Ca sĩ bị cấm sóng cả nước nay sold-out concert chỉ sau 1 phút, khán giả tẩy chay nhưng không thể chê nhạc dở

17 năm trôi qua, chìm trong bão tẩy chay khủng khiếp nhất lịch sử showbiz, ca sĩ này vẫn có khả năng sold-out concert cá nhân.

Vừa qua, tin tức MC Mong mở concert solo sau 4 năm hoàn toàn đóng băng hoạt động ngay lập tức nhận về vô số gạch đá. Thế nhưng, thực tế lại đi ngược lại với những dự đoán ban đầu. Đúng giờ mở bán, toàn bộ hệ thống vé concert tại Seoul rơi vào trạng thái nghẽn mạng. Chỉ sau đúng 60 giây, toàn bộ các hạng vé đã chính thức bốc hơi.

MC Mong mở concert solo sau 4 năm hoàn toàn đóng băng hoạt động và cháy vé sau đúng 60 giây

Sự kiện cháy vé này trở thành một "hiện tượng ngược đời" khiến báo chí Hàn Quốc phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Trên các hội nhóm truyền thông, vô số bình luận ném đá, kêu gọi tẩy chay, cho rằng việc ủng hộ một nghệ sĩ từng vướng bê bối nghiêm trọng là hành động tiếp tay cho cái xấu.

Lý giải cho nghịch lý chua chát này, câu trả lời nằm ở tư duy tạo hit từng giúp MC Mong xưng vương xưng bá ở các bảng xếp hạng nhạc số vẫn giữ nguyên sức hút. Nam rapper sở hữu một gu âm nhạc cực kỳ nhạy bén với thị hiếu đại chúng: kết hợp giữa hip-hop với giai điệu bắt tai và phần lời đậm tính tự sự, dễ thuộc nhưng đầy sức hút theo năm tháng.

Khán giả Hàn Quốc có thể ghét bỏ đời tư của MC Mong, nhưng âm nhạc của anh lại là thứ họ không thể chê dở

Khán giả Hàn Quốc có thể ghét bỏ đời tư của MC Mong, nhưng âm nhạc của anh lại là thứ họ không thể chê dở. Sự kết hợp giữa hoài niệm về thời kỳ hoàng kim và chất lượng âm nhạc vượt trội đã biến đêm diễn của một "tội đồ" thành một trong những sự kiện âm nhạc nóng nhất.

Thay vì chọn phương án an toàn là tiếp tục ẩn mình đằng sau những bản phát hành kỹ thuật số hay làm producer thầm lặng, MC Mong lần này chọn cách đối diện trực tiếp. Nói về quyết định tái xuất rầm rộ giữa muôn vàn búa rìu dư luận, MC Mong thẳng thắn tuyên bố: "Giữa những suy đoán và hiểu lầm, để không im lặng, ca sĩ chỉ cần chứng minh bản thân trên sân khấu. Tôi muốn gặp các bạn qua âm nhạc của mình."

Bản rap-ballad kinh điển Sick Enough to Die từng càn quét mọi bảng xếp hạng tại xứ sở kim chi, biến MC Mong thành "quái vật nhạc số" đích thực

Lội ngược dòng thời gian về những năm 2000, MC Mong là giấc mơ của mọi nghệ sĩ Kpop. Chuỗi bản hit Circus, Indian Boy, Ice Cream hay đỉnh cao là bản rap-ballad kinh điển Sick Enough to Die từng càn quét mọi bảng xếp hạng tại xứ sở kim chi, biến anh thành "quái vật nhạc số" đích thực.

Ở thời kỳ đỉnh cao, MC từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như show quốc dân 2 Days & 1 Night. Sức sáng tạo dồi dào, năng lượng tích cực đã giúp nam rapper xây dựng một đế chế âm nhạc tưởng chừng không thể xô đổ.

Bê bối nhổ 12 chiếc răng để trốn nghĩa vụ quân sự bùng nổ, biến MC Mong từ một ngôi sao của công chúng trở thành tội đồ bị căm ghét bậc nhất Hàn Quốc

Thế nhưng, đỉnh cao phong độ ấy nhanh chóng sụp đổ vào năm 2010. Bê bối nhổ 12 chiếc răng để trốn nghĩa vụ quân sự bùng nổ, biến nam nghệ sĩ từ một ngôi sao của công chúng trở thành tội đồ bị căm ghét bậc nhất Hàn Quốc. Tòa tuyên án MC Mong 6 tháng tù giam, một năm quản thúc và 120 giờ lao động công ích. Mức án phạt tuy không đưa anh vào tù nhưng đủ để biến MC Mong thành "kẻ thù quốc dân".

Các nhà đài đồng loạt cấm sóng, hình ảnh bị gạch xóa, công chúng quay lưng triệt để. Kể từ đó đến nay, anh ngừng toàn bộ hoạt động lên sóng truyền hình, lui về hậu trường làm nhà sản xuất, chỉ phát hành nhạc số qua các trang mạng.

Cuối năm 2025, cái tên MC Mong một lần nữa bị kéo vào tâm bão thị phi khi bị vạch trần bê bối ngoại tình với doanh nhân Cha Ga Won

Chưa dừng lại ở những scandal đời tư cũ, cuối năm 2025, cái tên MC Mong một lần nữa bị kéo vào tâm bão thị phi. MC Mong bị vạch trần bê bối ngoại tình với doanh nhân Cha Ga Won - CEO công ty ONE HUNDRED và bị kiện đòi 217 tỷ đồng; bị cáo buộc chi 99,3 tỷ sang Mỹ đánh bạc bất hợp pháp và nhận thuốc hướng thần zolpidem trái luật.

Những đoạn băng ghi âm rò rỉ cùng vô số nghi vấn liên quan đến việc chèo kéo hợp đồng nghệ sĩ, việc đứng sau điều khiển các cuộc tranh chấp nội bộ của tập đoàn giải trí lớn đã đẩy anh vào làn sóng chỉ trích mới. Sự nghi ngại từ công chúng lại một lần nữa dâng cao, phủ một tầng mây đen u ám lên mọi khả năng trở lại.

Việc concert cháy vé không đồng nghĩa với việc MC Mong đã được công chúng tha thứ hoàn toàn

Việc concert cháy vé không đồng nghĩa với việc MC Mong đã được công chúng tha thứ hoàn toàn. Vết đen quá lớn trong quá khứ cùng những ồn ào vừa qua vẫn sẽ là cái bóng dai dẳng bám theo anh suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, với tài năng và những dấu ấn đã để lại trong âm nhạc, vẫn còn 1 tệp khán giả ủng hộ MC Mong.

Ảnh: X/ Newsen