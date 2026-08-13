Ca sĩ Việt cứ cất giọng hát là dậy sóng cả nước, "rũ bùn đứng dậy" ngoạn mục vươn lên đỉnh cao

Ca sĩ này nhiều năm qua vẫn là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu làng nhạc Việt với giọng hát "cực phẩm'

Uyên Linh và cú lội ngược dòng khó tin tại Vietnam Idol

Mới đây, Uyên Linh bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trở lại trên mạng xã hội sau khi một bài viết trên Threads đăng tải loạt video về những màn trình diễn của nữ ca sĩ tại Vietnam Idol 2010. Người đăng gọi Uyên Linh là "GOAT đời đầu", đồng thời nhắc lại sức hút đặc biệt của cô trong mùa thi năm đó.

Hành trình tham gia Vietnam Idol của Uyên Linh được dân mạng chú ý trở lại

Bài viết đăng lại nhiều phần trình diễn gắn với hành trình làm nên tên tuổi Uyên Linh như Chỉ Là Giấc Mơ, Đường Cong... Đây cũng là những tiết mục xuất hiện trong giai đoạn nữ ca sĩ liên tục tạo được chú ý ở những tuần cuối của cuộc thi. Theo chia sẻ, có những ca khúc Uyên Linh vừa trình diễn trên truyền hình, ngay hôm sau đã được mở tại các quán cà phê, cho thấy những tiết mục của cô từng lan rộng ra ngoài phạm vi chương trình.

Bài viết thu hút được nhiều lượt tương tác khi nhắc lại hành trình tham gia Vietnam Idol 2010 của Uyên Linh

Phản ứng của dân mạng cũng tập trung vào những màn trình diễn từng làm nên sức hút của Uyên Linh tại Vietnam Idol 2010. Nhiều người nhắc lại Chỉ là giấc mơ, Đường cong cùng loạt tiết mục ở những tuần cuối và cho rằng đây là giai đoạn nữ ca sĩ có sức hút đặc biệt mạnh trên sân khấu. Không ít khán giả cũng nhớ lại không khí nghe nhạc đầu những năm 2010, khi các ca khúc từ chương trình nhanh chóng được tìm nghe, tải về và phát lại ở nhiều nơi.

Nhiều bình luận đồng tình và ngưỡng mộ với hành trình năm đó của Uyên Linh

Bài viết khiến hành trình của Uyên Linh tại Vietnam Idol 2010 vô tình được nhắc lại sau hơn 16 năm. Tại Vietnam Idol 2010, Uyên Linh nhanh chóng gây chú ý nhờ chất giọng nữ trung trầm đặc trưng cùng cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc. Càng vào sâu, cô càng tạo được nhiều màn trình diễn được khán giả và ban giám khảo nhắc đến, dần trở thành một trong những thí sinh nổi bật của mùa thi.

Uyên Linh là thí sinh nổi bật của Vietnamidol 2010

Tuy nhiên, ở Gala 6, Uyên Linh từng rơi vào nhóm nguy hiểm và được công bố là thí sinh có số phiếu bình chọn thấp nhất. Cô phải chuẩn bị cho phần hát chia tay và đối diện với nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, Đăng Khoa, một thí sinh an toàn ở đêm thi đó, bất ngờ xin rút lui để nhường cơ hội cho Uyên Linh ở lại. Ban tổ chức chấp nhận đề nghị và nữ ca sĩ tiếp tục hành trình.

Màn trình diễn Chỉ Là Giấc Mơ từng gây sốt khắp cả nước thời điểm đó

Cơ hội được trao lại nhanh chóng trở thành bước ngoặt. Uyên Linh liên tiếp tạo dấu ấn ở những đêm thi cuối với Em và Tôi, Tell Him, Chỉ Là Giấc Mơ và Đường Cong. Hai tiết mục Chỉ Là Giấc Mơ và Đường Cong nhanh chóng trở thành những phần trình diễn được nhắc đến nhiều nhất, giúp tên tuổi Uyên Linh bùng nổ chỉ trong thời gian ngắn. Từ vị trí có nguy cơ rời cuộc thi, cô tiến thẳng vào đêm chung kết và giành ngôi Quán quân Vietnam Idol 2010.

Uyên Linh tạo nên hành trình lội ngược dòng đáng nhớ tại Việt Nam Idol

Đáng chú ý, đây là lần trở lại sau thất bại của Uyên Linh tại chính Vietnam Idol. Năm 2007, cô từng đăng ký dự thi nhưng không vượt qua vòng tuyển chọn. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục việc học và tham gia các cuộc thi âm nhạc khác để tích lũy kinh nghiệm. Ba năm sau, Uyên Linh trở lại và khép lại hành trình bằng chức Quán quân, tạo nên một cú lội ngược dòng đáng nhớ của chương trình.

Được mệnh danh là Diva thế hệ mới