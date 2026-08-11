"Tổ hợp kỳ quan nhan sắc" mới của showbiz: Mỹ nhân đẹp nhất thế giới "chặt đẹp" mọi khung hình!

Nhóm mỹ nhân khiến cõi mạng không thể rời mắt vì visual đồng đều đến khó tin.

Ngày 9/8, SBS Gayo Daejeon Summer 2026 diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám cùng nhiều sân khấu được đầu tư. Giữa dàn tiết mục của chương trình, màn cover As If It's Your Last nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ 5 gương mặt nữ nổi bật gồm Ian, Stella (Hearts2Hearts), Anna, Ella (MEOVV) và Bang Jeemin (izna).

Màn cover As If It's Your Last của Ian, Stella (Hearts2Hearts), Anna, Ella (MEOVV) và Bang Jeemin (izna) đang gây sốt mạng xã hội

Ca khúc As If It's Your Last vốn là một trong những bản hit mùa hè nổi tiếng của BLACKPINK, mang màu sắc tươi sáng, giàu năng lượng và phần điệp khúc bắt tai. Khi được 5 tân binh thế hệ mới thể hiện lại, ca khúc vẫn giữ được tinh thần sôi động quen thuộc nhưng được làm mới bằng màu sắc trẻ trung, trong trẻo hơn, phù hợp với hình ảnh của đội hình đặc biệt.

5 tân binh nổ tiếng hàng đầu Kpop thế hệ thứ 5 cover As If It's Your Last của BLACKPINK

Đáng chú ý nhất là Ella với phần rap mang màu sắc YG khá rõ, từ cách nhả chữ, biểu cảm đến thần thái đều tạo cảm giác sắc sảo và tự tin. Giữa tổng thể tươi sáng của sân khấu, phần rap của Ella trở thành một điểm nhấn giúp tiết mục nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm.

Không chỉ được chú ý bởi phần âm nhạc, sân khấu còn gây ấn tượng với đội hình visual đồng đều của 5 nữ idol thế hệ 5. Ian, Stella, Anna, Ella và Bang Jeemin đến từ ba nhóm izna, MEOVV và Hearts2Hearts cùng xuất hiện trong tạo hình trong trẻo, tươi sáng. Mỗi người một nét, nhưng khi đứng cạnh lại hòa hợp đến mức khó nhận ra đây là màn kết hợp giữa ba nhóm khác nhau, trông chẳng khác một girlgroup được xây dựng sẵn.

Cả 5 hòa hợp đến mức khó nhận ra đây là sân khấu kết hợp giữa ba nhóm nhạc khác nhau

Sau khi sân khấu lên sóng, phản ứng của khán giả nhanh chóng tập trung vào đội hình đặc biệt này. Nhiều bình luận gọi đây là một "tổ hợp visual xuất sắc" khi quy tụ những gương mặt được chú ý về nhan sắc của Kpop thế hệ mới. Việc Ian, Stella, Anna, Ella và Bang Jeemin cùng xuất hiện trong một sân khấu khiến không ít người nhận xét đây là một trong những đội hình nữ tân binh có visual đồng đều nhất thời gian gần đây.

Trong đội hình này, Ian là gương mặt nổi bật của Hearts2Hearts và thường được nhắc đến trong nhóm visual của SM

Trong đội hình này, Ian là gương mặt nổi bật của Hearts2Hearts và thường được nhắc đến trong nhóm visual của SM. Ngay từ những tháng đầu sau debut, cô đã được khán giả bàn luận cùng Jiwoo và Yuha khi chọn ra những gương mặt đẹp nhất nhóm; nhiều bình luận đặc biệt dành lời khen cho Ian vì vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa nổi bật. Một số hồ sơ Kpop cũng xếp cô vào vị trí visual và center của Hearts2Hearts.

Stella lại mang vẻ đẹp trưởng thành hơn trong đội hình Hearts2Hearts.

Stella lại mang vẻ đẹp trưởng thành hơn trong đội hình Hearts2Hearts. Cô gây chú ý với gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú nhưng không quá ngọt, tạo cảm giác vừa trong trẻo vừa có nét sắc sảo. Đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng tỷ lệ gương mặt hài hòa giúp cô nổi bật ngay cả khi đứng giữa đội hình đông người. Khi trang điểm nhẹ, Stella mang vẻ đẹp trẻ trung, mềm mại nhưng chỉ cần đổi kiểu tóc và layout, cô lập tức trở nên cá tính, trưởng thành hơn.

Anna nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, gương mặt nhỏ và đường nét cân đối,

Anna nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, gương mặt nhỏ và đường nét cân đối, mang cảm giác khá "chuẩn visual" khi đứng trên sân khấu. Nét đẹp của cô thiên về sự nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn có độ sắc nét qua ánh mắt và sống mũi. Trước khi debut cùng MEOVV, Anna từng hoạt động với vai trò người mẫu tại Nhật từ nhỏ, vì vậy khả năng tạo dáng và bắt góc máy cũng là một lợi thế rõ rệt.

Ella lại gây chú ý bởi vẻ đẹp có phần sắc sảo và trưởng thành

Trong khi đó, Ella lại gây chú ý bởi vẻ đẹp có phần sắc sảo và trưởng thành. Đôi mắt lớn, đường nét gương mặt rõ cùng thần thái tự nhiên trước ống kính giúp cô nổi bật từ khi còn nhỏ. Ngay từ năm 2 tuổi, Ella đã được chú ý với ngoại hình nổi bật và từng được gọi là "bé gái đẹp nhất thế giới". Năm 2018, khi mới khoảng 9 tuổi, cô đã sở hữu gần 594.000 người theo dõi trên Instagram và được cộng đồng fan gọi là "tiểu Jennie" vì ngoại hình có nhiều nét tương đồng với Jennie của BLACKPINK.

Bang Jeemin mang kiểu visual dễ nhận ra ngay cả khi không cần tạo hình quá cầu kỳ

Cùng thuộc nhóm những gương mặt nổi bật về ngoại hình, Bang Jeemin mang kiểu visual dễ nhận ra ngay cả khi không cần tạo hình quá cầu kỳ. Gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng chiều cao trên 170 cm giúp cô có tỷ lệ hình thể nổi bật trên sân khấu. Jeemin từng được chú ý từ các chương trình sống còn R U Next? và I-LAND 2, trước khi trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều về visual của izna.

As If It's Your Last vẫn tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh sự đồng đều về visual của 5 cô gái

Hiện tại, sân khấu As If It's Your Last vẫn tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh sự đồng đều về visual của 5 cô gái. Từ một màn cover đặc biệt, Ian, Stella, Anna, Ella và Bang Jeemin khiến khán giả chú ý bởi cảm giác như một đội hình đã được xây dựng sẵn, mỗi người một nét nhưng khi đứng cạnh lại tạo thành tổng thể hài hòa, nổi bật.

Ảnh: X