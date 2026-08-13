Chính thức mở bán vé concert BIGBANG ở Hà Nội: "Cháy vé" đợt 1 sau 2 tiếng!

Concert được mong chờ nhất hiện tại chính là concert kỷ niệm 20 năm thành lập của BIGBANG, dự kiến đổ bộ Hà Nội tháng 10 tới đây.

10h sáng 13/8, đợt Presale đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI chính thức mở bán trên CTicket, đây là đợt mở bán dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership đã hoàn thành đăng ký trên nền tảng b.stage. Chỉ sau khoảng 2 tiếng, toàn bộ quỹ vé dành cho đợt mở bán đầu tiên đã được bán hết. Trong quá trình giao dịch, nhiều khu vực trên seatmap liên tục chuyển trạng thái hết vé, cho thấy sức mua rất lớn ngay từ vòng bán đầu tiên.

Chính thức hết vé concert BIGBANG đợt 1

Theo thông tin được chia sẻ từ cộng đồng người hâm mộ, khoảng 60.000 người đã xếp hàng chờ mua vé trong sáng 13/8. Toàn bộ vé thuộc quỹ mở bán dành cho Membership đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Trên các diễn đàn Kpop, không khí sáng 13/8 gần như xoay quanh một câu hỏi: “Đã mua được chưa?”. Người khoe màn hình thanh toán thành công, người liên tục cập nhật khu vực nào vừa hết vé, trong khi những fan chưa săn được vé đã lập tức tính phương án cho ngày hôm sau.

Nhiều người hâm mộ cho rằng sau nhiều năm chỉ có thể theo dõi BIGBANG qua màn hình, việc sở hữu tấm vé cho tour kỷ niệm 20 năm mang ý nghĩa đặc biệt hơn một concert thông thường. Tâm lý “lần này phải có mặt” khiến nhu cầu mua vé tăng mạnh ngay từ vòng Presale. Với cộng đồng V.I.P, việc hệ thống bán vé hoạt động ổn định cũng là một trong những điểm được quan tâm. Sau khi hoàn tất giao dịch, nhiều fan lập tức chia sẻ hình ảnh xác nhận thanh toán và vé thành công, đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình chờ đợi BIGBANG trở lại Việt Nam.

Theo thông tin được chia sẻ từ cộng đồng người hâm mộ, khoảng 60.000 người đã xếp hàng chờ mua vé trong sáng 13/8

Với những người chưa thành công trong ngày 13/8, cơ hội tiếp theo sẽ đến ngay ngày mai, 14/8. Từ 10h00 đến 23h59, chủ thẻ VPBank Mastercard sẽ có đợt mua vé sớm riêng trên CTicket. Đây đang là khung giờ được nhiều fan đặc biệt quan tâm sau khi chứng kiến tốc độ tiêu thụ vé của vòng Membership. Khi quỹ vé Presale đầu tiên đã nhanh chóng sold out, cuộc đua trong đợt bán dành cho chủ thẻ được dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra với sức nóng cao.

Lịch phát hành vé được chia thành ba đợt: BIGBANG V.I.P Membership Presale ngày 13/8; VPBank Mastercard Presale ngày 14/8; và mở bán đại chúng từ 10h00 ngày 17/8 trên CTicket. Với những gì diễn ra trong vòng Presale đầu tiên, việc chuẩn bị trước hạng vé ưu tiên và phương án dự phòng trở nên đặc biệt quan trọng. Fan cần đăng nhập CTicket từ sớm, kiểm tra thông tin tài khoản, chuẩn bị phương thức thanh toán và thống nhất trước hạng vé muốn mua. Trong cuộc đua săn vé, chỉ vài chục giây phân vân cũng có thể khiến khu vực mong muốn nhanh chóng chuyển sang trạng thái hết vé.

Seat map concert BIGBANG ở Hà Nội

Theo sơ đồ chỗ ngồi được công bố, vé BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI được chia thành 10 hạng, với mức giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, Ultimate VIP, Diamond VIP và Gold VIP là ba lựa chọn đáng chú ý đối với những V.I.P muốn đầu tư cho một trải nghiệm đặc biệt trong đêm diễn. Ultimate VIP dành cho khán giả muốn đứng tại khu vực sát sân khấu và hòa mình trực tiếp vào bầu không khí cuồng nhiệt nhất. Gói quyền lợi đi kèm bộ 4 photocard BIGBANG phiên bản riêng, quà tặng tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo lưu niệm, khu vực check-in riêng và làn ưu tiên mua merchandise chính thức. Đây là lựa chọn phù hợp với những fan đặt khoảng cách gần nghệ sĩ và trải nghiệm trực tiếp lên hàng đầu.

Diamond VIP dành cho những khán giả muốn ở gần sân khấu nhưng vẫn có ghế ngồi để theo dõi concert thoải mái. Gói bao gồm bộ photocard, quà tour, thẻ VIP và dây đeo, khu check-in riêng cùng làn ưu tiên mua merchandise. Trong khi đó, Gold VIP là phương án cân bằng cho người hâm mộ muốn sở hữu vị trí đẹp, ghế ngồi ổn định nhưng vẫn có những quyền lợi riêng của khách VIP. Gói này gồm 4 photocard, quà tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo và khu check-in riêng. Với những khán giả muốn tận hưởng trọn vẹn sân khấu nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái trong suốt concert, Gold VIP được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > đánh dấu chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm với đội hình 3 thành viên gồm G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG sau 9 năm

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > đánh dấu chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm với đội hình 3 thành viên gồm G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG sau 9 năm. Ngày 11/8, YG Entertainment chính thức tung trailer BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR, mở ra chương mới trong hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Hình ảnh vụ nổ vũ trụ trong trailer tiếp tục gợi nhắc đến tên gọi XX : COSMOS, đồng thời nhấn mạnh quy mô của màn tái xuất đặc biệt này. Tour sẽ chính thức khởi động bằng 3 đêm diễn tại Goyang Stadium, Gyeonggi, Hàn Quốc vào các ngày 21, 22 và 23/8/2026. Đây cũng là những sân khấu đầu tiên để người hâm mộ hình dung rõ hơn về quy mô sân khấu, âm thanh, hình ảnh và setlist của chuyến lưu diễn.

Ngày 19/8, BIGBANG cũng sẽ phát hành đĩa đơn BIIIG, đánh dấu lần đầu tiên trở lại với đội hình chính thức 3 thành viên

Ngày 19/8, BIGBANG cũng sẽ phát hành đĩa đơn BIIIG, đánh dấu lần đầu tiên trở lại với đội hình chính thức 3 thành viên. Ca khúc mới dự kiến cũng sẽ được nhóm trình diễn lần đầu tiên tại concert khởi động tour tại Goyang. Sau dự án này, V.I.P vẫn chờ đợi 1 full album theo đúng lời hứa 20 năm mà G-DRAGON nhiều lần nhắc đến.

Sau Hàn Quốc, BIGBANG sẽ đưa XX : COSMOS đến nhiều thành phố trên thế giới. Việt Nam nằm trong Phase 1 của tour với hai đêm diễn liên tiếp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, vào ngày 24 và 25/10/2026. Hai đêm diễn này cũng đánh dấu lần trở lại Việt Nam của BIGBANG trong một chuyến lưu diễn nhóm sau nhiều năm. Với cộng đồng V.I.P, đây không đơn thuần là một concert mà còn là cuộc hội ngộ với một phần thanh xuân.

Khoảng cách 9 năm kể từ chuyến lưu diễn nhóm gần nhất càng khiến tâm lý “bỏ lỡ lần này, chưa biết phải chờ đến bao giờ” thôi thúc người hâm mộ

Những khán giả từng trưởng thành cùng Lies, Haru Haru, rồi tiếp tục đồng hành với FANTASTIC BABY hay BANG BANG BANG nay có cơ hội chứng kiến G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG cùng đứng trên sân khấu Việt Nam trong tour kỷ niệm hai thập kỷ. Khoảng cách 9 năm kể từ chuyến lưu diễn nhóm gần nhất càng khiến tâm lý “bỏ lỡ lần này, chưa biết phải chờ đến bao giờ” thôi thúc người hâm mộ. Đây cũng là một trong những lý do khiến ngay cả vòng Presale vốn chỉ dành cho nhóm thành viên đã đăng ký trước vẫn ghi nhận sức mua lớn.

Sau khi quỹ vé Membership chính thức sold out trong sáng 13/8, sự chú ý của cộng đồng V.I.P hiện dồn vào hai cơ hội còn lại: đợt Presale dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard vào ngày 14/8 và đợt mở bán đại chúng từ 10h00 ngày 17/8. Nếu tốc độ “bay màu” của vòng vé đầu tiên là tín hiệu cho sức nóng của hai đêm diễn tại Mỹ Đình, cuộc đua săn vé BIGBANG trong những ngày tới chắc chắn vẫn còn rất đáng chú ý.