Hit 230 triệu views viết lại luật chơi nhạc Việt: Chàng trai vô danh thành "chủ nợ" cả showbiz săn đón

Ít ai nghĩ bản hit được tạo nên bởi những gương mặt gần như vô danh lại có thể tạo ra sức ảnh hưởng kéo dài gần một thập kỷ.

Trong số những ca khúc tạo ra bước ngoặt cho nhạc Việt thời kỳ streaming, khó có thể bỏ qua Túy Âm. Không chỉ đưa Masew từ một producer underground trở thành cái tên được hàng loạt nghệ sĩ tìm đến hợp tác, bản hit còn thay đổi cách thị trường nhìn nhận vai trò của người làm nhạc. Nếu trước đó khán giả chủ yếu nhớ ca sĩ thể hiện, thì sau Túy Âm, tên producer bắt đầu xuất hiện nổi bật trên poster, tiêu đề sản phẩm và dần trở thành "bảo chứng" cho sức hút của một ca khúc.

Túy Âm - Xesi x Masew x Nhatnguyen

Ngày 25/8/2017, Túy Âm chính thức phát hành trên YouTube. Ca khúc do Xesi sáng tác và thể hiện, được Masew cùng Nhật Nguyễn sản xuất. Thời điểm ấy, cả ba đều là những gương mặt gần như vô danh. Theo chia sẻ của ê-kíp, mục tiêu ban đầu chỉ là đạt khoảng một triệu lượt xem.

Thế nhưng, chỉ sau gần ba tuần, ca khúc đã vượt mốc 30 triệu lượt xem và chưa đầy bảy tháng sau chạm mốc 100 triệu view. Đến nay, Túy Âm đã vượt 230 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những ca khúc điện tử thành công nhất của Vpop.

Túy Âm đưa cái tên Masew được nhiều người biết đến hơn

Ở thời điểm phát hành, thị trường vẫn bị thống trị bởi ballad và nhạc pop. Túy Âm lại đi theo hướng hoàn toàn khác khi kết hợp Future Bass với chất liệu dân gian, tạo nên phần phối khí ma mị, giàu không gian. Giọng hát của Xesi không tách rời khỏi bản phối mà hòa vào tổng thể, tạo nên màu sắc rất riêng. Chính đoạn hook cùng phần beat đặc trưng khiến ca khúc nhanh chóng được sử dụng trong các video ngắn, bản remix và hàng loạt nội dung trên mạng xã hội, đưa Túy Âm vượt khỏi cộng đồng underground để trở thành hiện tượng đại chúng.

Túy Âm giúp cho dòng chữ "Produced by Masew" trở thành một thương hiệu

Quan trọng hơn, Túy Âm không chỉ tạo ra một bản hit mà còn thay đổi cách thị trường vận hành. Trước đó, The Remix đã góp phần đưa khái niệm producer đến gần khán giả, nhưng vai trò của họ vẫn chủ yếu gắn với các ngôi sao hoặc một sân chơi truyền hình.

Thành công của Túy Âm lại chứng minh một producer độc lập hoàn toàn có thể tạo ra hiện tượng ngoài thị trường mà không cần ca sĩ hạng A hay chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Lần đầu tiên, nhiều khán giả chủ động tìm nghe một ca khúc vì dòng chữ "Produced by Masew", thay vì chỉ quan tâm người đứng hát.

Masew là người đứng sau thành công của hàng loạt bản hit triệu views trên thị trường nhạc Việt

Sau thành công của Túy Âm, Masew nhanh chóng trở thành một trong những producer được săn đón nhất Vpop. Anh liên tiếp đứng sau nhiều bản hit như Buồn Của Anh, Ex's Hate Me, Ai Cần Anh, Truyền Thái Y, Do For Love, Thị Mầu, À Lôi hay gần đây là Bắc Bling.

Tên tuổi Masew dần trở thành một "thương hiệu", đủ sức khiến khán giả chú ý ngay từ khi dự án được công bố. Không ít nghệ sĩ tìm đến anh để đặt beat, xây dựng màu sắc âm nhạc hoặc đồng hành trong cả một dự án thay vì chỉ mua một ca khúc riêng lẻ.

Masew được cộng đồng mạng gọi vui là "chủ nợ showbiz"

Cũng từ đây, Masew được cộng đồng mạng gọi vui là "chủ nợ showbiz". Biệt danh xuất phát từ những lần anh công khai nhắc các rapper, ca sĩ thanh toán tiền beat trên mạng xã hội. Những màn "đòi nợ" nhanh chóng trở thành meme, được chính nhiều nghệ sĩ hưởng ứng.

Sau Túy Âm, thị trường chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ producer trẻ như K-ICM, DTAP, Hoaprox, Drum7 hay WOKEUP. Tên producer ngày càng được đặt ngang hàng ca sĩ trên poster, teaser và tiêu đề sản phẩm. Nhiều nghệ sĩ cũng chuyển từ việc tìm một ca khúc có sẵn sang hợp tác dài hơi với producer hoặc production team để xây dựng bản sắc âm nhạc.

Từ sự thành công của Masew với Túy Âm, thị trường âm nhạc Việt bắt đầu có sự thây đổi khi tên tuổi của producer được xem như bảo chứng cho thành công của một bài hát

Cùng với đó, khán giả bắt đầu hình thành thói quen theo dõi những người làm nhạc, sẵn sàng bấm nghe một sản phẩm chỉ vì thấy tên Masew, DTAP xuất hiện trong phần giới thiệu. Đây là điều hiếm thấy ở Vpop trước năm 2017.

Gần chín năm sau ngày phát hành, Túy Âm vẫn duy trì lượng nghe ổn định trên các nền tảng. Quan trọng hơn những con số, ca khúc được xem là cột mốc đánh dấu sự dịch chuyển quyền lực trong Vpop. Túy Âm chứng minh producer hoàn toàn có thể trở thành nhân vật trung tâm của một bản hit, mở ra giai đoạn mà tên người làm nhạc được xem như một bảo chứng cho thành công của cả dự án.

Ảnh: FBNV