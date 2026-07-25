Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị chê hát dở nhưng cực kỳ đắt show, 2 phút trình diễn thu 268 tỷ đồng

Dù liên tục vấp phải tranh cãi về giọng hát hay kỹ năng biểu diễn live, mỹ nhân này vẫn luôn là cái tên được những sân khấu lớn nhất thế giới ưu tiên lựa chọn.

Sinh năm 1997 tại Thái Lan, Lisa sớm bộc lộ năng khiếu vũ đạo và thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn từ khi còn nhỏ. Năm 2010, cô ghi dấu cột mốc quan trọng khi trở thành thí sinh duy nhất vượt qua cuộc tuyển chọn của YG Entertainment tại Thái Lan giữa hơn 4.000 người dự thi. Gia nhập YG Entertainment, Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của đế chế giải trí này. Trong suốt 5 năm rèn luyện tại Hàn Quốc, Lisa trở thành nhân tố nổi bật nhờ khả năng vũ đạo thiên bẩm cùng kỹ năng rap, tạo nền tảng để bước lên hàng ngũ thần tượng Kpop.

Gia nhập YG Entertainment, Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của đế chế giải trí này

Năm 2016, Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK với vai trò Main Dancer và Lead Rapper. Chỉ trong thời gian ngắn, BLACKPINK vươn lên trở thành nhóm nhạc nữ Kpop thành công nhất lịch sử, sở hữu hàng loạt bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Boombayah, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom... Nhóm liên tục lập thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế, là nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới và lập kỷ lục nghệ sĩ Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Coachella.

Trong thành công chung của BLACKPINK, Lisa được xem là "vũ khí hút fan quốc tế"

Trong thành công chung của BLACKPINK, Lisa được xem là "vũ khí hút fan quốc tế" nhờ phong cách trình diễn cuốn hút, kỹ năng nhảy thuộc hàng đầu thế hệ thần tượng Gen 3 cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2021 khi Lisa phát hành album solo đầu tay LALISA. Hai ca khúc LALISA và MONEY liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục Guinness liên quan đến lượt xem YouTube và lượt nghe Spotify của nghệ sĩ solo Kpop. Cô cũng trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giành giải Best Kpop tại cả MTV Video Music Awards và MTV Europe Music Awards. Cũng trong năm này, với sức ảnh hưởng toàn cầu của mình, Lisa được TC Candler vinh danh là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới. BXH dựa trên nhiều tiêu chí, từ nhan sắc, thần thái, sức hút cá nhân lẫn sức ảnh hưởng với cộng đồng.

Lisa lần đầu thắng Best Kpop tại VMAs 2021

Năm 2024, Lisa quyết định không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment mà thành lập công ty riêng LLOUD, đồng thời ký kết hợp tác với RCA Records để phát triển sự nghiệp tại thị trường Mỹ. Hướng đi mới được thể hiện qua album Alter Ego cùng các sản phẩm như Rockstar, New Woman hợp tác với Rosalía hay Moonlit Floor, cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ Kpop.

Hướng đi mới được thể hiện qua album đầu tay Alter Ego

Rời YG, Lisa cực kỳ đắt show, trở thành gương mặt quen thuộc tại những sân khấu và sự kiện danh giá nhất thế giới. Năm 2024, cô biểu diễn tại Gala Pièces Jaunes ở Pháp, lần đầu đứng trên sân khấu MTV Video Music Awards với tư cách nghệ sĩ solo và mang về giải Best Kpop. Cùng năm, Lisa đảm nhận vai trò headliner tại Global Citizen Festival ở New York, diễn Victoria's Secret Fashion Show bằng Rockstar và Moonlit Floor trong màn tái xuất lịch sử của thương hiệu nội y đình đám.

Lisa biểu diễn solo ở VMAs 2024

Victoria's Secret Show 2024

Oscar 2025

Coachella 2025

Năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu khi cùng Doja Cat và Raye trình diễn tiết mục tri ân loạt phim James Bond tại Oscar, đồng thời trở lại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo trên sân khấu Sahara. Không dừng ở âm nhạc, Lisa còn lấn sân Hollywood với vai diễn trong mùa thứ ba của series The White Lotus do HBO sản xuất.

Ở lĩnh vực thời trang, Lisa là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bvlgari và Nike. Cô thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu Tuần lễ Thời trang Paris, tham gia Host Committee của Met Gala 2026 và được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

Lisa biểu diễn tại khai mạc World Cup 2026:

Năm 2026 đánh dấu thêm một cột mốc mới khi Lisa trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup. Cô kết hợp cùng Anitta và Rema trong ca khúc chủ đề Goals, xuất hiện trước hàng tỷ khán giả theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn hoạt động solo, Lisa phải đối mặt với không ít tranh cãi. Nhiều màn trình diễn live của cô bị nhận xét chưa ổn định về thanh nhạc, phụ thuộc vào nhạc nền hoặc bị nghi hát nhép. Bên cạnh đó, định hướng hình tượng trưởng thành, gợi cảm hơn cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Lisa phải đối mặt với không ít tranh cãi

Ca khúc Goals và màn trình diễn tại World Cup 2026 nhận về phản ứng trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng bài hát thiên về chất pop, club thương mại và chưa truyền tải rõ tinh thần thể thao. Phần dàn dựng sân khấu cùng vũ đạo của Lisa cũng bị cho là chưa thực sự phù hợp với một sự kiện bóng đá mang tính đại chúng.

Dẫu vậy, những tranh luận này không làm suy giảm sức hút của nữ thần tượng, trái lại còn giúp tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ hơn trên truyền thông toàn cầu. Sau World Cup 2026, nhiều báo cáo từ truyền thông quốc tế như The Sun và Mediafine cùng các phân tích về định giá thương hiệu cho biết Lisa tạo ra giá trị thương mại ước tính khoảng 10-12 triệu USD, tương đương khoảng 268-317 tỷ đồng.

Sau World Cup 2026, nhiều báo cáo từ truyền thông quốc tế như The Sun và Mediafine cùng các phân tích về định giá thương hiệu cho biết Lisa tạo ra giá trị thương mại ước tính khoảng 10-12 triệu USD, tương đương khoảng 268-317 tỷ đồng

Đây không phải khoản cát-xê FIFA trả cho Lisa. Khoản 268-317 tỷ đồng là giá trị tác động truyền thông và thương mại (Media Impact Value - MIV) mà Lisa tạo ra thông qua việc phát hành Goals, tham gia các chiến dịch quảng bá World Cup và xuất hiện tại lễ khai mạc. Giá trị này đến từ nhiều nguồn khác nhau như các hợp đồng tài trợ toàn cầu, tiêu biểu là chiến dịch hợp tác với Nike, mức độ phủ sóng khổng lồ giúp lượt tìm kiếm và tương tác trên YouTube, Spotify, TikTok tăng mạnh, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân cũng như tạo lợi thế cho LLOUD trong việc đàm phán các hợp đồng quảng cáo và lưu diễn quốc tế sau giải đấu.

Tháng 11 tới đây, Lisa sẽ tổ chức chuỗi show Viva La Lisa tại Colosseum, Las Vegas

Tháng 11 tới đây, Lisa sẽ tổ chức chuỗi show Viva La Lisa tại Colosseum, Las Vegas. Đây là sân khấu giải trí đình đám nước Mỹ, từng tổ chức các chương trình biểu diễn của nhiều tên tuổi huyền thoại như Celine Dion, Elton John, Cher, Shania Twain, Mariah Carey, Usher hay Adele. Gần đây nhất, Jennifer Lopez cũng vừa khép lại chuỗi biểu diễn kéo dài một tháng vào cuối tháng 3/2026.

Las Vegas nổi tiếng với mô hình concert residency, nơi các nghệ sĩ tổ chức chuỗi biểu diễn cố định trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Trong hai thập kỷ gần đây, các chương trình residency ngày càng được đầu tư quy mô lớn với công nghệ sân khấu hiện đại, giá vé cao và lượng khán giả khổng lồ. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Drake, Beyoncé hay Lady Gaga đã biến những đêm diễn tại Las Vegas thành các sự kiện giải trí hoành tráng. Các đêm diễn của Lisa đã cháy vé, cho thấy sức hút của nữ thần tượng ở đất nước cờ hoa không kém cạnh siêu sao nào.

Lisa đang là một trong những ngôi sao giải trí châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới

Có thể nói, Lisa đang là một trong những ngôi sao giải trí châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Với hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram cùng khả năng tạo ra giá trị thương mại khổng lồ sau mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ chứng minh sức hút của mình không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở giá trị truyền thông và thương hiệu. Chính điều đó lý giải vì sao, dù liên tục vấp phải tranh cãi về giọng hát hay kỹ năng biểu diễn live, Lisa vẫn luôn là cái tên được những sân khấu lớn nhất thế giới ưu tiên lựa chọn.