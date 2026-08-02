MCK lại lên tiếng: Khẳng định tự nguyện gỡ các bản ghi, yêu cầu fan bình tĩnh

MCK tiếp tục lên tiếng về những ồn ào xung quanh album HVL vừa qua.

Sau nhiều ngày liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì quyết định gỡ các bản ghi trong album HVL, MCK tiếp tục có động thái mới. Trưa 2/8, nam rapper đăng tải thêm một bình luận ngay dưới bài thông báo xin lỗi được đăng hôm 31/7 trên fanpage chính thức.

MCK tiếp tục kêu gọi khán giả không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng và nhấn mạnh bản thân chủ động gỡ bỏ các bản ghi chưa phù hợp

Nam rapper kêu gọi khán giả không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời mong mọi người không có những phản ứng hoặc hành động quá khích trong thời gian này. Cuối thông báo, MCK cho biết anh vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. Nam rapper cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi hoạt động nghệ thuật với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

MCK cũng nhấn mạnh việc chủ động gỡ bỏ các bản ghi chưa phù hợp và triển khai các biện pháp khắc phục hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện, cầu thị. Anh cho biết đây là cách để nhanh chóng sửa chữa sai sót và thể hiện sự tôn trọng đối với các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nam rapper cho biết vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết vụ việc. Anh bày tỏ mong muốn trở thành một nghệ sĩ trẻ có tinh thần trách nhiệm với xã hội, được sáng tạo và cống hiến cho âm nhạc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Nguyên văn thông báo mới nhất từ MCK: Kính gửi Quý Khán giả, cộng đồng người hâm mộ và người theo dõi MCK, Như đã chia sẻ đến Quý khán giả, MCK rất mong Quý Khán giả, cộng đồng người hâm mộ và người theo dõi thấu hiểu sự việc, không thêu dệt, chia sẻ thông tin không chính thống - chưa kiểm chứng - sai lệch, đồng thời ngừng đưa ra các đánh giá tiêu cực hoặc có động thái quá khích hướng đến các Cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan, làm ảnh hưởng đến bản chất sự việc và có thể cấu thành nên những hành vi vi phạm pháp luật không đáng có. Quyết định gỡ bỏ những bản ghi chưa phù hợp và đưa ra những biện pháp khắc phục như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự chủ động, tự nguyện và chân thành nhất của MCK, nhằm khắc phục các sai sót một cách nhanh nhất, thể hiện tinh thần cầu thị và tôn trọng quy định pháp luật. MCK vẫn đang tích cực phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết sự việc. Bản thân MCK cũng mong muốn được là một nghệ sĩ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, được sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nghệ thuật nước nhà trên tinh thần thượng tôn pháp luật tuyệt đối, và MCK hy vọng mọi người sẽ ủng hộ điều đó. Chân thành cảm ơn Quý Khán giả, cộng đồng người hâm mộ và người theo dõi MCK. MCK.

Bên cạnh việc đăng lại thông báo, MCK cũng liên tục để lại nhiều bình luận trong kênh cộng đồng để trấn an người hâm mộ. Nam rapper kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, cho biết anh và ê-kíp vẫn đang tích cực làm việc, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng mọi việc sẽ sớm ổn định.

MCK cũng đồng thời gửi tin nhắn đến người hâm mộ

Trước đó, sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM liên quan đến album HVL , chiều 31/7, MCK đã đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả và thừa nhận những thiếu sót trong việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp trong sản phẩm âm nhạc.

MCK đã gỡ các bài hát vi phạm vào chiều ngày 31/7 sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Nam rapper cho biết khi thực hiện HVL, anh mong muốn tạo ra một sản phẩm có thể đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật, anh nhận thức rõ những sai sót của mình, đồng thời thừa nhận việc chỉ gắn cảnh báo nội dung là chưa đủ khi các sản phẩm vẫn có thể tiếp cận đông đảo khán giả trên các nền tảng công khai.

Trên YouTube và YouTube Music chỉ còn 11/30 ca khúc được giữ lại, trong khi album trên Spotify và Apple Music đều không còn khả dụng

Ngay sau thông báo, album HVL lần lượt biến mất khỏi các nền tảng nghe nhạc. Trên YouTube và YouTube Music chỉ còn 11/30 ca khúc được giữ lại, trong khi album trên Spotify và Apple Music đều không còn khả dụng. Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi MCK tuyên bố gỡ bỏ các bản ghi chứa ngôn từ không phù hợp để chỉnh sửa.

Ngược lại, 19 ca khúc không còn hiển thị gồm: IDK, Wtf Bby I'm Lit, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng, Yêu Anh Giết Anh, Là Gì Của Nhau, Liệm, Slippery (ft. Tùng Dương), Intenpol, Tây Thi, Hút và Hút, Dưa Chua, Xa Xôi (ft. Obito), Che Phủ, Oanh M = Thuốc, Ghet Xog Lai Thik, Nhìn Kẻ Thù Của Tao, Envy (ft. THANHDRAW), Cảm Ơn và Thịt Lợn. Cùng thời điểm, Spotify đã ẩn toàn bộ album HVL, còn Apple Music cũng không còn khả dụng để nghe.

Ảnh: FB/ chụp màn hình