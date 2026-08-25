Hòa Minzy lộ diện, biểu cảm trước Phương Mỹ Chi gây chú ý

Hòa Minzy đích thân đến chúc mừng cột mốc mới của Phương Mỹ Chi.

Chiều 25/8, Phương Mỹ Chi tổ chức sự kiện giới thiệu album Dân Chơi Dân Ca và công bố liveshow riêng diễn ra vào tháng 10. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng như NSND Bạch Tuyết, Huỳnh Lập, Bảo Định, DTAP... Trong số đó, sự xuất hiện của Hòa Minzy nhận được nhiều sự chú ý.

Dàn sao tại sự kiện truyền thông của Phương Mỹ Chi

Hòa Minzy có mặt tại sự kiện trong thời điểm cô đang là tâm điểm trên mạng xã hội sau bài đăng cập nhật tình hình sức khỏe cá nhân vào sáng cùng ngày. Dòng trạng thái có đề cập đến chuyện "rụng dâu" nhanh chóng gây bàn luận trên MXH.

Sự xuất hiện của Hòa Minzy ngay giữa tâm điểm bàn luận gây chú ý. Tại sự kiện của Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy giữ trạng thái khá tươi tắn, liên tục cười nói và giao lưu với những người xung quanh. Hòa Minzy diện áo dài theo đúng dresscode Việt Nam. Hòa Minzy cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho đàn em khi chăm chú theo dõi những chia sẻ về album cũng như kế hoạch phát triển dự án. Tuy nhiên, do còn lịch trình sau đó, nữ ca sĩ phải rời sự kiện khá sớm.

Hòa Minzy tươi tắn, giao lưu nồng nhiệt ở sự kiện Phương Mỹ Chi

Sự xuất hiện của Hòa Minzy có ý nghĩa với fan nhạc, thể hiện sự ủng hộ giữa cô và Phương Mỹ Chi trong hành trình theo đuổi các dự án âm nhạc khai thác văn hóa Việt. Năm 2025, cả hai đều có nhiều hoạt động nổi bật gắn với hình ảnh và âm nhạc mang màu sắc văn hóa truyền thống. Với Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục mở rộng hướng đi này và nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ trong nghề, trong đó có Hòa Minzy.

Bắt trọn reaction Hòa Minzy

Hòa Minzy tấm tắc trước album của Phương Mỹ Chi

Chia sẻ về Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi cho biết đây là dự án được cô và ê-kíp thực hiện trong thời gian dài. Mỗi ca khúc trong album được xây dựng với màu sắc đặc trưng của văn hóa từng vùng miền Việt Nam. Nữ ca sĩ cùng ê-kíp tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời phát huy thế mạnh của "cô bé dân ca" thông qua cách kể chuyện hiện đại, phù hợp với thị hiếu đương thời.

Phương Mỹ Chi còn mời nhiều cố vấn và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa đồng hành cùng dự án. Điều này cho thấy mức độ đầu tư của nữ ca sĩ trong quá trình xây dựng album, đặc biệt ở phần khai thác chất liệu văn hóa Việt.

Dân Chơi Dân Ca sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/8

Dân Chơi Dân Ca sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/8. Sự kiện ngày 25/8 được xem là hoạt động kick-off truyền thông, đồng thời là dịp để Phương Mỹ Chi chia sẻ rõ hơn về định hướng và quá trình thực hiện dự án.

Sau album, nữ ca sĩ tiếp tục đầu tư cho liveshow riêng diễn ra vào ngày 3/10. Chương trình có sự tham gia của đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh, một trong những cái tên đang được chú ý trong lĩnh vực dàn dựng sân khấu hiện nay.

Một số hình ảnh tại sự kiện: