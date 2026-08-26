Mẹ 2 con có "cơ địa viral" ở concert quốc gia: Cất giọng là lấy trọn nước mắt khán giả, đắt show chính luận bậc nhất

Ca sĩ này nổi tiếng với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và liên tục ghi dấu tại các sân khấu chính luận.

Võ Hạ Trâm cứ hát concert Quốc Gia là viral

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ Quốc Trong Tim vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ như Tùng Dương, Hương Tràm, Noo Phước Thịnh, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm... trước khoảng 40.000 khán giả. Sau đêm diễn, nhiều tiết mục nhanh chóng được chia sẻ và nhận về phản ứng tích cực. Trong dàn nghệ sĩ tham gia, Võ Hạ Trâm tiếp tục được chú ý với màn trình diễn ca khúcTự Nguyện, nhờ phần thể hiện giàu cảm xúc.

Trong dàn nghệ sĩ tham gia Tổ Quốc Trong Tim, Võ Hạ Trâm tiếp tục được chú ý nhờ phần thể hiện giàu cảm xúc



Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu Tự Nguyện do Võ Hạ Trâm thể hiện, kết hợp cùng hoạt cảnh tái hiện câu chuyện về ba chiến sĩ Vũ, Trí, Dũng thuộc Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã. Hứa Vĩ Văn, Anh Thoại và Kiến Hưng hóa thân thành ba người lính thuộc một tiểu đội cảm tử, nhận nhiệm vụ thu hút hỏa lực địch để đoàn quân chủ lực hành quân. Khi những người lính lần lượt hy sinh, ba chiến sĩ bị thương nặng vẫn cố gắng viết những dòng thư gửi lại người ở lại.

Võ Hạ Trâm hát Tự Nguyện

Trên nền câu chuyện ấy, Tự Nguyện vang lên qua giọng hát của Võ Hạ Trâm. Nữ ca sĩ gần như hòa vào diễn biến của hoạt cảnh, từ cách nhả chữ, độ ngân đến những đoạn cao trào đều được xử lý để nối tiếp cảm xúc của câu chuyện. Khi hình ảnh những người lính đối diện với sự hy sinh xuất hiện, tiếng hát của cô càng trở nên day dứt.

Khán giả dành nhiều lời khen cho giọng hát giàu cảm xúc và cách xử lý tinh tế của Võ Hạ Trâm

Ngay sau khi lên sóng, tiết mục nhanh chóng nhạn được nhiều lời ken ngợi và được chia sẻ khắp nơi. Tự Nguyện trở thành một trong số các tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình. Khán giả dành nhiều lời khen cho giọng hát giàu cảm xúc và cách xử lý tinh tế của Võ Hạ Trâm. Không ít người cho biết phần trình diễn khiến họ nổi da gà, xúc động ngay từ những câu hát đầu tiên. Nhiều khán giả cũng nhận xét nữ ca sĩ có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh, khiến câu chuyện trên sân khấu càng trở nên day dứt.

Khán giả để lại nhiều bình luận dành lời khen cho phần thể hiện của Võ Hạ Trâm:

- Không có từ nào có thể diễn tả được hết giọng ca này.

- Cất giọng là da gà.

- Xúc động vô cùng.

- Nổi da gà luôn, mỗi lần nghe chị hát dòng nhạc này đều nổi da gà.

- Không còn từ nào để khen chị nữa! Giọng hát quá đẹp.

-Chị Võ Hạ Trâm hát quá hay, quá cảm xúc.

Đây không phải lần đầu Võ Hạ Trâm gây chú ý mạnh tại một concert chính luận. Cách đây một năm, tại Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với Mẹ Yêu Con. Không cần dàn dựng cầu kỳ, cô tập trung vào giọng hát nội lực và cách xử lý giàu cảm xúc. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả hòa giọng cùng nữ ca sĩ từng tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.

Tiết mục Mẹ Yêu Con từng viral khắp nơi của Võ Hạ Trâm tại concert Tổ Quốc Trong Tim năm 2025

Khán giả khi ấy dành nhiều lời khen cho phần thể hiện, nhận xét Võ Hạ Trâm "truyền cảm xúc cực tốt", "da diết mà thấm", thậm chí có người cho biết xem qua màn hình vẫn rơi nước mắt. Từ Mẹ Yêu Con đến Tự Nguyện, Võ Hạ Trâm cho thấy cô đặc biệt phù hợp với những sân khấu chính luận, nơi giọng hát và cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Không cần quá nhiều hiệu ứng, nữ ca sĩ vẫn có thể tạo dấu ấn bằng chính cách xử lý ca khúc và khả năng truyền tải cảm xúc đến khán giả.

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