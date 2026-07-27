BLACKPINK bị đăng clip lạ

Video mới trên kênh của BLACKPINK khiến khán giả hoang mang.

Trưa 27/7 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ BLACKPINK đồng loạt phát hiện dấu hiệu bất thường trên các nền tảng âm nhạc chính thức của nhóm. Cụ thể, kênh YouTube và Apple Music của BLACKPINK bất ngờ xuất hiện hai video mang tên Boss Up và I Don't Understand , làm dấy lên nghi vấn các tài khoản chính thức của nhóm đã bị hacker xâm nhập.

2 clip lạ xuất hiện trên kênh YouTube của BLACKPINK

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nhiều tháng qua, kênh YouTube với hơn 100 triệu người đăng ký của BLACKPINK gần như không có bất kỳ video mới nào. MV gần nhất được đăng tải là GO, phát hành từ tháng 2 năm nay cùng EP DEADLINE. Vì vậy, việc hai video hoàn toàn xa lạ xuất hiện trên kênh chính thức khiến không ít khán giả hoang mang.

MV cuối cùng của BLACKPINK tính đến hiện tại

Trên nền tảng X, hàng loạt BLINK đã đăng bài kêu gọi YG Entertainment nhanh chóng kiểm tra và xác minh sự việc. Người hâm mộ bày tỏ lo ngại các kênh chính thức của BLACKPINK có thể bị lợi dụng để phát tán nội dung không liên quan, đồng thời mong công ty sớm xử lý nếu đây thực sự là một vụ tấn công từ hacker.

BLACKPINK nhiều lần bị hacker đột nhập tài khoản

Đây cũng không phải lần đầu BLACKPINK gặp sự cố liên quan đến bảo mật. Năm 2025, tài khoản Spotify chính thức của nhóm từng bị truy cập trái phép và xuất hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm, gây xôn xao cộng đồng mạng. Trước đó, BLACKPINK cũng từng trở thành nạn nhân của một vụ rò rỉ khi MV Don't Know What To Do bị phát tán dù không được công bố chính thức, khiến người hâm mộ bức xúc và đặt dấu hỏi về công tác bảo mật của YG Entertainment.

BLACKPINK vẫn duy trì hoạt động nhóm song song với các dự án cá nhân

Hiện tại, BLACKPINK vẫn duy trì hoạt động nhóm song song với các dự án cá nhân. Các kênh âm nhạc số và tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm vẫn do YG Entertainment quản lý, trong khi Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé trực tiếp vận hành các tài khoản cá nhân của mình. Đến thời điểm hiện tại, YG Entertainment vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc hai video Boss Up và I Don't Understand xuất hiện trên YouTube và Apple Music của BLACKPINK.