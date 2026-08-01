Neko Lê bị lựa chọn cuối cùng

Những khoảnh khắc của Neko Lê trong tập mới nhất của show Chông Gai đang được quan tâm.

Tối 1/8, tập 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, mở ra chặng đua mới sau khi 14 Casper và Vương Anh Tú dừng cuộc chơi ở cuối Công diễn 1. Đây cũng là lần đầu chương trình công bố bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1, phản ánh kết quả bình chọn của khán giả dành cho từng Anh Tài. Cùng với đó, 32 nghệ sĩ còn lại bước vào quá trình lập đội và chọn ca khúc cho Công diễn 2.

32 nghệ sĩ còn lại bước vào quá trình lập đội và chọn ca khúc cho Công diễn 2

Sau khi xác định 4 đội trưởng gồm Hà An Huy của Nhà Chiến Mã, Huỳnh Lập của Nhà Hiển Nhiên, Thái VG của Nhà Long Mã và Hoàng Tôn của Nhà Thám Hiểm, chương trình bắt đầu các lượt chọn thành viên. Ở lượt đầu tiên, Hoàng Dũng, Jun Phạm, Phùng Minh Cương, BB Trần, Hồ Đông Quan, OSAD, Thỏ Da LAB và Thái Lê Minh Hiếu lần lượt được các đội trưởng lựa chọn.

Những Anh Tài còn lại bước vào vòng chọn thứ hai. Theo luật chơi, các đội trưởng sẽ trực tiếp thuyết phục nghệ sĩ mình muốn mời về đội, sau đó cùng giơ bảng lựa chọn. Nếu chỉ có một đội chọn, nghệ sĩ có quyền đồng ý hoặc từ chối. Trường hợp có từ hai đội trở lên cùng chọn một người, lượt đó sẽ không được tính và nghệ sĩ sẽ tiếp tục chờ ở vòng kế tiếp.

Đông Hùng và Neko Lê là hai anh tài được lựa chọn cuối cùng

Đông Hùng là trường hợp nhiều lần rơi vào tình huống này khi hai lượt liên tiếp đều có nhiều đội trưởng cùng lựa chọn, khiến anh phải chờ đến những lượt cuối. Sau cùng, Đông Hùng gia nhập Nhà Long Mã của Thái VG.

Trong khi đó, Neko Lê cũng là một trong hai Anh Tài được gọi tên cuối cùng. Anh được Huỳnh Lập lựa chọn và đồng ý gia nhập Nhà Hiển Nhiên. Diễn biến này thu hút sự chú ý bởi ở mùa đầu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Neko Lê từng đảm nhận vai trò đội trưởng và là một trong những gương mặt quay trở lại ở mùa 2026.

Việc Neko Lê được chọn cuối cùng nhanh chóng thu hút được sự chú ý

Neko Lê được biết đến trước tiên với vai trò đạo diễn và nhà sáng tạo nội dung. Sau hiệu ứng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, anh hoạt động âm nhạc nhiều hơn với vai trò ca sĩ, rapper và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn.

Từ thời điểm lấn sân ca hát đến nay, Neko Lê nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Các ý kiến tập trung vào kỹ năng trình diễn, phần rap cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Gần nhất, phần thể hiện của anh tại Công diễn Hội ngộ nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Neko Lê đang là một trong các Anh Tài được quan tâm nhiều nhất tại chương trình

Đến Công diễn 1, anh tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng nhưng tiết mục sau khi lên sóng vẫn trở thành chủ đề được bàn luận. Từ phần rap X-part, vũ đạo cho đến cách phân chia đất diễn và khai thác thế mạnh của các thành viên đều xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, Neko Lê vẫn nằm trong nhóm an toàn theo bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1 do chương trình công bố. Kết quả này được xác định dựa trên hệ thống bình chọn của khán giả.

Việc Neko Lê nằm trong nhóm an toàn về hỏa lực nhưng được gọi tên ở những lượt cuối trong phần lập đội trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của tập 5. Sau khi hoàn tất chia đội, 32 Anh Tài chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Công diễn 2 với đội hình mới.

Ảnh: FB