Ca sĩ Việt duy nhất chiếm sóng cả Tinh Hà Say Hi lẫn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Đây cái tên đặc biệt khi cùng lúc xuất hiện ở hai show âm nhạc được quan tâm hàng đầu.

Tối 25/7, KIMLONG trở thành cái tên đặc biệt khi cùng lúc “chiếm sóng” hai chương trình âm nhạc đang được quan tâm. Tại Live Stage 2 của Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu với vai trò đội trưởng. Trong khi đó, ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc gắn liền với tên tuổi anh lại được một đội hình khác lựa chọn trình diễn.

KIMLONG trở thành cái tên hiếm hoi cùng lúc “chiếm sóng” hai chương trình âm nhạc đang được quan tâm

Tại Tinh Hà Say Hi, KIMLONG lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, dẫn dắt HURRYKNG, Jaysonlei và DILLAN trong tiết mục Gentleman. Ca khúc mang màu sắc Funky Soul, kết hợp jazz hiện đại, dàn kèn đồng LOS FUEGOS HORNS thuộc Mekong Delta Big Band và tiếng đàn cò lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử.

Tiết mục Gentleman

Phần trình diễn được xây dựng theo phong cách điện ảnh, mở đầu bằng đoạn intro gợi liên tưởng đến phim hành động. Bốn thành viên xuất hiện trong bối cảnh một bảo tàng âm nhạc, hóa thân thành những quý ông lịch lãm với tạo hình trưởng thành và đồng nhất.

KIMLONG đảm nhận vai trò đội trưởng và mang đến tiết mục được dàn dựng theo phong cách điện ảnh

Trong đội hình, KIMLONG đảm nhận phần định hướng âm nhạc, phát triển ca khúc từ câu hook “You know I’m a gentleman” và tham gia hoàn thiện bản phối cùng các thành viên. Trên sân khấu, nam ca sĩ thể hiện vai trò dẫn dắt, kết nối phần hát, trình diễn và màu sắc riêng của từng người. Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành lời khen cho cá tính âm nhạc của KIMLONG và cách anh phối hợp cùng đồng đội.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành lời khen cho cá tính âm nhạc của KIMLONG và cách anh phối hợp cùng đồng đội

Không chỉ dừng lại ở màn xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi, KIMLONG còn là cái tên được nhắc đến trong tập mới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, Let Me Go được Nhà Hoa Lửa gồm Hoàng Dũng, Thơm, Vương Anh Tú, Hoàng Rob và Cheng lựa chọn cho Công diễn 1. Hoàng Dũng gây chú ý khi thực hiện phần popping, khác với hình ảnh trữ tình thường thấy. Trong khi đó, giọng hát và màu sắc riêng của các thành viên còn lại giúp Let Me Go mang diện mạo khác với bản gốc.

Sáng tác của KIMLONG là Let Me Go được trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trong cùng buổi tối

Việc KIMLONG trực tiếp trình diễn ở một chương trình, đồng thời có sáng tác được dàn nghệ sĩ khác làm lại tại chương trình còn lại đã tạo nên trường hợp hiếm gặp trong cùng một tối. Sự trùng hợp nhanh chóng được khán giả phát hiện và bàn luận trên mạng xã hội.

Hai từ khóa liên quan đến KIMLONG xuất hiện trên nhóm thịnh hành trên nền tảng Threads

Hai từ khóa liên quan trực tiếp tới nam ca sĩ cũng đồng thời xuất hiện trong mục thịnh hành trên Threads. Một từ khóa nhắc tới đội KIMLONG trình diễn Gentleman, trong khi từ khóa còn lại xoay quanh Let Me Go. Dù xuất hiện với hai vai trò khác nhau, tên tuổi nam ca sĩ vẫn trở thành điểm nối giữa hai chương trình đang cạnh tranh sự chú ý của khán giả.

Thực tế, mối liên hệ này đã bắt đầu từ nhiều tuần trước. Trong tập đầu tiên của Tinh Hà Say Hi lên sóng tối 4/7, KIMLONG lựa chọn chính Let Me Go để giới thiệu bản thân. Anh mang hệ thống nhạc cụ lên sân khấu, trực tiếp đảm nhận vai trò producer, người chơi nhạc lẫn người thể hiện.

KIMLONG thể hiện Let Me Go ở Tinh Hà Say Hi

Màn trình diễn giúp anh nhanh chóng được chú ý bởi hình ảnh một nghệ sĩ có thể tự kiểm soát gần như toàn bộ quá trình tạo ra tiết mục. Cũng trong thời điểm đó, Let Me Go được công bố là ca khúc sẽ xuất hiện tại Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trước khi theo đuổi âm nhạc, KIMLONG từng là vận động viên Taekwondo cấp quốc gia. Anh có nhiều năm tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, nhưng liên tiếp gặp chấn thương ở mắt cá chân và đầu gối. Có thời điểm nam ca sĩ gần một tháng không thể di chuyển bình thường.

Trước khi theo đuổi âm nhạc, KIMLONG từng là vận động viên Taekwondo cấp quốc gia

Trong quãng thời gian hồi phục, KIMLONG bắt đầu tự học đàn tại nhà. Từ một cách để lấp đầy thời gian, âm nhạc dần trở thành hướng đi mới. Anh tiếp tục tìm hiểu sáng tác, hòa âm và sản xuất trước khi quyết định chuyển hẳn sang hoạt động nghệ thuật.

Từ năm 2021, KIMLONG làm việc với vai trò songwriter và produce

Từ năm 2021, KIMLONG làm việc với vai trò songwriter và producer. Anh từng góp mặt trong dự án 55 Radar, album Space Jam 4 với các ca khúc Người Việt và Tình Cờ. Let Me Go được KIMLONG phát hành ngày 14/11/2024 dưới dạng single thuộc dự án 55 Radar.

Một năm sau, ca khúc tiếp tục xuất hiện trong EP bittersweet, phát hành ngày 20/11/2025. Bài hát sau đó trở thành dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp nam ca sĩ khi từng vươn lên vị trí #1 Spotify Viral Việt Nam. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục phát triển hướng đi cá nhân qua EP bittersweet, tự tham gia từ sáng tác, sản xuất đến thể hiện.

Việc liên tục xuất hiện tại hai chương trình được nhiều sự quan tâm lớngiúp độ nhận diện của KIMLONG tăng nhanh.

Việc liên tục xuất hiện tại hai chương trình lớn, từ màn chào sân với Let Me Go đến vai trò đội trưởng của Gentleman, đang giúp độ nhận diện của KIMLONG tăng nhanh. Tối 25/7, anh không cần trực tiếp đứng trên cả hai sân khấu vẫn trở thành một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi được chú ý ở cả Tinh Hà Say Hi lẫn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ FB