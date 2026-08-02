Người phụ nữ thừa kế 7.000 tỷ của Châu Tinh Trì: 30 năm trẻ mãi không già, uống tiên dược bảo dưỡng nhan sắc đúng không?

Màn tái xuất sân khấu của mỹ nhân này đang gây xôn xao truyền thông.

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện với vai trò khách mời trong concert của nam ca sĩ Lý Hạo tại khán phòng Hồng Quán (Hong Kong, Trung Quốc). Cả hai cùng thể hiện ca khúc Giang Hồ Tái Kiến trong một màn trình diễn được khán giả đánh giá giàu cảm xúc, đẹp như những thước phim điện ảnh. Dù chênh lệch tới 17 tuổi, Trương Bá Chi và Lý Hạo vẫn tạo nên phản ứng hóa học đầy tự nhiên, mang đến bầu không khí vừa lãng mạn vừa day dứt. Ở phần kết tiết mục, Lý Hạo bất ngờ đọc lại câu thoại kinh điển trong bộ phim Vua Hài Kịch: "Anh sẽ nuôi em", tạo nên cái kết trọn vẹn khiến khán phòng vỡ òa.

Trương Bá Chi trình diễn cùng Lý Hạo trong concert vừa qua

Theo chia sẻ của Trương Bá Chi, cô bắt đầu chú ý tới Lý Hạo sau khi xem nam ca sĩ thể hiện lại ca khúc Ước Nguyện Sao Băng từng gắn liền với tên tuổi mình. Khi nhận được lời mời biểu diễn, nữ diễn viên đã chủ động hoãn nhiều kế hoạch khác để dành ba tuần thu âm và tập luyện cho đêm nhạc. Sự xuất hiện của Trương Bá Chi nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng đặc biệt của màn trình diễn đến từ nhan sắc gần như không thay đổi của nữ nghệ sĩ.

Dù đã bước sang tuổi 46, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thanh khiết. Không ít trang truyền thông Trung Quốc còn nhận xét Trương Bá Chi là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu đường nét gương mặt đẹp và hoàn hảo nhất của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Trương Bá Chi gần như không già đi sau 30 năm hoạt động, khán giả tấm tắc trước cách cô bảo dưỡng nhan sắc. Ngoài khí chất ngày càng mặn mà, trưởng thành và sang trọng hơn, thì nhan sắc vẫn như thời kỳ đỉnh cao.

Khí chất của mỹ nhân 46 tuổi

Trên sân khấu, nữ diễn viên cũng được đánh giá có cảm giác nhẹ nhõm, thư thái hơn trước. Theo cập nhật mới, Trương Bá Chi đã ký hợp đồng với Warner Music. Vì vậy, lần xuất hiện này không chỉ đơn thuần là vai trò khách mời mà còn được xem như tín hiệu đánh dấu việc cô chính thức khởi động lại sự nghiệp âm nhạc sau nhiều năm.

Ngoài Trương Bá Chi, concert của Lý Hạo còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Lâm Tử Thông, Lâm Bảo Di, Vương Tổ Lam, Lý Tư Tiệp. Bên cạnh đó, nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Đàm Vịnh Lân, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi cũng gửi hoa chúc mừng.

Đẳng cấp nhan sắc 30 năm của Trương Bá Chi:

Những ngày qua, Trương Bá Chi còn trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt thông tin liên quan đến khối tài sản thừa kế từ cha chồng cũ quá cố - nam diễn viên Tạ Hiền và vua hài Châu Tinh Trì. Theo nhiều nguồn tin, Tạ Hiền được cho là để lại khối tài sản trị giá hơn 3.000 tỷ đồng cho hai cháu nội Lucas và Quintus, đồng thời giao Trương Bá Chi quyền quản lý số tài sản này với nhiều điều kiện như không tái hôn, đưa hai con đến viếng mộ ông mỗi tháng và chỉ có quyền quản lý chứ không được sở hữu tài sản. Chấn động hơn, một số trang truyền thông Trung Quốc còn cho biết Trương Bá Chi cũng nằm trong danh sách những người được hưởng khối tài sản 7000 tỷ đồng trong bản di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Những ngày qua, Trương Bá Chi còn trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt thông tin liên quan đến khối tài sản thừa kế

Bên cạnh những câu chuyện về tài sản, công chúng cũng nhìn lại hành trình sự nghiệp của Trương Bá Chi - người từng "đổi đời" nhờ bộ phim Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì. Vai diễn Liễu Phiêu Phiêu giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Hoa ngữ cuối thập niên 1990.

Trương Bá Chi đã là đại mỹ nhân từ những năm 1990s

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Trương Bá Chi còn lấn sân sang âm nhạc. EP đầu tay Any Weather phát hành năm 1999 đạt chứng nhận Bạch Kim nhờ doanh số ấn tượng. Ca khúc chủ đề cùng tên nhanh chóng trở thành bản hit tại Hong Kong, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của thế hệ mình. Tiếp nối thành công, nữ nghệ sĩ liên tục phát hành các album như Destination (1999), A Brand New Me (2000), Cecilia Cheung (2000) và Party All the Time (2001). Trong giai đoạn đỉnh cao, Trương Bá Chi cũng nhận nhiều giải thưởng dành cho Nữ ca sĩ mới xuất sắc tại các lễ trao giải âm nhạc uy tín ở Hong Kong, Trung Quốc.

Ngoài diễn xuất, Trương Bá Chi còn hoạt động âm nhạc sôi nổi

Trong sự nghiệp ca hát, Ước Nguyện Sao Băng ( Wishing Upon a Star ) - ca khúc chủ đề của bộ phim Tinh Nguyện (1999) - được xem là dấu ấn lớn nhất của Trương Bá Chi. Với chất giọng mỏng, trong trẻo và giàu cảm xúc, cô đã biến bài hát thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc Hoa đầu những năm 2000. Thành công của ca khúc không chỉ lan tỏa khắp châu Á mà còn giúp nữ nghệ sĩ giành giải Nhạc phim hay nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Kim Tượng lần thứ 19.

Trương Bá Chi thể hiện Ước Nguyện Sao Băng

Khác với nhiều ca sĩ nổi bật về kỹ thuật thanh nhạc, Trương Bá Chi chưa bao giờ được đánh giá cao bởi chất giọng nội lực. Giọng hát của cô hơi khàn, không quá dày và cũng không sở hữu kỹ thuật vượt trội. Tuy nhiên, khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên giúp những bản ballad của nữ nghệ sĩ chạm đến trái tim khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng từng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc từ pop ballad đến dance-pop, phù hợp xu hướng Cpop giai đoạn đầu những năm 2000.

Một trong những lần tái xuất đáng chú ý nhất là khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 năm 2021

Sau khi dành phần lớn thời gian cho điện ảnh và gia đình, Trương Bá Chi chỉ thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc. Một trong những lần tái xuất đáng chú ý nhất là khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 năm 2021. Dù không sở hữu kỹ năng thanh nhạc hay vũ đạo nổi bật như nhiều đồng nghiệp, Trương Bá Chi vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ thần thái ngôi sao và sức hút hoài niệm mỗi khi cất lên giai điệu của Ước Nguyện Sao Băng - ca khúc đã gắn liền với tên tuổi cô suốt hơn hai thập kỷ.