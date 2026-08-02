Người Việt Nam đầu tiên tự tin "đánh lẻ" ở Kpop: Tài năng toàn diện, luôn tự hào mang hình ảnh quê hương ra thế giới!

Đây là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi để lại nhiều dấu ấn nhất định tại thị trường Hàn Quốc.

Mới đây, Hanbin (TEMPEST) đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi Yuehua Entertainment chính thức thông báo nam nghệ sĩ sẽ debut solo vào ngày 24/8/2026.

Hanbin (TEMPEST) sẽ debut solo vào vào ngày 24/8/2026.

Đây là lần đầu tiên Hanbin phát hành sản phẩm với tư cách nghệ sĩ solo sau hơn 4 năm hoạt động cùng TEMPEST, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của nam idol người Việt đầu tiên debut thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ trong và ngoài nước, với nhiều lời chúc mừng và kỳ vọng dành cho màn ra mắt cá nhân của anh.

Hanbin trở thành nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức debut solo tại thị trường Kpop

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng từ người hâm mộ. Màn ra mắt này không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Hanbin mà còn giúp anh trở thành nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức debut solo tại thị trường Kpop, sau hơn 4 năm hoạt động cùng TEMPEST.

Với nhiều khán giả trong nước, đây là thành quả được chờ đợi từ lâu, tiếp nối hành trình của nam idol người Việt đầu tiên debut thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.

Hanbin được biết đến khi tham gia chương trình sống còn I-LAND

Ít ai quên rằng trước khi đặt chân đến Hàn Quốc, Ngô Ngọc Hưng đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu Kpop tại Việt Nam với vai trò trưởng nhóm nhảy cover C.A.C. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2020 khi Hanbin tham gia chương trình sống còn I-LAND. Dù dừng chân ở Top 10 và lỡ cơ hội debut trong đội hình ENHYPEN, Hanbin vẫn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo sau chương trình.

Năm 2022, Hanbin chính thức debbut cùng TEMPEST

Tháng 6/2021, Hanbin chuyển sang Yuehua Entertainment để tìm kiếm cơ hội mới. Chưa đầy một năm sau, ngày 2/3/2022, anh chính thức debut trong đội hình 7 thành viên của TEMPEST với mini album đầu tay It's Me, It's We. Đảm nhận vai trò lead vocal và lead dancer, Hanbin cũng trở thành nam nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.

Trong hơn bốn năm hoạt động, TEMPEST duy trì tần suất phát hành sản phẩm đều đặn, ghi dấu với nhiều ca khúc được người hâm mộ yêu thích

Trong hơn bốn năm hoạt động, TEMPEST duy trì tần suất phát hành sản phẩm đều đặn, ghi dấu với nhiều ca khúc như Bad News, Can't Stop Shining, Dragon (飛上), Dangerous, Vroom Vroom hay LIGHTHOUSE. Nhóm cũng tổ chức tour diễn quốc tế, liên tiếp giành các giải thưởng Tân binh tại Genie Music Awards, Hanteo Music Awards và Seoul Music Awards, đồng thời xây dựng cộng đồng người hâm mộ ổn định tại Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động cùng TEMPEST, Hanbin luôn được khán giả Việt yêu mến bởi cách quảng bá hình ảnh quê hương một cách bền bỉ.

Hanbin luôn được khán giả Việt yêu mến bởi cách quảng bá hình ảnh quê hương một cách bền bỉ

Nam idol thường xuyên mặc áo dài vào dịp Tết, gửi lời chúc bằng tiếng Việt trong các ngày lễ lớn, giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên các chương trình tại Hàn Quốc và dạy các thành viên TEMPEST nói tiếng Việt. Mỗi lần nhóm đến Việt Nam biểu diễn, Hanbin cũng là cầu nối ngôn ngữ, giúp các thành viên giao lưu gần gũi hơn với khán giả.

Tại WeChoice Awards 2023, Hanbin được vinh danh ở hạng mục Rising Artist, trở thành idol Kpop đầu tiên nhận giải thưởng này

Những nỗ lực đó giúp Hanbin trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng của Việt Nam. Tại WeChoice Awards 2023, anh được vinh danh ở hạng mục Rising Artist, trở thành idol Kpop đầu tiên nhận giải thưởng này. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho hành trình theo đuổi giấc mơ tại Hàn Quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của một nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ vào màn debut solo của Hanbin trong thời gian tới

Sau nhiều năm phát triển cùng TEMPEST, màn debut solo vào ngày 24/8 tới được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp của Hanbin. Không còn chỉ đại diện cho màu sắc của một nhóm nhạc, nam ca sĩ sẽ có cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc riêng, tiếp nối hành trình từ chàng thực tập sinh ngoại quốc tại I-LAND đến gương mặt Việt Nam tạo được dấu ấn trên thị trường Kpop. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ vào màn debut solo của Hanbin trong thời gian tới.

Ảnh: X/ WeChoice