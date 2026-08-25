Lệ Quyên: “Mặt tôi không bị biến dạng nên nhận ra ngay”

Đây là những chia sẻ mới nhất được nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân.

Mới đây, Lệ Quyên bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh cũ, được cô giới thiệu là chụp khi 21 tuổi và mới đi hát vài năm. Nữ ca sĩ hài hước viết: “Nhìn Q vẫn thế, không bị biến dạng nên chắc nhận ra ngay thôi”.

Trong ảnh, Lệ Quyên đứng ngoài cùng bên trái, bên cạnh 4 cô gái khác. Đáng chú ý, phía trên bức hình xuất hiện dòng chữ “Lọ Lem”. Đây chính là một trong những chương đầu tiên trong sự nghiệp của giọng ca Giấc mơ có thật, trước khi cô trở thành ca sĩ solo quen thuộc với khán giả.

Lệ Quyên từng không phải giọng ca chính của Lọ Lem

Lọ Lem ban đầu được thành lập bởi 5 cô gái cùng yêu ca hát, sau đó một người chia tay nhóm do bận học. Đội hình được giới thiệu thời điểm đó gồm Trang Anh, Thúy Quỳnh, Lệ Quyên và Minh Thục.

Trong nhóm, Trang Anh là trưởng nhóm, học piano tại Nhạc viện Hà Nội và đảm nhiệm việc phối bè. Thúy Quỳnh mới là giọng ca chính, từng học múa, có kiến thức về vũ đạo và đôi khi đảm nhận công việc biên đạo. Minh Thục là người gia nhập sau cùng, được giới thiệu có sở trường hát bè.

Còn Lệ Quyên khi ấy là thành viên nhỏ tuổi. Tư liệu năm 2002 mô tả cô có vẻ ngoài hiền, chuộng trang phục thể thao vì sự thoải mái, khỏe khoắn. Nhìn từ hiện tại, đây là chi tiết khá thú vị bởi hơn hai thập kỷ sau, Lệ Quyên lại trở thành cái tên nổi bật nhất trong đội hình Lọ Lem từng được báo chí giới thiệu.

Quãng thời gian hoạt động nhóm cũng gắn với những năm tháng Lệ Quyên đi hát tại các tụ điểm ở Hà Nội. Trong một chương trình truyền hình năm 2021, nữ ca sĩ nhớ lại thời kỳ thị trường sân khấu, tụ điểm ca nhạc Hà Nội phát triển mạnh, cô có những đêm phải chạy 4-5 điểm diễn liên tục, thường trở về nhà lúc 2-3 giờ sáng.

Mức cát-xê ban đầu theo Lệ Quyên chỉ khoảng 60.000 đồng một buổi, sau đó tăng lên khoảng 120.000 đồng. Cô từng ví mình khi ấy làm việc “như cái máy cày”, ban ngày ngủ lấy sức, buổi tối liên tục chạy show.

Mất 5 năm đi hát mới có “Giấc mơ có thật”

Lệ Quyên không nổi tiếng ngay từ những năm đầu cầm mic. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2005, cô thừa nhận bản thân “vất vả trong chuyện tạo nghiệp” và phải trải qua 5 năm đi hát mới có được thành công đáng kể.

Bước ngoặt đến với album đầu tay Giấc mơ có thật, phát hành năm 2004, tạo dấu ấn bằng loạt ca khúc như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật... Sau khoảng 5 năm tiếp theo, Lệ Quyên thực hiện một bước chuyển khác khi đi sâu vào dòng nhạc xưa, bolero. Chính nữ ca sĩ sau này nhìn nhận 10 năm đầu sự nghiệp là quãng thời gian cô phải đi từng bước khá chậm và vất vả.

Từ năm 2010, chuỗi sản phẩm Khúc tình xưa dần tạo nên một màu sắc riêng cho Lệ Quyên. Năm 2019, cô thực hiện Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát, sau đó tiếp tục có liveshow Lệ Quyên ft Người tình năm 2021.

Ở tuổi 45, Lệ Quyên vẫn duy trì hoạt động âm nhạc. Ngày 8/8/2026, cô phát hành MV Giá như anh là em sau nhiều năm không ra MV mới. Sản phẩm đạt một triệu lượt xem sau ba ngày phát hành.

Những cô gái Lọ Lem sau hơn 20 năm

Trong số các thành viên còn lại, Trang Anh là người có nhiều thông tin về chặng đường sau khi rời sân khấu hơn cả. Theo một tư liệu của VTV năm 2019, cựu trưởng nhóm Lọ Lem xuất thân trong gia đình nghệ thuật, từng học Accordeon, piano, sáng tác và nhiều năm là văn công thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh, từng hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, cà phê và nhà hàng, đồng thời học thêm Quản trị kinh doanh.

Thúy Quỳnh - người từng giữ vị trí giọng ca chính - về sau gần như không còn xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Minh Thục cũng khá kín tiếng.

Trái với sự kín tiếng của những đồng đội cũ, đời sống của Lệ Quyên hiện vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Cô và Lâm Bảo Châu đã đồng hành khoảng 6 năm. Nữ ca sĩ từng cho biết xem bạn trai là “bạn đời”, không đặt nặng việc phải tổ chức đám cưới. Hai người sống cùng nhau tại TP.HCM, thường xuyên đi du lịch và hỗ trợ nhau trong công việc.

Trong MV mới nhất, Lâm Bảo Châu còn đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất, phó đạo diễn và tham gia xây dựng kịch bản. Lệ Quyên cho biết bạn trai nhiều năm qua thường sắp xếp công việc riêng để đồng hành cùng cô trong những chuyến lưu diễn. Con trai Kỳ Anh của nữ ca sĩ cũng có mối quan hệ gần gũi với Lâm Bảo Châu.

Hơn 20 năm kể từ bức ảnh Lọ Lem, những cô gái trong nhóm đã đi theo các con đường khác nhau. Riêng Lệ Quyên, từ một thành viên trẻ không giữ vị trí trưởng nhóm hay giọng ca chính, đã xây dựng sự nghiệp solo kéo dài hơn hai thập kỷ. Bởi vậy, bức ảnh tuổi 21 vừa được cô tìm lại không chỉ là câu chuyện về nhan sắc ngày ấy - bây giờ, mà còn là một lát cắt hiếm hoi về những năm tháng đầu tiên trước khi cái tên Lệ Quyên trở nên quen thuộc với công chúng.