Miền Tây quá đẹp qua con mắt của thiên tài nhạc Việt 9 tuổi đỗ Nhạc viện!
Nữ ca sĩ được mệnh danh thiên tài gây chú ý khi lần đầu bắt tay cùng một nhân vật đặc biệt sau 21 năm đi hát.
Sau một thời gian ít xuất hiện với các sản phẩm mới, tối 24/8, Thùy Chi trở lại với ca khúc Yêu Lắm Miền Tây. Tối 24/8, Thùy Chi chính thức giới thiệu ca khúc mới mang tên Yêu Lắm Miền Tây, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với một màu sắc âm nhạc gần gũi, nhẹ nhàng, đồng thời gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt của ca khúc.
MV Yêu Lắm Miền Tây - Thùy Chi
Yêu Lắm Miền Tây lựa chọn chất liệu âm nhạc mang đậm âm hưởng miền Tây Nam Bộ. Ca khúc có sự xuất hiện của nhiều nhạc cụ truyền thống như guitar phím lõm, đàn kìm, đàn bầu và đàn tranh. Những âm thanh đặc trưng này tạo nên màu sắc mộc mạc, mềm mại, gợi liên tưởng đến không gian sông nước miền Tây. Không quá cầu kỳ, ca khúc giữ được chất dân gian đặc trưng, đồng thời mang đến cảm giác thư thái, bình yên.
Nếu chất liệu âm nhạc tạo nên màu sắc miền Tây, phần hình ảnh lại trực tiếp tái hiện vẻ đẹp mộc mạc của vùng sông nước. MV Yêu Lắm Miền Tây xoay quanh những hình ảnh quen thuộc như cánh đồng lúa chín, dòng Cửu Long, đầm sen và những khung cảnh đời thường. Không xây dựng bối cảnh cầu kỳ, sản phẩm tập trung vào đồng ruộng, sông nước và cảnh sắc thiên nhiên, tạo cảm giác gần gũi, yên bình. Phần hình ảnh vì thế cũng hòa cùng màu sắc âm nhạc, làm nổi bật vẻ đẹp giản dị của miền Tây.
Điểm đáng chú ý nhất của Yêu Lắm Miền Tây nằm ở người đứng sau sáng tác. Ca khúc do chính bố ruột của Thùy Chi - nhạc sĩ Cao Minh ấp bút. Ông vốn là một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, có thời gian gắn bó với Nhạc viện TP.HCM nhưng khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.
Dù không trực tiếp đứng trên sân khấu hay xuất hiện nhiều trước truyền thông, bố Thùy Chi vẫn có ảnh hưởng lớn đến hành trình âm nhạc của con gái. Từ nhỏ, Thùy Chi đã theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sớm được đào tạo bài bản về âm nhạc. Đây cũng là nền tảng giúp nữ ca sĩ hình thành kỹ năng thanh nhạc và phong cách riêng trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp.
Việc Yêu Lắm Miền Tây được chính bố Thùy Chi sáng tác vì thế không chỉ đơn thuần là một ca khúc trở lại của nữ ca sĩ, mà còn là sự kết hợp đặc biệt giữa cô và người bố gắn bó với hành trình âm nhạc của mình. Chính điểm này cũng khiến sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm ngay khi ra mắt.
Dù là người con miền Bắc và trưởng thành trong môi trường đào tạo âm nhạc tại Hà Nội, Thùy Chi lại chọn miền Tây làm điểm bắt đầu cho chuỗi sản phẩm về quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ cho biết cô đặc biệt yêu thích âm hưởng dân ca Nam Bộ, nhất là dân ca Đồng bằng sông Cửu Long, và cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để thử sức với những ca khúc mang chủ đề quê hương.
Sau Yêu Lắm Miền Tây, Thùy Chi dự kiến tiếp tục giới thiệu thêm các sản phẩm khai thác những vùng đất và câu chuyện khác của Việt Nam. Đây cũng là hướng đi mới được nữ ca sĩ lựa chọn sau thời gian tập trung vào các ca khúc về tình yêu, tuổi trẻ và những cảm xúc cá nhân.
Sự thay đổi này cũng phần nào cho thấy một chặng đường khác trong âm nhạc của Thùy Chi. Nữ ca sĩ vốn được biết đến từ những năm 2000 với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và loạt ca khúc gắn với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Tuy nhiên, trước khi trở thành giọng ca quen thuộc trên các sân khấu lớn, Thùy Chi đã có nhiều năm được đào tạo âm nhạc bài bản.
Sinh ra tại Hải Dương trong gia đình có bố mẹ đều làm việc trong lĩnh vực văn hóa, Thùy Chi bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Năm 9 tuổi, cô thi đỗ Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và theo học chuyên ngành Piano. Nền tảng này giúp nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật âm nhạc vững vàng, đồng thời hình thành cách xử lý bài hát riêng ngay từ những năm đầu sự nghiệp.
Tên tuổi Thùy Chi được công chúng biết đến rộng rãi từ bản thu Giấc Mơ Trưa vào năm 2005. Giọng hát cao, sáng và giàu cảm xúc nhanh chóng giúp cô trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ ca sĩ trưởng thành từ Internet. Tên tuổi Thùy Chi gắn với thanh xuân của nhiều khán giả 8X, 9X qua những ca khúc như Giấc Mơ Trưa, Xe Đạp, Mưa, Phía Cuối Con Đường hay Thiên Đường Gọi Tên. Về sau, cô tiếp tục có thêm nhiều bài hát được yêu thích như Giữ Em Đi, Mình Cùng Nhau Đóng Băng, giúp giọng ca trong trẻo, giàu cảm xúc của Thùy Chi duy trì vị trí riêng trong lòng khán giả qua nhiều năm.
Dù có thời điểm hoạt động khá thưa thớt, Thùy Chi vẫn duy trì dấu ấn riêng thay vì chạy theo thị trường. Cô từng có thời gian giảng dạy piano và thanh nhạc cho thiếu nhi, đồng thời tiếp tục trau dồi chuyên môn. Năm 2020, nữ ca sĩ chuyển vào TP.HCM để tập trung nhiều hơn cho hoạt động nghệ thuật.
Năm 2020 đánh dấu giai đoạn Thùy Chi thay đổi rõ nét về hình ảnh khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Từ đây, nữ ca sĩ xuất hiện thường xuyên hơn trên các chương trình truyền hình, đồng thời có nhiều thay đổi về phong cách. Hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính cùng diện mạo ngày càng trẻ trung giúp Thùy Chi nhận được nhiều sự chú ý.
Sau một thời gian khá im ắng, Thùy Chi dần trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Cô góp giọng trong Thanh Tân cùng Vương Bình, mang đến phiên bản song ca cho ca khúc từng được nam ca sĩ phát hành. Với Yêu Lắm Miền Tây, Thùy Chi không chỉ trở lại với một sản phẩm riêng sau thời gian dài mà còn cho thấy màu sắc mới khi hướng đến chủ đề quê hương, đất nước. Sau nhiều năm hoạt động không quá dày, khán giả cũng đang chờ đợi những sản phẩm và hình ảnh mới mẻ từ Thùy Chi.
Ảnh: FBNV