Mẹ 2 con có "cơ địa viral" ở concert quốc gia: Cất giọng là lấy trọn nước mắt khán giả, đắt show chính luận bậc nhất
Ca sĩ này nổi tiếng với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và liên tục ghi dấu tại các sân khấu chính luận.
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Võ Hạ Trâm cứ hát concert Quốc Gia là viral
Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ Quốc Trong Tim vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ như Tùng Dương, Hương Tràm, Noo Phước Thịnh, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm... trước khoảng 40.000 khán giả. Sau đêm diễn, nhiều tiết mục nhanh chóng được chia sẻ và nhận về phản ứng tích cực. Trong dàn nghệ sĩ tham gia, Võ Hạ Trâm tiếp tục được chú ý với màn trình diễn ca khúcTự Nguyện, nhờ phần thể hiện giàu cảm xúc.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu Tự Nguyện do Võ Hạ Trâm thể hiện, kết hợp cùng hoạt cảnh tái hiện câu chuyện về ba chiến sĩ Vũ, Trí, Dũng thuộc Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã. Hứa Vĩ Văn, Anh Thoại và Kiến Hưng hóa thân thành ba người lính thuộc một tiểu đội cảm tử, nhận nhiệm vụ thu hút hỏa lực địch để đoàn quân chủ lực hành quân. Khi những người lính lần lượt hy sinh, ba chiến sĩ bị thương nặng vẫn cố gắng viết những dòng thư gửi lại người ở lại.
Võ Hạ Trâm hát Tự Nguyện
Trên nền câu chuyện ấy, Tự Nguyện vang lên qua giọng hát của Võ Hạ Trâm. Nữ ca sĩ gần như hòa vào diễn biến của hoạt cảnh, từ cách nhả chữ, độ ngân đến những đoạn cao trào đều được xử lý để nối tiếp cảm xúc của câu chuyện. Khi hình ảnh những người lính đối diện với sự hy sinh xuất hiện, tiếng hát của cô càng trở nên day dứt.
Ngay sau khi lên sóng, tiết mục nhanh chóng nhạn được nhiều lời ken ngợi và được chia sẻ khắp nơi. Tự Nguyện trở thành một trong số các tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình. Khán giả dành nhiều lời khen cho giọng hát giàu cảm xúc và cách xử lý tinh tế của Võ Hạ Trâm. Không ít người cho biết phần trình diễn khiến họ nổi da gà, xúc động ngay từ những câu hát đầu tiên. Nhiều khán giả cũng nhận xét nữ ca sĩ có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh, khiến câu chuyện trên sân khấu càng trở nên day dứt.
Khán giả để lại nhiều bình luận dành lời khen cho phần thể hiện của Võ Hạ Trâm:
- Không có từ nào có thể diễn tả được hết giọng ca này.
- Cất giọng là da gà.
- Xúc động vô cùng.
- Nổi da gà luôn, mỗi lần nghe chị hát dòng nhạc này đều nổi da gà.
- Không còn từ nào để khen chị nữa! Giọng hát quá đẹp.
-Chị Võ Hạ Trâm hát quá hay, quá cảm xúc.
Đây không phải lần đầu Võ Hạ Trâm gây chú ý mạnh tại một concert chính luận. Cách đây một năm, tại Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với Mẹ Yêu Con. Không cần dàn dựng cầu kỳ, cô tập trung vào giọng hát nội lực và cách xử lý giàu cảm xúc. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả hòa giọng cùng nữ ca sĩ từng tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.
Tiết mục Mẹ Yêu Con từng viral khắp nơi của Võ Hạ Trâm tại concert Tổ Quốc Trong Tim năm 2025
Khán giả khi ấy dành nhiều lời khen cho phần thể hiện, nhận xét Võ Hạ Trâm "truyền cảm xúc cực tốt", "da diết mà thấm", thậm chí có người cho biết xem qua màn hình vẫn rơi nước mắt. Từ Mẹ Yêu Con đến Tự Nguyện, Võ Hạ Trâm cho thấy cô đặc biệt phù hợp với những sân khấu chính luận, nơi giọng hát và cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Không cần quá nhiều hiệu ứng, nữ ca sĩ vẫn có thể tạo dấu ấn bằng chính cách xử lý ca khúc và khả năng truyền tải cảm xúc đến khán giả.
Giọng ca hàng đầu làng nhạc, cực đắt show chính luận
Trong nhiều năm hoạt động, Võ Hạ Trâm luôn là cái tên nổi bật của làng nhạc Việt nhờ nền tảng thanh nhạc vững, giọng hát nội lực và khả năng xử lý những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật. Xuất thân từ các cuộc thi ca hát, nữ ca sĩ sớm được biết đến với giọng hát sáng, khỏe, quãng cao tốt và khả năng hát live ổn định. Đây cũng là lợi thế giúp cô duy trì vị trí riêng dù không có quá nhiều bài hát hit trên thị thường.
Từ những năm đầu sự nghiệp, Võ Hạ Trâm đã gây chú ý khi giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi ca hát, trong đó có ngôi vị quán quân Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình năm 2007. Sau đó, cô tiếp tục được ghi nhận qua Gương Mặt Thân Quen và Hãy Nghe Tôi Hát, đồng thời dành nhiều năm học tập, trau dồi chuyên môn thanh nhạc.
Cô tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM với thành tích Á khoa và tiếp tục học thạc sĩ thanh nhạc tại Mỹ. Năm 2020, nữ ca sĩ trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, cho thấy hướng đi gắn với chuyên môn được duy trì song song với hoạt động nghệ thuật.
Chính nền tảng này giúp Võ Hạ Trâm có lợi thế ở những sân khấu yêu cầu giọng hát live, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật lớn và mang màu sắc chính luận. Đặc biệt nhất là khi khi cùng Đông Hùng thể hiện Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tại chương trình Rạng Rỡ Non Sông Việt Nam, thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, và phần trình diễn của Võ Hạ Trâm nhanh chóng được khán giả chú ý.
Màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Đông Hùng vô cùng nổi tiếng của Võ Hạ Trâm
Từ dấu ấn tại A50, Võ Hạ Trâm liên tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn và sự kiện kỷ niệm quan trọng. Cô góp mặt tại nhiều sân khấu mang màu sắc chính luận, từ các chương trình hướng tới A80, Bản Hùng Ca Công An Nhân Dân Việt Nam đến Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim.
Về đời tư, Võ Hạ Trâm có cuộc sống khá kín tiếng và ổn định bên doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và hiện có hai con. Dù dành nhiều thời gian cho gia đình, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu lớn và phát triển con đường ca hát song song với vai trò người mẹ.
Sau nhiều năm bền bỉ xây dựng chuyên môn, dấu ấn tại A50 với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình rồi chuỗi sân khấu lớn sau đó đã giúp nữ ca sĩ có thêm một vị trí riêng trong đời sống âm nhạc. Không cần dựa vào những màn trình diễn cầu kỳ, Võ Hạ Trâm vẫn có thể chạm đến khán giả bằng giọng hát nội lực, kỹ thuật và cách xử lý giàu cảm xúc. Đây cũng là lợi thế giúp cô ngày càng được tin tưởng tại những chương trình nghệ thuật quy mô lớn.
Ảnh: FBNV