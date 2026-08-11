Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới

2 thập kỷ trôi qua, nam ca sĩ này lần lượt nổi tiếng qua nhiều vai trò.

Ngày 10/8, Ngô Kiến Huy tham dự Hội nghị KOL của CLB Niềm tin số TP.HCM. Nam nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo trẻ trung, gần như không có dấu hiệu tuổi tác khi đứng chung khung hình với Sơn.K - nam thần thế hệ mới. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì phong độ ngoại hình và được khán giả nhớ đến với gương mặt baby cùng nụ cười răng khểnh đặc trưng. Mới đây, Ngô Kiến Huy bất ngờ được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (The 100 Most Handsome Faces) ở tuổi 38. Dù mới dừng ở vòng đề cử, thông tin này vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Visual sáng bừng của Ngô Kiến Huy mới đây

Nam ca sĩ như "lão hóa ngược"

Bước ra từ cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao năm 2008, Ngô Kiến Huy nhanh chóng tạo dựng vị trí trong làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc như Mưa Sao Băng, Giả Vờ Yêu, Là Người Em Đã Yêu, Định Mệnh Ta Gặp Nhau, Nghi Ngờ ... Những bản pop ballad có giai điệu dễ nghe, dễ thuộc từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng nhạc số, sân khấu ca nhạc và phòng karaoke trong một thời gian dài. Chất giọng ấm, ngoại hình sáng sân khấu cùng hình tượng thư sinh giúp nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở thời kỳ đỉnh cao.

Đến nay, nhiều ca khúc của Ngô Kiến Huy vẫn được khán giả tìm nghe lại như một phần ký ức thanh xuân. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ca khúc gắn liền nhất với tên tuổi "chàng Bắp", Giả Vờ Yêu chắc chắn là cái tên nổi bật. Thành công của Giả Vờ Yêu cũng khiến một bộ phận khán giả mặc định rằng Ngô Kiến Huy nổi tiếng nhờ một bản hit. Thực tế, nam ca sĩ sở hữu cả một loạt ca khúc từng tạo dấu ấn trong giai đoạn Vpop những năm 2000.

Giả Vờ Yêu - hit nổi tiếng nhất của Ngô Kiến Huy

Những năm gần đây, thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, Ngô Kiến Huy dành nhiều thời gian hơn cho công việc MC, gameshow và diễn xuất. Điều này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối khi một giọng ca sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích dần vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Sự xuất hiện tại Anh Trai Say Hi trở thành cú hích giúp Ngô Kiến Huy trở lại mạnh mẽ với vai trò ca sĩ. Xuyên suốt chương trình, nam nghệ sĩ liên tục làm mới hình ảnh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và sân khấu khác nhau.

Những năm gần đây, Ngô Kiến Huy phát triển sự nghiệp ở đa lĩnh vực

Từ một cái tên từng được biết đến với hình ảnh "ca sĩ kiêm MC", Ngô Kiến Huy cho thấy khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu và tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Dù dừng chân ở Top 18, nam ca sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn trong chương trình. Một số tiết mục của anh sau đó thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, đồng thời kéo theo sự quan tâm trở lại dành cho những bản hit cũ.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn tham gia nhiều dự án điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2 ... Trong đó, Chàng Trai Năm Ấy là một trong những dự án đáng chú ý khi anh góp mặt cùng Sơn Tùng M-TP, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh và Hari Won. Trên truyền hình, Ngô Kiến Huy trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều chương trình. Đặc biệt, hình ảnh lăn xả, hài hước tại Running Man Việt Nam giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ và duy trì sức hút ngay cả trong giai đoạn không phát hành âm nhạc thường xuyên.

Ngô Kiến Huy làm mới hình ảnh khi tham gia vũ trụ Say Hi

Ngô Kiến Huy tại Anh Trai Say Hi mùa 2

Ít ai biết trước khi có được vị trí hiện tại, Ngô Kiến Huy từng trải qua quãng thời gian khá chật vật. Lớn lên tại TP.HCM trong điều kiện không mấy dư dả, anh từng chia sẻ tuổi thơ gắn với những ngày đi mò cua, bắt ốc và có thời gian đi hát lót trước khi tìm được cơ hội tỏa sáng. Sau gần hai thập kỷ, từ một ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Ngô Kiến Huy đã xây dựng hình ảnh đa năng trong showbiz Việt. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình đến gameshow, đồng thời đầu tư kinh doanh. Năm 2024, nam nghệ sĩ chuyển về sống trong căn penthouse rộng khoảng 270 m², được nhiều nguồn tin ước tính có giá gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh cũng góp vốn trong một số lĩnh vực kinh doanh.

Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ

Hiện tại, Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ. Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ sau gần 20 năm bước chân vào showbiz. Từ một "hoàng tử ballad" gắn với những bản hit của thế hệ 8X, 9X, anh từng bước mở rộng vai trò và duy trì vị trí trong làng giải trí bằng hình ảnh đa năng.

Phong độ nhan sắc của Ngô Kiến Huy ở tuổi 38: