Quang Vinh: "Hôm nay tôi không thể hát như 20 năm trước. Ai chê tôi cũ, tôi cũng đành chấp nhận"

Sau 13 năm vắng bóng, "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh trở lại cùng album Tim và góc nhìn hoàn toàn khác về hai chữ "thành công".

Gặp gỡ Quang Vinh và Weipo Liao

Mười ba năm. Một quãng thời gian đủ dài để thanh xuân của một thế hệ khép lại, biến những cô cậu học trò từng nâng niu từng chiếc đĩa nhạc trở thành những người trưởng thành với những bộn bề riêng. Cũng trong từng ấy năm, thị trường âm nhạc đổi khác hoàn toàn. Những cửa hàng băng đĩa dần lùi vào ký ức, nhường chỗ cho kỷ nguyên streaming, nơi mọi bảng xếp hạng được cập nhật gần như theo từng giờ và tốc độ phát hành sản phẩm ngày càng gấp gáp.

Giữa những chuyển động ấy, ca sĩ Quang Vinh lại chọn một nhịp đi khác. Sau quãng thời gian dài gần như vắng bóng khỏi đường đua album, anh dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi, những trải nghiệm và cuộc sống ngoài ánh đèn sân khấu. Khán giả vẫn gặp anh qua các hành trình khám phá khắp nơi trên thế giới, nhưng phải chờ hơn một thập kỷ mới có thể cầm trên tay thêm một album mới.

Bởi vậy, khi Quang Vinh trở lại với âm nhạc, Tim không đơn thuần là dấu mốc đánh dấu sự trở lại sau 13 năm. Album giống như lời hồi đáp dành cho sự chờ đợi của nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng những ca khúc của anh. Đồng thời, đây cũng là dự án mở ra một chương mới khi Quang Vinh lần đầu kết hợp cùng diễn viên Weipo Lao trong ca khúc Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Từ một tin nhắn được gửi đi với suy nghĩ "thử một lần", cả hai đã cùng thực hiện MV, sách ảnh và xây dựng một mối đồng điệu vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ.

Nhưng điều khiến lần trở lại này nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả không nằm ở màn hợp tác quốc tế hay quyết định phát hành CD vật lý giữa thời đại nhạc số. Sau 13 năm, thay đổi lớn nhất thuộc về chính Quang Vinh. Người nghệ sĩ từng quen với nhịp phát hành album đều đặn giờ đây không còn xem âm nhạc là một cuộc hẹn phải đúng nhịp của thị trường, mà là cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi cảm xúc đã đủ đầy và những trải nghiệm đã thật sự lắng lại.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ca sĩ Quang Vinh lần đầu nhìn lại trọn vẹn hành trình ấy. Từ cơ duyên hợp tác cùng Weipo Lao, những năm tháng rong ruổi qua nhiều quốc gia, đến quyết định chờ suốt 13 năm để phát hành một album mới và cách anh nhìn về thành công ở thời điểm mà những con số dường như đã trở thành thước đo quen thuộc của âm nhạc.

13 năm không phát hành album: Đi để trưởng thành, trở về khi cảm xúc đã đủ đầy

Chào anh Quang Vinh. Điều gì khiến anh quyết định đây là thời điểm thích hợp để trở lại với một album sau 13 năm?

Đã khá lâu rồi, chính xác là 13 năm, tôi mới chính thức phát hành một album. Trong khoảng thời gian đó, nếu theo dõi hành trình của tôi, mọi người sẽ thấy tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc quảng bá du lịch, thực hiện vlog, phát triển nội dung trên YouTube và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân.

Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì các hoạt động âm nhạc thông qua những dự án như Quang Vinh Retreat, biểu diễn cùng các nghệ sĩ khách mời trong các chuyến đi. Tuy nhiên, để phát hành một album chính thức thì đây là lần đầu tiên sau 13 năm.

Ở thời điểm hiện tại, cách tôi nhìn về âm nhạc cũng đã khác trước. Trước đây, tôi luôn nghĩ mỗi năm, hoặc chậm nhất sau hai đến ba năm, tôi cần có một album mới. Nhưng bây giờ, tôi không còn đặt ra áp lực phải phát hành sản phẩm theo một khoảng thời gian nhất định.

Với tôi, âm nhạc cần đến vào đúng thời điểm. Chỉ khi cảm thấy tôi có đủ những câu chuyện và những ca khúc thực sự muốn gửi gắm đến khán giả, tôi mới lựa chọn phát hành một album. Và tôi tin rằng đây chính là thời điểm phù hợp để kể những câu chuyện đó.

Quay lại thời điểm anh quyết định ngừng ca hát để làm YouTube khi đang rất "hot". Tại sao anh lại đưa ra quyết định đó?

Việc làm YouTube cũng là một hướng đi mới đối với tôi ở thời điểm đó, không chỉ với bản thân tôi mà cả thị trường nội dung lúc bấy giờ. Bên cạnh âm nhạc, tôi luôn có một niềm đam mê rất lớn với du lịch.

Trước đây, tôi cũng đi rất nhiều nơi vì công việc biểu diễn, đến nhiều thành phố và nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, những chuyến đi ấy chủ yếu xoay quanh lịch diễn nên tôi không có nhiều thời gian để thực sự trải nghiệm điểm đến. Chỉ khi bắt đầu làm YouTube, tôi mới có cơ hội khám phá mỗi nơi theo đúng cách tôi mong muốn.

Tôi cũng nhận ra hình ảnh Quang Vinh mà khán giả thường thấy trước đây chủ yếu gắn với sân khấu, các sản phẩm âm nhạc hay những hình ảnh đã được chuẩn bị chỉn chu nhất. Còn khi đi du lịch, tôi xuất hiện với một phiên bản hoàn toàn khác, thoải mái và gần gũi hơn. Tôi không còn bị ràng buộc bởi lịch trình, trang điểm hay sự chuẩn bị cầu kỳ như khi đứng trên sân khấu.

Tôi nghĩ đó cũng là điều giúp khán giả nhìn thấy một Quang Vinh rất đời thường, thay vì chỉ là một ca sĩ. Đồng thời, tôi có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, những trải nghiệm trên mỗi hành trình và kết nối với mọi người theo một cách gần gũi hơn.

Ngoài việc sáng tạo nội dung, hành trình quảng bá du lịch đã mang đến cho tôi rất nhiều thay đổi, đến mức tôi có thể nói tôi đã trở thành một phiên bản khác so với trước đây.

Ngày trước, tôi là người khá rụt rè, chủ yếu chỉ biết tập trung vào ca hát và không giỏi giao tiếp. Nhưng sau những chuyến đi, tôi nhận ra bản thân trở nên chủ động hơn, cởi mở hơn và luôn mang một nguồn năng lượng tích cực.

Trước đây, tôi gần như không thể bắt chuyện với một người lạ vì luôn có sự e dè. Thế nhưng, khi bắt đầu khám phá nhiều vùng đất và gặp gỡ nhiều con người khác nhau, tôi dần cảm thấy thoải mái hơn trong giao tiếp. Những trải nghiệm ấy giúp tôi trở nên năng động, yêu đời và tích cực hơn rất nhiều so với trước đây.

Trong những năm rong ruổi khắp nơi, có khi nào anh muốn trở lại nhưng vẫn cảm thấy bản thân chưa thực sự sẵn sàng?

Tôi nghĩ tôi không thể quyết định được cảm xúc của bản thân. Với âm nhạc, tôi luôn muốn hát về chính những tâm tư, tình cảm, những điều tôi đã trải qua, từ niềm vui, nỗi buồn đến những mối quan hệ và những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống.

Trên hành trình của tôi, có những câu chuyện rất nhỏ, có những con người chỉ đi ngang qua nhưng vẫn để lại trong tôi những cảm xúc không thể quên. Cũng có lúc tôi rất vui, cũng có lúc rất buồn. Tôi nghĩ tất cả những cảm xúc đó đã đủ chín muồi, và đây là thời điểm tôi cần phát hành album này.

Với tôi, Tim là nơi để gửi gắm và giải tỏa những cảm xúc, những câu chuyện mà tôi muốn kể. Album là sự tổng hợp của tất cả những điều tôi vừa chia sẻ.

Hiện nay là thời đại của streaming, thành công thường được đo bằng lượt view hay Top Trending. Qua album Tim, anh định nghĩa thành công của tôi như thế nào?

Đây là một câu hỏi rất hay, cũng là điều mà nhiều người quan tâm khi một sản phẩm ra mắt, từ lượt xem, vị trí trên top trending đến mức độ lan tỏa. Nhưng nếu tôi đi theo những tiêu chí đó thì có lẽ đã không đợi đến 13 năm mới phát hành một album.

Tôi vẫn chọn làm âm nhạc theo cách của tôi, bằng những cảm xúc chân thật và những câu chuyện, tâm tư mà tôi muốn gửi đến khán giả. Có thể cách làm của tôi hơi cũ, nhưng tôi tin rằng sự chân thành và cảm xúc thật trong âm nhạc thì không bao giờ cũ. Điều đó cũng không hề dễ, nhất là khi ở thời điểm hiện tại tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.

Tôi tin nghệ sĩ nào cũng mong bài hát của tôi đạt top trending hay trở nên viral. Nhưng đó là điều tôi không thể kiểm soát. Với tôi, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, từ khi mới 11 tuổi đến bây giờ, tôi muốn đi theo một con đường chậm hơn nhưng sâu hơn.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ cần mọi người biết tôi phát hành album mới, với tôi đó đã là một thành công. Thị trường âm nhạc bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ, rất nhiều dự án lớn nhỏ, nhiều chương trình được yêu thích và nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Vì vậy, chỉ cần khán giả biết Quang Vinh trở lại với một sản phẩm mới, tôi đã thấy rất vui.

Còn nếu album Tim tìm được đúng người nghe, đồng điệu với cảm xúc của họ, thì đó mới là thước đo thành công mà tôi mong muốn.

Sau 13 năm mới quay trở lại phòng thu để thực hiện một album hoàn chỉnh, đâu là điều khiến anh thấy khó khăn nhất? Đó là việc tìm lại cảm xúc, làm quen với cách thị trường hiện nay vận hành, hay áp lực phải vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình?

Tôi nghĩ là lo lắng của tất cả những điều đó.

Tôi cũng có những lo lắng như mọi người nghĩ. Nhưng chính sự lo lắng đó khiến tôi quyết tâm hơn và muốn làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Còn kết quả thì tôi vẫn tin vào điều tôi đã chia sẻ, đó là những cảm xúc chân thật khi hát và đó cũng là điều tôi luôn hướng đến.

Khi quyết định trở lại, tôi chủ động lắng nghe ý kiến của nhiều nghệ sĩ và các bạn làm nhạc trẻ để cập nhật những xu hướng mới về âm thanh, giai điệu. Vì vậy, nếu nghe album lần này, mọi người sẽ thấy có những màu sắc âm nhạc khá khác so với các sản phẩm trước đây của tôi.

Không chỉ âm nhạc thay đổi, cách tôi hát cũng khác trước. Ngày xưa tôi cũng hát bằng cảm xúc, nhưng bây giờ, với những trải nghiệm đã có, tôi làm được những điều mà trước đây tôi chưa thể làm. Điều quan trọng nhất là sau ngần ấy năm, tôi vẫn dám thực hiện một album mới.

Tôi từng băn khoăn rất nhiều liệu có nên phát hành album ở thời điểm này hay không, có nên làm cả một phiên bản CD vật lý hay không. Bởi đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là sự đầu tư rất lớn về thời gian, công sức, kinh phí, từ việc sản xuất, in đĩa đến quay MV và quảng bá sản phẩm. Nhưng như tôi đã nói, album này giống như một bức thư tình rất đặc biệt mà tôi muốn gửi đến khán giả của tôi.

Tôi cũng không muốn từ bỏ hình ảnh đã gắn bó với tôi suốt nhiều năm. Khán giả vẫn gọi tôi là "Hoàng tử sơn ca" và tôi luôn trân trọng tình cảm đó. Chỉ khác là hôm nay, tôi không thể hát như 10 hay 20 năm trước. Tôi vẫn giữ tình cảm ấy, nhưng thể hiện nó bằng sự chững chạc và trưởng thành của Quang Vinh ở hiện tại. Tôi tin giữa một thị trường có rất nhiều dòng nhạc và nghệ sĩ, vẫn sẽ có những khán giả trưởng thành đồng điệu với âm nhạc của tôi.

Vậy nếu nhìn vào hình ảnh "hoàng tử sơn ca", anh muốn giữ lại điều gì của Quang Vinh ngày trước và muốn làm mới điều gì ở Quang Vinh của hiện tại?

Tôi nghĩ sự trưởng thành của tôi chính là điều mới mẻ nhất. Có những điều hôm nay tôi làm được mà 10 hay 20 năm trước chưa thể làm, đơn giản vì bây giờ tôi đã có nhiều trải nghiệm hơn.

Giọng hát và cách thể hiện của tôi cũng thay đổi. Tôi hát tự sự hơn, cảm xúc hơn và chắc chắn không còn giống Quang Vinh của thời còn rất trẻ. Chính những trải nghiệm trong cuộc sống đã mang đến sự khác biệt đó.

Tôi vẫn muốn giữ tình cảm mà khán giả dành cho danh xưng "Hoàng tử sơn ca" và luôn biết ơn vì mọi người vẫn nhớ đến tôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng khán giả sẽ đón nhận Quang Vinh của hiện tại, một Quang Vinh vẫn tiếp tục cống hiến cho âm nhạc và gửi đến mọi người những sản phẩm được thực hiện với tất cả sự chỉn chu.

Vì sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng một hình ảnh nổi loạn hơn, chẳng hạn như vừa hát vừa nhảy trên sân khấu?

Tôi cũng không biết vì sao nữa, có lẽ con người tôi thế nào thì âm nhạc cũng sẽ như vậy. (Cười)

Tôi không nhảy được đâu, nhảy chắc sập sân khấu mất. (Cười)

Với tôi, âm nhạc luôn là nơi để gửi gắm nhiều cảm xúc. Và khi đặt cảm xúc lên hàng đầu, tôi vẫn thấy những ca khúc chậm, sâu lắng là dòng nhạc phù hợp nhất với tôi, cả về giọng hát lẫn cách tôi thể hiện.

Anh có sợ nếu một ngày có người nhận xét Quang Vinh đã "cũ" so với thị trường hiện tại hay không?

Tôi nghĩ nếu có những nhận xét như vậy thì tôi cũng phải chấp nhận. Là một nghệ sĩ, tôi đã trải qua nhiều điều để có được tâm lý đủ vững vàng với nghề. Những góp ý mang tính tích cực, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Còn với gu âm nhạc hay gu thưởng thức, tôi nghĩ đó là điều tôi không thể kiểm soát. Mỗi người đều có cách cảm nhận âm nhạc khác nhau. Có người thích những màn trình diễn sôi động, có người lại thích lắng lại với những ca khúc giàu cảm xúc, giai điệu lãng mạn và sâu lắng hơn.

Đó cũng là dòng nhạc tôi đã theo đuổi trong suốt nhiều năm qua và vẫn muốn tiếp tục gắn bó. Nếu chỉ lặp lại đúng những gì tôi từng làm trước đây thì có thể sẽ cũ. Nhưng hôm nay, tôi có thêm những trải nghiệm, sự từng trải và trưởng thành trong cảm xúc. Tôi tin đó chính là điều mới mẻ trong cách hát và âm nhạc của tôi.

Quang Vinh và Weipo Lao: Một cuộc gặp được âm nhạc se duyên

Bên cạnh dấu mốc tái xuất sau 13 năm, album Tim còn ghi dấu bước ngoặt đặc biệt khi Quang Vinh lần đầu kết hợp cùng nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Weipo Lao trong ca khúc Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Bắt đầu từ một tin nhắn ngỏ lời đơn thuần, màn hợp tác xuyên biên giới này không chỉ nối liền khoảng cách địa lý mà còn biến ước mơ ca hát tuổi 30 của Weipo Lao thành hiện thực. Dù bất đồng ngôn ngữ và nhiều lần gặp sự cố dở khóc dở cười với các công cụ dịch thuật, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu trọn vẹn nhờ sự chân thành và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Điều gì khiến anh quyết định mời Weipo Liao góp mặt trong phiên bản mới của Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc? Ý tưởng này đến từ anh, từ Weipo Liao hay từ ê-kíp? Và khi ngỏ lời hợp tác, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hay anh cũng phải mất một thời gian để thuyết phục?

Khi thực hiện dự án Tim, tôi cũng muốn thử sức với những ca khúc bằng tiếng nước ngoài. Tôi từng hợp tác với Jin Ju trong một bài hát tiếng Hàn. Bên cạnh đó, tôi luôn ấp ủ thực hiện một ca khúc tiếng Hoa vì từ lâu đã rất yêu thích nhạc Hoa.

Ban đầu, tôi có ca khúc Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc bằng tiếng Việt, sau đó chuyển lời sang tiếng Hoa. Rồi tôi nghĩ, tại sao không mời một nghệ sĩ bản xứ cùng thể hiện để tạo nên một màu sắc và sự kết hợp đặc biệt hơn.

Tôi đã theo dõi Weipo Liao một thời gian và rất thích cách bạn ấy hát. Dù là diễn viên chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi lần cất giọng bạn đều mang đến một cảm xúc rất riêng. Tôi nghĩ đó chính là người tôi đang tìm cho ca khúc này.

Sau đó, tôi chủ động nhắn tin cho Weipo Liao. Thú thật, lúc đầu tôi nghĩ chắc bạn sẽ không trả lời, nhưng sau đó bạn hồi âm và muốn nghe tôi chia sẻ về dự án. Tôi gửi bản demo, và điều khiến tôi bất ngờ là bạn nói muốn thử thu xem giọng hát có phù hợp với ca khúc hay không.

Từ một lời mời ban đầu, chúng tôi dần xây dựng được sự tin tưởng dành cho nhau. Dù không nói cùng ngôn ngữ, quá trình hợp tác lại diễn ra rất tự nhiên và ăn ý. Đến nay, chúng tôi đã có một MV quay tại Đài Loan (Trung Quốc), một photobook thực hiện cùng nhau. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ chỉ từ một lời mời của tôi mà cả hai có thể đồng hành cùng nhau đến như vậy.

Vậy còn với anh Weipo Liao thì sao? Khi nhận được lời mời hợp tác từ anh Quang Vinh, phản ứng đầu tiên của anh là gì? Anh có đồng ý ngay hay cũng từng đắn đo, thậm chí nghĩ đến việc từ chối lời mời này?

Thật ra lúc mới nhận được lời mời, tôi đã nghĩ tại sao một người nổi tiếng như vậy lại nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi còn tưởng là lừa đảo. Sau đó tôi mới đi tìm hiểu thông tin về anh Quang Vinh, tôi mới thốt lên: Wow, anh ấy ở Việt Nam nổi tiếng dữ vậy sao, từng hát rất nhiều bài hát hay nữa. Thế là tôi muốn đồng ý ngay lập tức. Vì hiện tại tôi là diễn viên, nhưng ước mơ từ nhỏ lại muốn trở thành ca sĩ, nên tôi không do dự quá lâu, chỉ mất tầm nửa ngày là đồng ý rồi.

Lần đầu gặp nhau ngoài đời, ấn tượng của hai anh về đối phương là gì?

Quang Vinh: Khi lần đầu gặp Weipo tôi thấy bạn là một người rất hiền, ít nói và điềm tĩnh. Bạn cũng gần gũi hơn nhiều so với hình dung ban đầu của tôi khi nghĩ đến việc tiếp cận một diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc).

Weipo Liao: Lần đầu tiên anh Vinh sang Đài Loan (Trung Quốc), tôi đã dẫn anh ấy đi ăn món cơm thịt kho tàu nổi tiếng nhất ở đây. Thật ra vì xem trên mạng thấy anh ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng, nên hôm đó ấn tượng của tôi là anh ấy chỉ mặc trang phục khá giản dị đến gặp tôi. Thú thật là lúc đó có chút cảm giác khá khác so với hình dung. Nhưng anh Vinh đời thực cực kỳ thân thiện và gần gũi.

Sau thời gian làm việc chung, điều gì ở đối phương khiến hai anh thay đổi nhiều nhất so với ấn tượng ban đầu?

Quang Vinh: Sau thời gian làm việc cùng Weipo Liao, tôi càng cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc). Có nhiều lúc tôi chưa kịp nói hết ý tưởng thì bạn đã hình dung được điều tôi muốn truyền tải. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ.

Đến hiện tại, Weipo Liao vẫn luôn rất nhiệt tình. Bạn từng nói rằng khi đã nhận lời tham gia thì sẽ dành 100% tâm sức cho dự án. Tôi trân trọng tinh thần đó và hy vọng cả hai sẽ cùng tạo nên một dấu ấn đẹp trong nghệ thuật, cũng như mang đến một sản phẩm có thể lan tỏa đến khán giả.

Weipo Liao: Ấn tượng đầu tiên thì tôi thấy anh Vinh có chút khoảng cách. Nhưng sau khi làm việc chung, anh ấy lại cùng tụi tôi đi ăn mấy món ăn vặt, rồi cùng uống nước, uống mấy món đồ uống đặc trưng của Đài Loan (Trung Quốc) nữa. Thực ra cái sự khác biệt chính là ở đó: lúc đầu thì cảm giác khá là khoảng cách, nhưng về sau lại thấy rất gần gũi. Anh ấy cho tôi cảm giác giống như những người anh tôi quen biết Đài Loan (Trung Quốc), mang lại cảm giác cực kỳ thân thiện và gần gũi.

Nếu dùng ba tính từ để nói về đối phương, hai anh sẽ chọn những từ nào?

Quang Vinh: Tài năng, chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vinh nhận thấy Weipo rất là nhiệt tình với Vinh trong dự án này

Weipo Liao: Dịu dàng, thanh lịch, chân thành. Trả lời thế này có lẽ chưa hoàn toàn chính xác lắm, nhưng ba từ này sẽ là 3 từ diễn tả gần đúng nhất.

Vậy còn với anh Weipo Liao, vốn được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên, lần này anh còn trực tiếp góp giọng trong ca khúc. Trong quá trình thu âm, anh Quang Vinh đã hỗ trợ anh như thế nào để có thể hoàn thiện phần thể hiện của mình?

Nói về sự trợ giúp thì thực ra ngay từ đầu, khi bắt đầu làm bài hát này, áp lực của tôi khá là lớn. Bởi vì đây coi như là lần đầu tiên tôi thể hiện bản thân ở vai trò ca hát. Rồi anh Vinh đưa cho tôi phần lời bài hát, anh ấy cũng gợi ý cho tôi cách hình dung và xây dựng các khung hình cho MV.

Sau đó tôi đã đưa ra một ý tưởng về kịch bản MV: hai chúng tôi thực ra là cùng một người, trong đó tôi là phiên bản trẻ tuổi hơn, còn anh Vinh là phiên bản trưởng thành hơn. Và khi ý tưởng MV này ra đời, tôi cảm thấy nó đã giúp ích rất nhiều cho toàn bộ quá trình thu âm cũng như việc bộc lộ cảm xúc của tôi. Việc anh Vinh tin tưởng giao một phần sáng tạo kịch bản MV cho tôi đảm nhận, đối với tôi mà nói chính là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn.

Ước mơ đầu tiên của anh là ca sĩ nhưng anh lại chọn diễn xuất. Điều gì khiến anh rẽ hướng? Và lời mời từ anh Quang Vinh có phải là cơ hội để anh thực hiện giấc mơ ca hát củamình không?

Thực ra từ nhỏ tôi đã rất thích hát rồi, chỉ là cứ mãi không có cơ hội. Ở Đài Loan (Trung Quốc) tôi cũng ít khi có dịp tiếp xúc với các công ty âm nhạc. Với lại gia đình tôi làm nông nghiệp, nên bản thân tôi cũng khá là mù tịt, chẳng biết phải làm sao để tìm kiếm cơ hội nữa. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, có người bạn rủ tôi đi thử vai. Thế là tự nhiên tôi trở thành diễn viên, rồi ký hợp đồng với công ty và làm được 6 năm. Tính đến năm nay là năm thứ 8 rồi, vừa hay tôi cũng tròn 30 tuổi, và đúng lúc này anh Vinh lại hỏi liệu có cơ hội hợp tác chung một bài hát không. Tôi liền nghĩ: 'Cơ hội của tôi đến rồi, tôi phải nắm bắt thật tốt để hợp tác cùng anh ấy mới được.'

Vậy thì với anh thì điều khó khăn nhất khi mà tham gia một dự án hợp tác quốc tế này là gì?

Điều khó khăn nhất vẫn là ngôn ngữ, tức là khâu giao tiếp phải phụ thuộc vào công cụ dịch và AI. Tôi cảm thấy đôi khi cách diễn đạt qua công cụ dịch cũng không thể chuẩn xác hoàn toàn được. Và phía anh Vinh cũng vậy. Cho nên thỉnh thoảng giữa hai anh em cũng có vài sự hiểu nhầm nho nhỏ. Những lúc đó tôi lại nhắn tin cho anh ấy bảo: 'Haha, AI lại dịch sai nữa rồi!'.

Trong lần sang Việt Nam này, điều gì về đất nước và con người Việt Nam khiến anh Weipo Lao ấn tượng nhất?

Đầu tiên, tôi cảm thấy món ăn thật sự rất ngon, tôi cũng vừa mới ăn Phở, với cả món tào phớ ở gần khách sạn. Ngoài ra, tôi cảm thấy các bạn Việt Nam ai cũng rất chân thành, có gì là nói thẳng ra luôn chứ không có kiểu nói vòng vèo như những nơi khác, mọi người giao tiếp với nhau rất thẳng thắn. Tôi thấy điều này khá là hiếm gặp ở những nơi khác.

Nếu được chọn thêm một ca khúc của anh Quang Vinh để song ca trong tương lai, anh sẽ chọn bài hát nào?

Dạo gần đây tôi có nghe anh Vinh cover bài hát Đài Loan (Trung Quốc) tên là Hoàng Hôn (của ca sĩ Châu Truyền Hùng) trên YouTube, anh ấy hát phiên bản tiếng Việt. Tôi thấy phong cách bản tiếng Việt này khác hẳn so với bản Đài Loan (Trung Quốc) luôn. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ có thể song ca bài hát này.

Sau dự án này, anh Weipo muốn khán giả Việt Nam nhớ đến mình với hình ảnh nào?

Tôi thấy bản thân khá là 'tham lam', vì tôi muốn mọi người nhớ đến tôi vừa là một ca sĩ, vừa là một diễn viên, và còn là một người bạn đến từ Đài Loan (Trung Quốc) nữa. Nhưng điều tôi mong muốn nhất chính là: hy vọng dù mọi người đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời, khi nghe bài hát này thì đều hãy tin tưởng vào bản thân tôi. Cho dù bạn có gặp phải khó khăn gì đi nữa, chỉ cần tiếp tục bước tiếp thì hy vọng vẫn luôn ở phía trước, giống như tôi vậy, mãi cho đến năm 30 tuổi mới có thể làm ca sĩ.

Nếu một ngày đổi vai cho nhau, anh Quang Vinh trở thành diễn viên còn anh Weipo Lao theo đuổi con đường ca hát, hai anh hình dung điều đó sẽ như thế nào?

Quang Vinh: Đó cũng là điều tôi luôn mong đợi. Tôi thấy Weipo Liao hát rất hay và tin rằng giọng hát của bạn xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Tôi cũng rất mong Weipo Liao sẽ tiếp tục phát hành thêm nhạc. Bạn từng chia sẻ rằng bạn sợ đám đông và không quá tự tin khi đứng trên sân khấu. Tôi từng hỏi vì sao vẫn có thể làm diễn viên, thì bạn nói cảm giác khi diễn xuất khác với biểu diễn ca hát. Tôi tin nếu lựa chọn theo đuổi con đường ca hát, Weipo Liao sẽ trở thành một ca sĩ rất thành công.

Weipo Liao: Tôi thấy anh Vinh đã là một diễn viên cực kỳ xuất sắc rồi. Bởi vì anh ấy từng đi rất nhiều quốc gia, tiếp xúc và phỏng vấn rất nhiều người... Mà tôi nghĩ làm diễn viên thì chính là phải bắt đầu từ những trải nghiệm xung quanh như thế. Nhờ có kinh nghiệm vô cùng phong phú nên tôi tin anh ấy còn có thể làm tốt hơn cả trong MV nữa.

Cảm ơn anh Quang Vinh và anh Weipo về những chia sẻ chân thành này!