Khán giả show Chông Gai ngán ngẩm với Neko Lê: Hát - nhảy - rap đều dở, chừng nào bị loại?

Đến bao giờ Neko Lê mới ngừng làm khán giả "thất vọng"?

Sau khi Công diễn 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, Neko Lê tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Từ những tranh cãi xoay quanh màn thể hiện ở Công diễn Hội ngộ, mọi động thái và phần trình diễn tiếp theo của nam đạo diễn đều được khán giả theo dõi sát sao.

Tại vòng đấu này, Neko Lê giữ vai trò thủ lĩnh Nhà Điện ảnh, dẫn dắt Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung và Phùng Minh Cương trình diễn Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Tiết mục được xây dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh, khai thác cảm giác khắc khoải và nỗi đau của một cuộc chia ly.

Neko Lê giữ vai trò thủ lĩnh Nhà Điện ảnh, dẫn dắt Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung và Phùng Minh Cương trình diễn Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Do đội hình không có nhiều thành viên sở hữu thế mạnh về giọng hát, Neko Lê định hướng cả nhóm cùng khắc phục hạn chế thay vì chỉ tập trung vào sở trường cá nhân. Phần vũ đạo cũng tạo áp lực khi các thành viên phải thực hiện nhiều động tác múa đương đại mềm mại, uyển chuyển.

Về tổng thể, Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa có câu chuyện tương đối rõ ràng, bố cục liền mạch và một số phân đoạn tạo được cảm xúc. Tuy nhiên, tiết mục bị nhận xét thiếu khoảnh khắc đủ mạnh để tạo khác biệt, nhất là khi được xếp sau sân khấu giàu màu sắc và năng lượng của Nhà Vinh Quy Bái Tổ.

Phần lời rap cũng như

kỹ năng vũ đạo của Neko Lê tiếp tục gây tranh cãi

Nhân vật được chú ý nhất vẫn là Neko Lê. Ngoài vai trò đội trưởng, anh trực tiếp đảm nhận đoạn rap X-part và tham gia xây dựng ý tưởng dàn dựng. Thế nhưng sau khi chương trình lên sóng, phần thể hiện của nam đạo diễn tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng đoạn rap mang màu sắc cũ, cách viết lời còn sáo và chưa ăn nhập với không khí của ca khúc. Phần dàn dựng dù có ý tưởng nhưng bị nhận xét chưa khai thác được thế mạnh riêng của Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung và Phùng Minh Cương. Một số động tác của Neko Lê cũng bị soi vì chưa đều nhịp với đội hình.

Một số khán giả còn đặt câu hỏi vì sao Neko Lê vẫn đi tiếp, trong khi 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng chân sau Công diễn 1

Đáng chú ý, câu nói trong quá trình tập luyện rằng trong đội chỉ Neko Lê và Tùng Mint biết nhảy cũng vấp phải phản ứng. Nhiều khán giả cho rằng Tùng Mint đã có kinh nghiệm trình diễn lâu năm, trong khi chính Neko Lê lại để lộ một số khoảnh khắc lệch nhịp trên sân khấu. Một số khán giả còn đặt câu hỏi vì sao Neko Lê vẫn đi tiếp, trong khi 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng chân sau Công diễn 1. Những ý kiến này cho rằng kết quả càng khó thuyết phục khi phần thể hiện của nam đạo diễn liên tục vướng tranh cãi.

Hàng loạt bình luận trái chiều về Neko Lê sau Công diễn 1:

- Rap nghe cũ quá, lời cũng sáo nên vào đến đoạn này là cảm xúc bị tụt hẳn.

- Tùng Mint nhảy tốt vậy mà lên sân khấu gần như không có đất để bung hết khả năng.

- Phùng Minh Cương có xiếc, Nguyễn Văn Chung có thế mạnh kể chuyện nhưng cuối cùng chẳng ai được khai thác tới nơi tới chốn.

- Có ý tưởng điện ảnh nhưng kể chuyện rối, xem xong vẫn không hiểu cao trào nằm ở đâu

- Nói cả đội chỉ có mình và Tùng Mint biết nhảy, nhưng lên sân khấu Neko Lê lại lộ mấy nhịp chậm thấy rõ

- Vẫn chưa ai cản được Neko Lê à?

- Hát dở, nhảy dở, rap dở vậy mà vẫn chưa bị loại

- Đoạn X-part không kéo bài lên mà còn khiến tổng thể bị nặng và đứt mạch

- Vì sao Neko Lê vẫn được đi tiếp trong khi 14 Casper và Vương Anh Tú lại bị loại?

- Người có khả năng hát và sáng tác lại dừng bước, còn người liên tục gây tranh cãi vẫn an toàn.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng việc Neko Lê thể hiện chưa tốt và chuyện anh có bị loại hay không không hoàn toàn liên quan trực tiếp. Với luật chơi dựa nhiều vào bình chọn, người có fandom đông vẫn có lợi thế an toàn dù phần trình diễn gây tranh cãi. Vì vậy, việc Neko Lê tiếp tục đi tiếp được xem là kết quả dễ hiểu từ cơ chế chương trình, thay vì thước đo tuyệt đối cho năng lực trên sân khấu.

Bên cạnh các tranh cãi trong chương trình, một loạt ảnh chụp được cho là tin nhắn cũ của Neko Lê trong nhóm chat với fan bất ngờ bị đào lại. Trong đó, nam đạo diễn nói không quá bận tâm đến lời chê từ cộng đồng underground, khẳng định mình làm sản phẩm cho người ủng hộ và đã bước vào thị trường mainstream. Tuy nhiên, giữa lúc các phần trình diễn liên tục gây tranh cãi, những phát ngôn này lại khiến nhiều khán giả cho rằng Neko Lê nói nhiều về vị trí của mình nhưng chưa cho thấy năng lực tương xứng trên sân khấu.

Loạt tin nhắn cũ của Neko Lê bị đào lại khiến nhiều khán giả bắt đầu "ngán ngẩm"

Phản ứng bên dưới chủ yếu là chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng Neko Lê đang quá tự tin vào vị trí mainstream, trong khi các phần thể hiện tại chương trình chưa đủ thuyết phục. Việc khẳng định không quan tâm lời chê nhưng vẫn liên tục nhắc đến người ghét mình cũng bị nhận xét là mâu thuẫn.

Neko Lê vốn được biết đến với vai trò đạo diễn, sau đó nổi tiếng rộng rãi khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 . Từ sức nóng của chương trình, anh bắt đầu phát hành nhạc và xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu với tư cách ca sĩ, rapper. Tuy nhiên, mỗi lần lấn sân ca hát, Neko Lê lại vướng tranh cãi về kỹ năng trình diễn, cách rap và khả năng làm chủ sân khấu.

Sau hai vòng diễn, Neko Lê hiện là một trong những Anh Tài nhận nhiều phản ứng tiêu cực nhất chương trình

Gần nhất, anh bị chỉ trích dữ dội vì phần thể hiện tại Công diễn Hội ngộ. Đến Công diễn 1, Neko Lê tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng nhưng tiết mục vẫn không đạt kỳ vọng, từ đoạn rap X-part, vũ đạo đến cách khai thác thế mạnh của đồng đội đều bị soi.

Dù vậy, theo luật chơi dựa nhiều vào bình chọn của khán giả, nam đạo diễn hiện vẫn nằm trong nhóm an toàn. Điều này không khó hiểu khi Neko Lê là một trong những Anh Tài có lượng người hâm mộ đông, đồng thời đã sở hữu độ nhận diện lớn từ mùa đầu tiên. Sau hai vòng diễn, anh hiện là một trong những Anh Tài nhận nhiều phản ứng tiêu cực nhất chương trình.

Ảnh: FBNV