉ sau vài giờ, đưa ARIRANG trở thành một trong những chuyến lưu diễn được săn đón nhất năm 2026.

Concert tại Metlife tiếp tục là minh chứng khẳng định sức hút khủng khiếp trên toàn cầu của BTS hiện tại

Gần 90.000 khán giả có mặt tại MetLife tiếp tục nối dài chuỗi concert sân vận động của BTS, cho thấy nhóm vẫn duy trì sức hút ở quy mô biểu diễn lớn nhất trên thị trường quốc tế. Cùng với chuỗi đêm diễn sold out trên toàn cầu của ARIRANG WORLD TOUR, concert tại MetLife tiếp tục cho thấy sức hút của BTS ở phân khúc biểu diễn sân vận động, nơi chỉ một số ít nghệ sĩ quốc tế có thể duy trì lượng khán giả ở quy mô này.

Ảnh: X