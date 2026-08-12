Thật tiếc, BLACKPINK không có ai như G-Dragon!

Sau 20 năm, BIGBANG vẫn còn cơ hội viết tiếp một khởi đầu mới, giữ đúng lời hứa gặp lại fan vào mùa hoa nở. Nhưng, BLACKPINK ở năm thứ 10 lại dần đi vào ngõ cụt.

Khởi đầu mới của BIGBANG sau 20 năm

Vượt qua vô vàn sóng gió, BIGBANG hiện hoạt động với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt, nhóm đang bước vào một chương mới với chuỗi dự án kỷ niệm đầu tư ở quy mô toàn cầu, từ âm nhạc, world tour đến triển lãm nghệ thuật và merchandise đặc biệt.

Tâm điểm hiện tại là đĩa đơn BiiiG, dự kiến phát hành ngày 19/8/2026 - đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut

Tâm điểm hiện tại là đĩa đơn BiiiG, dự kiến phát hành ngày 19/8/2026 - đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut. Đây là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm 4 tháng kể từ Still Life (4/2022), được kỳ vọng phản ánh rõ nhất hình ảnh hiện tại của nhóm và mở ra diện mạo âm nhạc mới sau hai thập kỷ. Cùng với đó, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR - XX : COSMOS đánh dấu chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm sau gần 9 năm, gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên các châu lục.

BIGBANG tổ chức World Tour nhân dịp 20 năm

Tour diễn mở màn bằng 3 đêm tại sân vận động Goyang, Seoul từ ngày 21-23/8, sau đó tiếp diễn với hàng chục đêm trên toàn cầu. Tin vui nhất với fan Việt là concert BIGBANG sẽ đến Hà Nội với hai đêm 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Quy mô này cho thấy sức hút của BIGBANG sau 20 năm không chỉ nằm ở ký ức hay danh tiếng trong quá khứ, mà vẫn có khả năng tạo ra nhu cầu thực tế trên thị trường giải trí hiện tại.

BIGBANG phát hành lightstick mới, thiết kế dành riêng cho kỷ niệm 20 năm

Ngoài nhạc mới, chuyến lưu diễn toàn cầu và album vẫn đang hoàn thiện, BIGBANG còn chuẩn bị nhiều hoạt động dành cho fan. Các thành viên BIGBANG hợp tác với YG tái hiện hành trình 20 năm thông qua triển lãm nghệ thuật truyền thông Cosmos được thực hiện cùng Creative Mut, với hai không gian tại Seoul. Nhóm phát hành bộ merchandise, lightstick phiên bản 20 năm được thiết kế mới với vương miện trắng mờ và viền chrome bạc có thể đổi màu. Tất cả được tái thiết sẵn sàng cho khởi đầu mới của 3 thành viên.

BIGBANG tung trailer XX : COSMOS

Ngày 11/8, BIGBANG tung trailer XX : COSMOS. Đoạn phim mở đầu bằng hình ảnh một vụ nổ vũ trụ cùng nền nhạc của La La La - ca khúc debut của BIGBANG. Trong làn khói đen, BIGBANG xuất hiện, tạo nên một “vụ nổ lớn” như lời mở đầu cho hành trình của nhóm. Người mặc đồ đỏ vung gậy giữa đám đông hỗn loạn, xen lẫn những ánh đèn flash của phóng viên, những chiếc ghế gắn với Still Life lần lượt bị thiêu cháy.

Tiếp đó, bàn tay của Taeyang xuất hiện cùng một bông hoa vàng, gợi liên tưởng đến việc anh là thành viên đầu tiên trở lại. Những ký ức đen trắng lần lượt lướt qua màn hình, trước khi Daesung xuất hiện. Và khi kỷ niệm 20 năm của BIGBANG được nhắc đến, ánh sáng một lần nữa hội tụ, đưa cả nhóm trở lại giữa khu vườn hoa Cosmos.

BIGBANG trở lại giữa biển hoa vàng

Trước World Tour, BIGBANG còn làm nên lịch sử tại Coachella 2026. Màn trở lại này mang ý nghĩa vượt khỏi một cuộc tái hợp thông thường. BIGBANG từng đi qua những biến cố nghiêm trọng, từ Burning Sun khiến Seungri rời nhóm, những vấn đề pháp lý khép lại hành trình của T.O.P cho đến giai đoạn G-Dragon phải đối diện với những cáo buộc gây tranh cãi vào cuối năm 2023. Việc G-Dragon, Taeyang và Daesung một lần nữa đứng cạnh nhau trên sân khấu vì thế là minh chứng cho sức bền của một di sản âm nhạc đã trải qua không ít giông bão.

Trước World Tour, BIGBANG còn làm nên lịch sử tại Coachella 2026

Ở tuổi 20, BIGBANG không còn cần chứng minh vị thế bằng những kỷ lục hay thứ hạng mới. Các ca khúc của họ đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, còn hình ảnh hoa cosmos xuyên suốt dự án 20 năm gợi nhắc lời hẹn trong Flower Road (2018): “Hãy gặp lại nhau khi hoa nở”. Sau tất cả, BIGBANG của năm 2026 giống như một sự “khởi sinh” từ chính những thứ từng vùi dập nhóm đến mức tưởng chừng không thể quay lại.

Sau tất cả, BIGBANG của năm 2026 giống như một sự “khởi sinh” từ chính những thứ từng vùi dập nhóm đến mức tưởng chừng không thể quay lại

Sự kiện 10 năm đáng quên của BLACKPINK

Nếu BIGBANG đang biến tháng 8/2026 thành một màn tái sinh quy mô lớn để đánh dấu 20 năm hoạt động, thì BLACKPINK cũng bước vào tháng kỷ niệm của mình với một cột mốc quan trọng không kém: 10 năm ra mắt. Cả hai đều là những nhóm nhạc biểu tượng của Kpop, sở hữu vị thế toàn cầu và đưa YG trở thành 1 trong 4 đế chế giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Thế nhưng, trong khi BIGBANG công bố chuỗi dự án được đầu tư bài bản cho cột mốc 20 năm, thì BLACKPINK lại gây thất vọng toàn tập.

BLACKPINK đối diện với khủng hoảng fandom vì cột mốc 10 năm

Ngày 6/8, chỉ 2 ngày trước sinh nhật nhóm, YG Entertainment mới bất ngờ thông báo tổ chức BLACKPINK 10TH ANNIVERSARY MEET & GREET tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc vào chiều 8/8. Sự kiện chỉ dành cho 40 người hâm mộ sở hữu Weverse Membership, trong khi thời gian đăng ký bốc thăm vỏn vẹn 9 tiếng. Đáng chú ý, thông báo ban đầu còn để ngỏ khả năng chỉ một số thành viên tham dự tùy lịch trình.

BLACKPINK đã có 1 sự kiện kỷ niệm 10 năm đáng quên

Phản ứng dữ dội lập tức xuất hiện trên mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng một cột mốc mang tính lịch sử như 10 năm đáng lẽ phải đi kèm concert, album kỷ niệm hoặc ít nhất một chuỗi hoạt động được chuẩn bị từ trước. Trong khi đó, hoạt động đáng chú ý trước sự kiện chủ yếu là BLACKPINK HERITAGE COLLECTION hợp tác cùng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, khiến một bộ phận fan mỉa mai rằng đây giống một hoạt động thương mại hơn là lời tri ân dành cho cộng đồng đã đồng hành cùng nhóm suốt một thập kỷ.

Theo thông tin từ Dispatch, ý tưởng cho sự kiện đã được chuẩn bị từ trước nhưng quá trình đàm phán và điều phối lịch trình gặp nhiều khó khăn, dẫn tới việc kế hoạch cuối cùng được triển khai gấp gáp. Thậm chí, để có thể xuất hiện đầy đủ vào ngày 8/8, các thành viên phải khẩn cấp điều chỉnh lịch trình cá nhân, trong đó Lisa và Rosé đang có lịch trình ở nước ngoài. Việc cả 4 vẫn cố gắng trở về Hàn Quốc để cùng đón sinh nhật nhóm cho thấy mong muốn duy trì sự gắn kết của BLACKPINK, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật sự vội vàng của lịch trình được ấn định đột ngột.

Màn gặp nhau chóng vánh của BLACKPINK vào ngày 8/8

Ngày 8/8, cả 4 thành viên vẫn hội ngộ trong livestream trên Weverse, giao lưu trực tiếp với 40 fan may mắn dự sự kiện. Cả nhóm gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những trục trặc trong khâu giao tiếp, tổ chức, đồng thời mong fan thấu hiểu. Sau sự kiện, Jisoo còn được bắt gặp bật khóc khi nhận thư tay từ người hâm mộ. Đến ngày 11/8, Rosé tiếp tục đăng tâm thư xin lỗi, thừa nhận bản thân cũng tiếc nuối và nặng lòng vì ngày kỷ niệm không diễn ra trọn vẹn như kỳ vọng, đồng thời xin lỗi vì sự im lặng những ngày trước đó khiến fan cảm thấy cô đơn. Thế nhưng, làn sóng thoát fan vẫn diễn ra. Fandom BLACKPINK chìm trong khủng hoảng.

Jisoo và Rosé thay nhau xin lỗi sau sự kiện 10 năm

Điều khiến 10 năm của BLACKPINK trở thành một “vết gợn” không nằm ở việc nhóm không tổ chức một sự kiện đủ lớn, mà ở cảm giác hời hợt, chỉ "chữa cháy" khi tranh cãi nổ ra. Với người hâm mộ, 10 năm chỉ đến một lần, là cột mốc ý nghĩa nhất của bất kỳ nhóm nhạc nào. Và khi đặt cạnh cách BIGBANG đang kỷ niệm 20 năm bằng âm nhạc mới, world tour và một hệ thống dự án được xây dựng như một kỷ nguyên mới, sự chênh lệch ấy càng khiến câu hỏi về cách BLACKPINK được quản lý trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Thật tiếc, BLACKPINK không có ai như G-Dragon

BIGBANG và BLACKPINK là những nhóm nhạc lớn nhất mà YG từng tạo ra. Ở giai đoạn này, lần lượt từ G-Dragon, Taeyang, Daesung cho đến Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo đều đã rời YG để phát triển sự nghiệp cá nhân. Việc các thành viên không còn trực thuộc công ty có thể khiến YG mất quyền kiểm soát lịch trình cá nhân, nhưng không đồng nghĩa công ty mất hoàn toàn khả năng xây dựng chiến lược cho thương hiệu mà mình sở hữu.

BIGBANG và BLACKPINK là những nhóm nhạc lớn nhất mà YG từng tạo ra

Người hâm mộ đã ngán ngẩm với cách YG quản lý nghệ sĩ, điều phối lịch trình và sắp xếp sự kiện. Đứng trước khủng hoảng của BLACKPINK, YG không thể né tránh trách nhiệm. Đáng lẽ, vai trò của YG đáng lẽ càng phải được thể hiện ở năng lực kết nối: chủ động đàm phán, lên kế hoạch đủ sớm, tạo ra một lịch trình chung và thuyết phục bốn cá nhân cùng đặt thương hiệu BLACKPINK vào một vị trí xứng đáng.

Nếu khó khăn về lịch trình là nguyên nhân, thì chính cách YG xử lý khủng hoảng càng là điều khiến người hâm mộ thất vọng. Trước đó, không hề có một kế hoạch đủ rõ ràng để fan biết BLACKPINK sẽ làm gì trong cột mốc quan trọng nhất của thập kỷ, cũng không có một chiến lược truyền thông thuyết phục, giải thích những gì đang diễn ra. Cuối cùng, người phải đứng ra hứng chịu phản ứng lại là các cô gái.

Cuối cùng, người phải đứng ra hứng chịu phản ứng lại là các cô gái

Đây không phải lần đầu YG cho thấy sự lúng túng trong việc duy trì những thương hiệu lớn sau khi nghệ sĩ không còn trực thuộc công ty. Thậm chí, BIGBANG còn từng bị xóa khỏi website YG. Để hành trình XX : COSMOS của BIGBANG diễn ra, YG không phải nhân tố quyết định. Chính G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chủ động biến mong muốn tái hợp thành một kế hoạch cụ thể. Và trong quá trình ấy, G-Dragon là mắt xích quan trọng nhất.

Still Life - bài hát duy nhất được phát hành với đội hình 4 người được xem là lời từ biệt, bài hát cuối trước khi T.O.P đơn phương rút khỏi nhóm

Thời điểm G-Dragon bị khởi tố cáo buộc chất cấm vào cuối năm 2023, hi vọng của người hâm mộ BIGBANG đã chạm đáy, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho việc "không còn mùa hoa nào nở". Still Life - bài hát duy nhất được phát hành với đội hình 4 người được xem là lời từ biệt, bài hát cuối trước khi T.O.P đơn phương rút khỏi nhóm.

G-Dragon đặc biệt đưa BIGBANG trở thành tâm điểm của MAMA 2024

Bằng bản lĩnh của mình, G-Dragon vượt qua scandal ngoạn mục, rời YG và quyết tâm trở lại cùng album tự đối thoại mang tên Übermensch, mở đường bằng đĩa đơn POWER ra mắt cuối 2024. MAMA 2024 là một màn comeback lịch sử của G-Dragon, đánh dấu 10 năm "cạch mặt" Mnet kể từ màn rap diss chấn động châu Á. G-Dragon đặc biệt đưa BIGBANG trở thành tâm điểm của sân khấu này, sau lời chào với POWER , khẳng định ngôi vương Kpop chưa từng đổi chủ.

Từ MAMA 2024 đến nay, G-Dragon chưa bao giờ để BIGBANG biến mất khỏi câu chuyện của mình. G-Dragon luôn dành 1 phần thời gian trong sân khấu solo của mình để nhắc về cột mốc 20 năm thành lập BIGBANG. Khi này, V.I.P đã có thể "thở phào" nhẹ nhõm. BIGBANG sẽ trở lại, vì thủ lĩnh đã trở lại và kết nối người em, người đồng đội của mình.

Từ MAMA 2024 đến nay, G-Dragon chưa bao giờ để BIGBANG biến mất khỏi câu chuyện của mình

Điều này càng đáng chú ý khi bản thân anh không hề ở trong trạng thái cần BIGBANG để duy trì sự nghiệp. G-Dragon đã có một sự nghiệp solo đủ lớn, một công ty quản lý riêng và chuỗi 39 đêm diễn toàn cầu thu hút khoảng 825.000 khán giả. Anh hoàn toàn có thể bước tiếp với tư cách Kwon Jiyong, nhưng vẫn lựa chọn dành thời gian và nguồn lực để đưa cái tên BIGBANG trở lại. Sau 20 năm, G-Dragon vẫn là tường thành vững chắc nhất của BIGBANG.

Sau 20 năm, G-Dragon vẫn là tường thành vững chắc nhất của BIGBANG

Một nhóm nhạc 20 năm tuổi chỉ có thể bước tiếp khi vẫn có người tin rằng câu chuyện của nhóm chưa kết thúc. G-Dragon không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách trưởng nhóm; anh chủ động tạo ra những chiếc cầu nối để BIGBANG có thể tồn tại. Coachella 2026, XX : COSMOS , world tour và toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm vì thế mang một ý nghĩa khác, đây là tương lai của BIGBANG do chính BIGBANG lựa chọn tiếp tục.

Tương lai của BIGBANG do chính BIGBANG lựa chọn tiếp tục

Trong câu chuyện 10 năm của BLACKPINK, Jisoo đã làm mọi điều mà một người chị cả có thể: cô thẳng thắn xin lỗi, giải thích và cố gắng xoa dịu những người đã thất vọng. Nhưng một lời xin lỗi chỉ có thể chữa cháy cho một sự cố; nó không thể thay thế cho một người đủ sức đứng ra định hướng cả tập thể. BLACKPINK không thiếu những ngôi sao đủ mạnh. Ngược lại, cả bốn thành viên đều đã trở thành những thương hiệu cá nhân lớn. Nhưng chính vì mỗi người đều có một thế giới riêng, câu hỏi khó nhất lại là “ai sẽ là người giữ BLACKPINK trong cùng một quỹ đạo”?

Câu hỏi khó nhất cho tương lai BLACKPINK lại là “ai sẽ là người giữ BLACKPINK trong cùng một quỹ đạo”?

Sau cùng, thất bại của YG trong câu chuyện 10 năm BLACKPINK không nằm ở việc họ không tổ chức được một buổi lễ đủ hoành tráng. Nó nằm ở việc công ty dường như chưa tìm được cách quản trị một thương hiệu đã vượt khỏi chính công ty.

Một nhóm nhạc có thể tồn tại nhờ hợp đồng, vận hành vì lợi ích thương mại, nhưng chỉ thực sự sống khi các thành viên vẫn còn chung một con đường. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào thực tế rằng, BLACKPINK đã đi đến điểm cuối của một nhóm nhạc. Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo vẫn đang cố gắng duy trì cái tên chung là BLACKPINK, nhưng sự hiện diện ấy không đủ để BLACKPINK tiếp tục đi đường dài. Khi công ty không còn đủ sức làm “chất keo”, chính các thành viên phải trở thành chất keo kết nối tập thể. Tiếc là, BLACKPINK không có ai như G-Dragon.