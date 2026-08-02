Kimmese: "Concert sẽ giống như một ngôi nhà"

"Concert giống như một ngôi nhà, nơi những người đồng hành với âm nhạc của tôi suốt nhiều năm có thể gặp lại nhau", nữ ca sĩ Kimmese chia sẻ dự án âm nhạc mới của mình.

Ngày 15/08/2026, rapper Kimmese sẽ tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me'se - The First Concert tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng Hip-Hop.

Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimmese là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn Hip-Hop Việt Nam vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp Hip-Hop cùng R&B, Soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng JustaTee, Đen, Suboi, Vũ Thảo My,...

Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau hai thập kỷ hoạt động, Kimmese cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau".

Theo đó, thay vì sắp xếp danh sách ca khúc theo trình tự thời gian, đêm nhạc được lên ý tưởng như một không gian lưu giữ ký ức, nơi âm nhạc khơi gợi lại những chặng đường đã qua của nghệ sĩ và khán giả – đặc biệt là thế hệ Millennials.

Chương trình được chia thành ba chương chính: VIBE 2000s - Những bước khởi đầu và ước mơ tuổi thơ; VIBE 2010s - Sự bùng nổ của Internet, mở ra những cộng đồng mới và định hình cá tính người trẻ; Hiện tại - Điểm chạm để những phiên bản cũ gặp lại nhau sau một hành trình trưởng thành.

Trong những năm gần đây, Kimmese giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như FTOK (For The Old Kim) hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live.

Với Kimmese, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại mà còn là lời tri ân gửi tới những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua.