Tinh Hà Say Hi: Ít tranh cãi, nhiều nhạc hay, chiếm top 1 cả nước

Bảng xếp hạng hiện tại phản ánh rõ mức độ đón nhận dành cho loạt ca khúc bước ra từ Tinh Hà Say Hi.

Cuộc cạnh tranh giữa các show âm nhạc đang ngày càng căng thẳng khi nhiều chương trình cùng lên sóng, liên tục tung ra loạt sân khấu mới để giữ sự chú ý của khán giả. Giữa cuộc đua đó, Tinh Hà Say Hi đang dần tạo được dấu ấn riêng khi nhiều ca khúc từ chương trình đồng loạt xuất hiện trên bảng xếp hạng Nhạc thịnh hành của YouTube, tạo nên độ phủ hiếm thấy trong cùng một thời điểm.

Tinh Hà Say Hi đang tạo thế áp đảo trên bảng xếp hạng Nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Tính đến 16h30 ngày 28/7, Tinh Hà Say Hi chiếm 6/10 vị trí dẫn đầu bảng Nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Các thứ hạng được ghi nhận trực tiếp từ YouTube Charts, hệ thống bảng xếp hạng chính thức của nền tảng. Chương trình giữ trọn hai vị trí cao nhất với Mộng Duyên ở top 1 và Có Gì Đâu Mà Cay theo sát ở hạng 2. Hai ca khúc đều là tiết mục tại Live Stage 2 phát sóng tối 25/7, cho thấy sức bật nhanh của loạt sân khấu mới chỉ sau ít ngày lên sóng.

Top 10 Nhạc Thịnh Hành trên YouTube Charts Việt Nam lúc 16h 30 phút ngày 28/ 7

Mộng Duyên của Quang Hùng MasterD, Song Luân, JSOL và Sơn.K gây chú ý với màn kết hợp giữa trống truyền thống Việt Nam và trống jazz của tay trống người Thổ Nhĩ Kỳ Emil Vergo. Tiết mục nhận 145 phiếu, đứng thứ 2 tại trường quay và hiện dẫn đầu bảng Nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Ngay phía sau là Có Gì Đâu Mà Cay của Captain Boy, CoolKid, IVAN và Xuân Định K.Y. Ca khúc chuyển từ Pop Ballad sang Rage, Hip-Hop, đặt tiếng đàn nguyệt cạnh phần guitar của LEONSASH. Dù đứng cuối Live Stage 2 với 113 phiếu, bài hát hiện giữ hạng 2. Ngay phía sau là Có Gì Đâu Mà Cay của Captain Boy, CoolKid, IVAN và Xuân Định K.Y. Live Stage 2 còn có thêm hai tiết mục trong top 10. Thế Giới Của Anh của Dương Domic, buitruonglinh, CONGB và WEAN đứng hạng 4. Mưa Vội Phóng do Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO thể hiện giữ vị trí thứ 7. Như vậy, riêng vòng diễn lên sóng ngày 25/7 đã đóng góp 4 vị trí, gồm các hạng 1, 2, 4 và 7. Hai ca khúc từ Live Stage trước cũng tiếp tục có mặt trong top 10. 50 Cuộc Gọi Nhỡ của CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei đứng hạng 5, còn Im Đợi Người Anh Thương của Wren Evans, Captain Boy, IVAN và Thế Thiên giữ vị trí thứ 9. Tính tổng cộng, Tinh Hà Say Hi đang nắm các hạng 1, 2, 4, 5, 7 và 9. Tinh Hà Say Hi đang có 6 tiết mục nằm trong top 10 Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 góp mặt với 3 tiết mục. Xa của Đồng Hùng, K.O và 14 Casper có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 3. Let Me Go do Thơm, Vương Anh Tú, Hoàng Rob, Hoàng Dũng và Cheng trình diễn giữ hạng 6, còn Nợ Em Cả Bầu Trời đứng ở vị trí thứ 10. Cái tên duy nhất nằm ngoài hai show âm nhạc là Sơn Tùng M-TP. Come My Way (softer version) của nam ca sĩ hiện giữ hạng 8. Như vậy, Tinh Hà Say Hi đang có 6 ca khúc trong top 10, gấp đôi số tiết mục của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và giữ luôn hai vị trí cao nhất. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 góp mặt với 3 tiết mục. Xa của Đông Hùng, K.O và 14 Casper có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 3

Cái tên duy nhất nằm ngoài hai show âm nhạc là Sơn Tùng M-TP. Bảng xếp hạng hiện tại thể hiện rõ sự khác biệt. Trong lúc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tranh luận về luật chơi và kết quả, chất lượng các tiết mục cũng liên tục bị đặt lên bàn cân. Lý Ngựa Ô Huế tạo ý kiến trái chiều về cách pha trộn chất liệu dân gian với âm thanh đương đại, trong khi Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa gây tranh cãi ở phần rap của Neko Lê, độ đồng đều của vũ đạo và cao trào chưa đủ sức nặng. Nhiều sân khấu phải chia sự chú ý với tranh luận về bản phối, khả năng trình diễn và hiệu quả sau khi được làm mới. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhiều ồn ào tranh cãi

Ở chiều ngược lại, Tinh Hà Say Hi có phần lặng lẽ hơn trên mặt trận truyền thông. Sau mỗi tập, sự chú ý chủ yếu quay về các ca khúc, từ giai điệu dễ nhớ, cách phối khí nhiều màu sắc đến việc đặt những chất liệu đối lập cạnh nhau. Mộng Duyên nổi bật với trống truyền thống và trống jazz, Có Gì Đâu Mà Cay chuyển từ Pop Ballad sang Rage, Hip-Hop, còn Thế Giới Của Anh và Mưa Vội Phóng theo đuổi những màu sắc hiện đại riêng.

Tinh Hà Say Hi vì thế đang tạo ra một tình thế khá đặc biệt khi ít ồn ào bên ngoài sân khấu nhưng âm nhạc lại được đón nhận và phủ sóng phần lớn nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng

Sự đón nhận ấy được phản ánh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Hiện tại, chương trình chiếm 6/10 vị trí dẫn đầu bảng Nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam, trong đó cả 4 tiết mục của Live Stage 2 đều góp mặt. 50 Cuộc Gọi Nhỡ và Im Đợi Người Anh Thương từ vòng trước cũng tiếp tục bám hạng sau hơn hai tuần phát hành. Tinh Hà Say Hi vì thế đang tạo ra một tình thế khá đặc biệt khi ít ồn ào bên ngoài sân khấu nhưng âm nhạc lại phủ phần lớn nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng . Khi những tranh luận về chất lượng tiết mục không kéo dài, thứ hạng và khả năng trụ bảng trở thành phản hồi rõ nhất từ khán giả.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi / Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai