Nữ ca sĩ vừa hát cùng cựu Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An: Đang ở đỉnh cao thì đi Mỹ 5 năm, về nước làm concert

Nữ ca sĩ vừa có màn tái xuất bằng 1 concert hoành tráng ở Hà Nội.

Hương Tràm cùng bố hát Gái Nghệ tại concert cá nhân

Tối 1/8, Hương Tràm chính thức mở màn concert Phao Cứu Sinh tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng nghìn khán giả. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều khách mời như Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du và 52Hz. Xuyên suốt chương trình, nữ ca sĩ đưa khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc qua loạt ca khúc quen thuộc như Em Gái Mưa, Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau hay Golden. Trong số các tiết mục, màn trình diễn Gái Nghệ với sự xuất hiện của bố Hương Tràm nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả chia sẻ nhiều nhất sau đêm diễn.

Hương Tràm cùng bố biểu diễn tại concert

Tiết mục mở đầu bằng những câu hát dân ca xứ Nghệ mộc mạc, sâu lắng do bố Hương Tràm thể hiện trong tà áo dài truyền thống, mang đến không gian đậm chất quê hương ngay từ những giây đầu tiên. Màn xuất hiện của ông cũng là lời giới thiệu đầy ý nghĩa cho ca khúc gắn với quê hương của hai cha con.

Bố Hương Tràm xuất hiện mỏ màn tiết mục Gái Nghệ

Hương Tràm xuất hiện khuấy động phần sau màn trình diễn

Sau đó sân khấu chuyển sang bản phối dance sôi động, hiện đại. Hương Tràm xuất hiện cùng vũ đoàn trong ánh sáng rực rỡ, tạo nên màn chuyển giao từ âm hưởng dân gian sang âm nhạc đương đại, đẩy bầu không khí concert lên cao trào và khiến khán giả phấn khích.

Sau phần biểu diễn, bố Hương Tràm xúc động gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng con gái trong suốt chặng đường nghệ thuật. Ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến Hương Tràm trưởng thành và thực hiện được đêm concert riêng trước đông đảo người hâm mộ.

Bố Hương Tràm chia sẻ sau khi biểu diễn cùng con gái

Đáng chú ý, bố nữ ca sĩ là NSND Phạm Tiến Dũng, nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với dòng nhạc dân gian, đặc biệt là dân ca ví, giặm xứ Nghệ, từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm cho biết bố là người rất nghiêm khắc và có ảnh hưởng lớn đến hành trình làm nghề của cô.

Nữ ca sĩ kể, dù lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô không đi theo con đường mà bố mẹ từng mong muốn, thay vào đó lựa chọn theo đuổi dòng nhạc và lối đi riêng. Sau nhiều năm bền bỉ với quyết định của mình, điều khiến Hương Tràm xúc động nhất không phải là những thành tích đạt được, mà là khoảnh khắc được bố nhìn nhận sự trưởng thành và tự hào về con gái.

NSND Phạm Tiến Dũng và Hương Tràm trên sân khấu:

Từ Quán quân tuổi 17 đến quyết định rời đỉnh cao sang Mỹ 5 năm

Sinh năm 1995 tại TP Vinh (Nghệ An), Hương Tràm lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là NSND Phạm Tiến Dũng, nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với dòng nhạc dân gian và các làn điệu ví, giặm xứ Nghệ, từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, Hương Tràm sớm bộc lộ năng khiếu ca hát nhưng lại lựa chọn theo đuổi con đường riêng thay vì gắn bó với dòng nhạc truyền thống của gia đình.

Hương Tràm được nhiều khán giả biết đến khi giành quán quân Giọng Hát Việt mùa đầu tiên

Năm 2012, khi mới 17 tuổi, Hương Tràm trở thành Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Chiến thắng này giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất Vpop. Những năm sau đó, nữ ca sĩ liên tiếp ghi dấu ấn với các ca khúc như Ngốc , Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Ngại Ngùng, Duyên Mình Lỡ, đặc biệt là Em Gái Mưa, bản hit có sức lan tỏa lớn, góp phần đưa tên tuổi Hương Tràm trở thành một trong những giọng ca pop ballad nổi bật của thế hệ mình.

Em Gái Mưa - một trong những bản hit lớn của Hương Tràm

Khi sự nghiệp đang ổn định, năm 2019, Hương Tràm bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Mỹ học tập và sinh sống. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi thời điểm đó cô vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng nhiều bản hit được yêu thích. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô muốn dành thời gian cân bằng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và trau dồi thêm kiến thức âm nhạc.

Sau gần 5 năm vắng bóng, Hương Tràm xác nhận trở về Việt Nam vào giữa năm 2024 và dần nối lại các hoạt động nghệ thuật

Sau gần 5 năm vắng bóng, Hương Tràm xác nhận trở về Việt Nam vào giữa năm 2024 và dần nối lại các hoạt động nghệ thuật. Cuối năm 2025, cô phát hành album Phao Cứu Sinh , dự án phòng thu đầu tiên sau thời gian dài gián đoạn, đồng thời đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Album gồm 10 ca khúc mang màu sắc pop ballad kết hợp cinematic pop, khai thác những trải nghiệm về tình yêu, sự chữa lành và hành trình trưởng thành sau nhiều biến cố.

Trong đó, Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn nhanh chóng trở thành ca khúc nổi bật, đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nghe nhạc, bên cạnh những bài hát như Phao Cứu Sinh, Mặt Trời Của Em (2025 Version) và Nếu Một Mai. Dự án được xem như lời khẳng định cho sự trở lại của Hương Tràm sau quãng thời gian tạm rời xa thị trường.

Concert Phao Cứu Sinh, tiếp tục cho thấy sức hút của Hương Tràm ca sĩ sau nhiều năm rời xa thị trường

Sau gần 5 năm rời thị trường, Hương Tràm trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn cả trong âm nhạc lẫn cách hoạt động. Từ album Phao Cứu Sinh đến concert cùng tên, nữ ca sĩ từng bước nối lại hành trình làm nghề, khép lại quãng thời gian vắng bóng bằng những dự án được đầu tư bài bản và những sân khấu thu hút đông đảo khán giả.