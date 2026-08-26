"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới 2026

Về nhan sắc, mỹ nhân này chưa bao giờ lép vế suốt 17 năm sự nghiệp.

Chiều 26/8, TC Candler công bố danh sách đề cử mới cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nữ. Chi Pu là một trong những cái tên xuất hiện trong danh sách này, tiếp tục ghi dấu ấn về hình ảnh nhan sắc Việt trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Chi Pu lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) đã có hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một hot girl đình đám của thế hệ đầu, cô từng bước lấn sân diễn xuất, chuyển hướng sang âm nhạc và trải qua không ít tranh luận khi tuyên bố trở thành ca sĩ. Sau gần một thập kỷ hoạt động, Chi Pu hiện được định vị như một nghệ sĩ giải trí đa năng, đồng thời mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc.

Chi Pu chính thức debut làm ca sĩ vào năm 2017

Chi Pu bắt đầu được chú ý sau khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách ngọt ngào, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi tiếng nhất Việt Nam thời điểm đó. Không dừng lại ở hình ảnh hot girl, Chi Pu từng bước chuyển hướng sang diễn xuất và đặc biệt là âm nhạc. Năm 2017, Chi Pu chính thức tuyên bố theo đuổi con đường ca hát với MV Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh) cùng phát ngôn gây chú ý: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Quyết định này từng tạo ra làn sóng tranh luận lớn xoay quanh khả năng thanh nhạc và giọng hát live của nữ ca sĩ.

Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu

Tuy nhiên, Chi Pu dần cho thấy sự nhất quán trong chiến lược hình ảnh và tư duy sản xuất âm nhạc. Cô liên tục đầu tư vào phần nhìn, concept, vũ đạo và lựa chọn ca khúc, tạo ra loạt sản phẩm được khán giả biết đến rộng rãi như Đóa Hoa Hồng, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Mời Anh Vào Team Em hay Talk To Me. Trong đó, Anh Ơi Ở Lại phát hành năm 2019 trở thành một trong những dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu. Ca khúc từng vươn lên Top 1 Trending YouTube và đạt hơn trăm triệu lượt xem, giúp nữ ca sĩ có bước tiến đáng kể về độ phổ biến. Những sản phẩm sau đó như Cung Đàn Vỡ Đôi (2020) hay Finding You (2024) tiếp tục cho thấy sự đầu tư đáng nể trong định hướng âm nhạc của cô.

Chi Pu kiên trì theo đuổi âm nhạc

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của Chi Pu đến vào năm 2023, khi cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Chi Pu gây chú ý bằng khả năng trình diễn, vũ đạo, tư duy sân khấu và sự chủ động trong việc xây dựng tiết mục. Những màn trình diễn có yếu tố mạo hiểm, đu dây cùng phần dàn dựng bắt mắt giúp nữ ca sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn giữa dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.

Kết thúc chương trình, Chi Pu đứng thứ 6 chung cuộc và góp mặt trong đội hình 11 người ra mắt sau chương trình. Đây được xem là thành tích đáng chú ý đối với một nghệ sĩ Việt Nam khi hoạt động trong một thị trường giải trí có quy mô lớn và mức độ cạnh tranh cao. Cũng từ Đạp Gió, nhan sắc của Chi Pu trở thành một trong những chủ đề được truyền thông và khán giả Trung Quốc nhắc đến thường xuyên. Cô nhiều lần được gọi bằng những mỹ từ như “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”, thậm chí được ví von với “Thái Y Lâm của Việt Nam” nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái trình diễn.

Truyền thông và khán giả Trung Quốc nhắc đến thường xuyên. Cô nhiều lần được gọi bằng những mỹ từ như “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”

Danh xưng này sau đó trở thành một biệt danh quen thuộc khi truyền thông Trung Quốc nhắc tới Chi Pu. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Chi Pu từng chia sẻ thẳng thắn về việc liên tục được truyền thông Trung Quốc gọi là “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”.

“Mỗi lần ekip gửi tít báo, tôi toàn đùa: ‘Mất luôn tên rồi, giờ tên là “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” luôn!’. Thật ra, đây là những mỹ từ khiến Chi rất hạnh phúc, không cô gái nào lại không thích được khen đẹp”, nữ ca sĩ chia sẻ. Dù vậy, Chi Pu cho rằng nhan sắc không phải giá trị bất biến. Ở tuổi 33, cô nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ theo một cách khác so với thời đôi mươi.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Chi Pu từng chia sẻ thẳng thắn về việc liên tục được truyền thông Trung Quốc gọi là “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”

Quan điểm này cũng phần nào phản ánh cách Chi Pu xây dựng hình ảnh trong những năm gần đây. Thay vì chỉ khai thác lợi thế ngoại hình, nữ ca sĩ liên tục đầu tư cho trình diễn, thời trang, âm nhạc và khả năng thích nghi với những môi trường giải trí khác nhau.

Chi Pu - MV MIRROR

Sự tự tin về ngoại hình cũng được Chi Pu đưa trực tiếp vào âm nhạc. MIRROR là đĩa đơn mở đường cho album đầu tay của nữ ca sĩ, đóng vai trò như cánh cửa dẫn vào thế giới nghệ thuật mà cô xây dựng trong toàn bộ dự án. Ngay từ câu hát mở đầu “Mirror mirror on the wall/ Who’s the fairest of them all?”, Chi Pu đặt mình vào một cuộc đối thoại trực diện với chính bản thân. Những câu hát như “Mỹ từ nào xứng đáng hợp với em?/ Sắc đẹp này độc quyền” thể hiện hình ảnh một người phụ nữ ý thức rõ giá trị của chính mình.

Chi Pu mang nhan sắc vào làm cảm hứng trong MV MIRROR

Năm 2026, Chi Pu gây chú ý khi tham dự Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong khu vực như Baifern Pimchanok, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Đáng chú ý, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được Weibo mời tham dự sự kiện. Chi Pu được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ all round đầy sức hút" (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist). Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam không chỉ tham dự mà còn được vinh danh tại Gala Weibo. Đứng trên sân khấu nhận giải, Chi Pu bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được Weibo trao tặng giải thưởng. Cô mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn vì có cơ hội mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á.

Chi Pu được vinh danh ở Gala Weibo 2026

Nếu trước đây nhan sắc thường được xem là lợi thế giúp Chi Pu bước vào ngành giải trí, ở hiện tại, cô chủ động biến lợi thế ấy thành một phần trong ngôn ngữ nghệ thuật và cách kể câu chuyện về bản thân. Từ một hot girl từng gây tranh cãi khi chuyển sang ca hát, đến nghệ sĩ có vị trí nhất định tại thị trường Trung Quốc, hành trình của Chi Pu cho thấy nỗ lực tái định vị kéo dài nhiều năm. Việc lọt danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler vì thế tiếp tục bổ sung một dấu mốc đáng chú ý cho hành trình ấy.