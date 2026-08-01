Nín thở trước màn “lạm phát visual” của 5 mỹ nhân này!

Khung hình khoe trọn nhan sắc của 5 mỹ nhân này đang được chai sẻ khắp mạng xã hội.

Từ ngày 31/7 đến 2/8, Red Velvet tổ chức fan concert kỷ niệm 12 năm thành lập tại Hàn Quốc. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên cả nhóm gặp lại người hâm mộ trong nước sau thời gian dài không có hoạt động âm nhạc với đội hình đầy đủ. Chính vì vậy, hai đêm diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm được cộng đồng fan Kpop quan tâm, từ setlist, sân khấu cho đến ngoại hình của các thành viên.

Từ ngày 31/7 đến 2/8, Red Velvet tổ chức fan concert kỷ niệm 12 năm thành lập tại Hàn Quốc

Xuyên suốt chương trình, Red Velvet lần lượt trình diễn hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Red Flavor, Psycho, Feel My Rhythm, Cosmic hay Bad Boy. Mỗi tiết mục đều gợi lại từng giai đoạn trong hành trình 12 năm hoạt động của nhóm, đồng thời cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn của 5 thành viên sau nhiều năm đứng trên sân khấu.

Thế nhưng, khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau đêm diễn lại không đến từ một màn hát live hay vũ đạo mà xuất hiện trong phần trình diễn Bad Boy. Với ánh sáng tối, trang phục tông đen cùng biểu cảm lạnh lùng đặc trưng, Red Velvet mang trở lại đúng tinh thần "Velvet", concept bí ẩn, quyến rũ đã trở thành thương hiệu của nhóm suốt nhiều năm qua.

Khung hình gây bão mạng xã hội của Red Velvet

Khi máy quay lần lượt bắt cận từng thành viên rồi chuyển sang khung hình đủ cả 5 người trên màn hình lớn, mạng xã hội gần như lập tức bùng nổ. Những đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên X, TikTok và các diễn đàn Kpop.

.

.

Visual trưởng thành cùng khí chất quyến rũ khiến sân khấu Bad Boy trở thành tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau fan concert

Không ít người thừa nhận rất khó rời mắt khỏi màn hình bởi mỗi thành viên đều sở hữu thần thái khác biệt nhưng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa. Visual trưởng thành cùng khí chất quyến rũ khiến sân khấu Bad Boy trở thành tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau fan concert.

Dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc ngày càng mặn mà của Red Velvet sau 12 năm hoạt động. Nhiều fan còn hài hước gọi đây là cảnh tượng "lạm phát gái đẹp" khi cả 5 thành viên cùng xuất hiện trong một khung hình. Không ít ý kiến cho rằng hiếm có nhóm nữ nào vẫn giữ được sức hút về ngoại hình đồng đều sau hơn một thập kỷ hoạt động, đặc biệt khi mỗi người đều đã bước sang giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp.

Loạt ảnh khỏe trọn visual của Red Velvet:

.

.

.

.

.

Khép lại ba đêm fan concert kỷ niệm 12 năm thành lập, Red Velvet sẽ chính thức trở lại với mini album Velvet Summer. Đây là sản phẩm nhóm đầu tiên của 5 thành viên sau khoảng 2 năm 2 tháng kể từ Cosmic phát hành vào tháng 6/2024. Mini album gồm 5 ca khúc, trong đó Surfin' Boy được chọn làm bài hát chủ đề và sẽ phát hành lúc 18 giờ ngày 3/8 theo giờ Hàn Quốc.

Khép lại ba đêm fan concert kỷ niệm 12 năm thành lập, Red Velvet sẽ chính thức trở lại với mini album Velvet Summer

Trước đó, Red Velvet nhiều lần phát hành sản phẩm vào mùa hè với các ca khúc như Red Flavor, Power Up, Umpah Umpah hay Queendom. Tuy nhiên, lần trở lại này không đi theo hình ảnh tươi sáng quen thuộc. Thay vào đó, loạt teaser giới thiệu 5 thành viên trong concept những nàng siren giữa biển đêm với tông màu trầm và không khí mang màu sắc "Velvet" đặc trưng. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tò mò về hướng đi mà nhóm sẽ lựa chọn cho mini album mới.

Hiệu ứng này góp phần giúp màn tái xuất của nhóm thu hút thêm sự chú ý trước thời điểm Velvet Summer chính thức lên sóng.

Thời điểm phát hành album cũng nối tiếp sức nóng từ fan concert vừa diễn ra. Hiện tại hiệu ứng từ sân khấu Bad Boy đang trở thành một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội khi những đoạn quay cận visual của các thành viên liên tục được lan truyền. Hiệu ứng này góp phần giúp màn tái xuất của nhóm thu hút thêm sự chú ý trước thời điểm Velvet Summer chính thức lên sóng.

Ảnh: X