Màn kỷ niệm 10 năm hời hợt, tặng quà 128 nghìn đồng khiến BLACKPINK bị “thoát fan”

Nhiều fan vô cùng thất vọng với sự hời hợt từ BLACKPINK.

BLACKPINK bị thoát fan sau hoạt động kỷ niệm 10 năm

Trong tuần qua, loạt thông tin xoay quanh lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt của BLACKPINK liên tục được bàn luận trên mạng xã hội. Sau nhiều ngày gần như không có hoạt động đáng chú ý, ngày 8/8, nhóm chính thức đánh dấu cột mốc này bằng một buổi livestream kéo dài khoảng 11 phút và một sự kiện Meet & Greet dành cho khoảng 40 người hâm mộ được lựa chọn. Thế nhưng, khi ngày kỷ niệm khép lại, tranh cãi không những không hạ nhiệt mà còn xuất hiện một diễn biến đáng chú ý hơn khi hàng loạt tài khoản lớn được cho là đã đồng hành cùng BLACKPINK trong nhiều năm lần lượt đóng trang, chuyển sang chế độ riêng tư hoặc tuyên bố rời fandom.

BLACKPINK đối diện với làn sóng "thoát fan" sau hoạt động kỉ niệm 10 năm diễn ra

Làn sóng này không chỉ xuất hiện ở một vài tài khoản cá nhân. Một trong 40 fan được chọn tham dự Meet & Greet cũng được cho là đã xóa tài khoản sau khi trở về. Cùng thời điểm, nhiều tài khoản lớn gắn với cộng đồng BLACKPINK lần lượt thông báo đóng cửa, khiến diễn biến rời fandom nhanh chóng được chú ý trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Nhiều tài khoản fan của BLACKPINK tuyên bố dừng hoạt động và bày tỏ sự thất vọng

Đáng chú ý, trước khi đóng tài khoản, một số fan còn để lại những lời chia tay dài. Có người từng kỳ vọng sẽ dành thời gian dịch toàn bộ nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm, thậm chí cả livestream của nhóm, nhưng cuối cùng lại cảm thấy quá thất vọng và cho rằng những gì diễn ra không tạo được cảm giác chân thành. Một fan khác thẳng thắn nhận định buổi livestream khoảng 10 phút không thể xóa bỏ những hụt hẫng đã tích tụ trước đó, đồng thời cho biết họ đã mệt mỏi với việc tiếp tục chờ đợi các hoạt động chung của BLACKPINK.

Nhiều lời chia tay vẫn dành cho nhóm sự trân trọng sau một thập kỷ đồng hành. Một số fan cảm ơn BLACKPINK vì đã trở thành một phần trong tuổi trẻ của họ, nhưng cho rằng đã đến lúc khép lại chương này. Chính sự giằng co giữa tình cảm dành cho nhóm và quyết định rời đi khiến những bài đăng này nhận được nhiều sự chú ý.

Khi những fan từng kiên nhẫn đồng hành với BLACKPINK bắt đầu lựa chọn dừng lại, và câu hỏi về tương lai của BLACKPINK sẽ như thế nào đang được quan tâm hơn hết.

Đáng chú ý, những tài khoản nói lời chia tay không ít trường hợp là fan lâu năm, từng duy trì hoạt động tích cực và sở hữu lượng người theo dõi lớn. Vì vậy, việc nhiều tài khoản cùng đóng cửa ngay sau cột mốc 10 năm được xem là khác với những lời phàn nàn thông thường. Từ một số lời chỉ trích về lễ kỷ niệm, câu chuyện vì thế dần chuyển thành làn sóng rời fandom. Khi những người từng kiên nhẫn đồng hành với BLACKPINK bắt đầu lựa chọn dừng lại, và câu hỏi về tương lai của BLACKPINK sẽ như thế nào đang được quan tâm hơn hết.

Hoạt động kỷ niệm 10 năm hời hợt của BLACKPINK

Làn sóng rời fandom của BLACKPINK không xuất hiện đột ngột. Trước ngày 8/8, người hâm mộ đã thất vọng khi nhóm gần như không công bố kế hoạch đáng chú ý cho cột mốc 10 năm. Nhiều BLINK cho biết họ vốn quen với lịch hoạt động nhóm thưa thớt, nhưng vẫn hy vọng dịp đặc biệt này sẽ có ít nhất một hoạt động chung để tri ân người hâm mộ.

Tuy nhiên, đúng lúc làn sóng thất vọng trong fandom bắt đầu dâng cao vì những tranh cãi trước thềm 10 năm, YG bất ngờ thông báo tổ chức Meet & Greet dành cho người hâm mộ. Thời gian đăng ký chỉ kéo dài khoảng 2 ngày, trong khi thời gian và địa điểm cụ thể được cho là công bố khá sát ngày diễn ra. Ban đầu, YG còn cho biết một thành viên có khả năng không tham dự vì vướng lịch trình, trước khi xác nhận cả 4 thành viên sẽ có mặt vào ngày 7/8.

Các sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK trong ngày 8/8 vừa qua bị đánh giá là hời hợt

Bản thân lịch trình của các thành viên cũng cho thấy màn hội ngộ này diễn ra khá gấp gáp. Lisa được cho là đã bay sang Hàn Quốc trong đêm để kịp tham dự các hoạt động kỷ niệm, sau đó nhanh chóng trở lại Thái Lan ngay khi sự kiện kết thúc. Trước đó, Rosé cũng phải bay gấp sang Hàn vào chiều 7/8 để kịp lịch trình cùng BLACKPINK. Việc 4 thành viên chỉ có khoảng thời gian ngắn để hội ngộ càng khiến dịp kỷ niệm 10 năm mang cảm giác vội vàng, thiếu sự chuẩn bị dài hơi.

Đến ngày 8/8, BLACKPINK chính thức kỷ niệm 10 năm ra mắt bằng một buổi livestream khoảng 11 phút và Meet & Greet dành cho khoảng 40 fan. Tuy nhiên, cách sự kiện diễn ra tiếp tục khiến tranh cãi bùng lên. Livestream được cho là không có phần chuẩn bị đặc biệt, trong khi các thành viên cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì chương trình không được đầu tư, chuẩn bị chu đáo như kỳ vọng.

Buổi Meet & Greet sau đó cũng diễn ra khá chóng vánh trong không gian không được trang trí cầu kỳ

Quà tặng của BLACKPINK dành cho fan tại sự kiện với món bánh gạo được đồn đoán có giá tương đương 128.000 đồng

Buổi Meet & Greet sau đó cũng diễn ra khá chóng vánh, với thời lượng được cho là chưa đến 30 phút. Hình ảnh từ sự kiện cho thấy không gian không được trang trí cầu kỳ, phần dẫn dắt và tổng thể chương trình bị một bộ phận fan nhận xét là đơn giản, thiếu không khí của một cột mốc 10 năm. Phần quà dành cho khoảng 40 người tham dự tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Mỗi fan được tặng một hộp bánh gạo có giá khoảng 6.900 won, tương đương 128.000 đồng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở giá trị món quà mà ở việc một sản phẩm thông thường như vậy khó tạo cảm giác đây là món quà kỷ niệm dành cho một dịp đặc biệt. Thậm chí, phía YG còn đang đối diện với các phàn nàn của người dân khi tổ chức sự kiện làm đảo lộn hoạt động của bảo tàng và phong toả lối đi chung của khách tham quan.

Từ livestream, địa điểm, cách tổ chức đến quà tặng, hàng loạt chi tiết bị đặt cạnh nhau và khiến người hâm mộ cho rằng lễ kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK diễn ra quá hời hợt. Những phản ứng này tiếp tục đẩy tranh cãi lên cao, đồng thời trở thành một trong những nguyên nhân khiến làn sóng fan lâu năm rời fandom được chú ý mạnh sau ngày 8/8.

Rất nhiều người hâm mộ đã cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian dài chờ đợi BLACKPINK

Chính vì thế, làn sóng thoát fan hiện tại đang đặt BLACKPINK trước một dấu hỏi lớn cho chặng đường phía trước. Khi hoạt động nhóm vốn đã thưa thớt, dịp kỷ niệm 10 năm lại không đáp ứng được kỳ vọng và khiến nhiều fan lâu năm chán nản, câu hỏi về việc BLACKPINK sẽ duy trì hoạt động chung ra sao trong tương lai đang ngày càng được quan tâm. Đây vẫn là vấn đề chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng rõ ràng fandom đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi sau một thời gian dài chờ đợi.

Ảnh: X/IG